Голодные медведи вышли из лесов к жителям Подмосковья
Уже был случай нападения хищника на человека
27 сентября 2026, 21:00, ИА Амител
Выходы медведей к людям фиксируют уже не только в Сибири, но и в Московской области. Этой осенью их стали видеть в Можайском районе и Шатуре. В Сети появились ролики, на которых видно, как медведи ходят по дачным поселкам, сообщает aif.ru.
Нападение на человека
Последний зафиксированный случай нападения медведя на человека в Подмосковье произошел около полутора лет назад в Шаховском городском округе. Инцидент случился недалеко от деревни Соколово — примерно в 150 километрах от МКАД.
29-летний мужчина отправился в лес за сброшенными лосиными и оленьими рогами без оружия. Там он столкнулся с хищником, который набросился на жертву и начал наносить тяжелые травмы. Жизнь мужчине спасло то, что зверя внезапно что-то спугнуло. Пострадавший нашел в себе силы вызвать службу спасения по номеру 112.
Медики диагностировали у него открытую черепно-мозговую травму, множественные переломы костей черепа и лица, а также глубокие рваные раны головы, спины и рук.
Почему медведи выходят к людям?
По словам редактора Красной книги Москвы Бориса Самойлова, есть как минимум три причины.
"Первая — очень высокая плотность застройки. Появилось очень много дачных поселков, поэтому медведям, волкам, лосям, лисицам стало буквально негде жить", — пояснил эксперт.
Вторая причина — выросло поколение хищников, на которых человек не охотился. Поскольку молодые звери не видели людей, они не чувствуют от них опасность.
А третья причина — неправильное поведение самих людей.
"Дачники и дальнобойщики начали подкармливать медведей, которые выходят на трассу. Им из окон автомобилей выбрасывают разную снедь. А еще в дачных кооперативах редко вывозят мусор, поэтому в помойках всегда есть чем поживиться. Вот медведи к ним и выходят — за едой", — рассказал Самойлов.
21:35:58 27-09-2026
говорят просто так медведя из ружья не положить ...
Интересно а гранатой ?!
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Я к тому что - вот он наш новый воин - медведь !!!
10:20:49 28-09-2026
Шинник (21:35:58 27-09-2026) говорят просто так медведя из ружья не положить ...Интер... где-то был у меня BFG-9000... пойдет?
11:14:15 28-09-2026
вместо того, чтобы накормить хорошо медведей подальше от жилья людей, медведей убивают. какая жестокость! У нас вообще есть егеря, кто контролирует численность медведей и питание для них?
12:20:19 28-09-2026
гость (11:14:15 28-09-2026) вместо того, чтобы накормить хорошо медведей подальше от жил... Медведей в Подмосковье кормят лучше, чем вас в Алтайском крае))) Мишки там занесены аж в местную красную книгу. Вот результат.
Что касается новых посёлков, то их строят на бывших сельхозугодьях, а не в лесу. То есть вовсе не на мишкиной территории, а где раньше колхозы-совхозы. Просто диких зверей развелось очень много.
14:41:24 28-09-2026
Гость (12:20:19 28-09-2026) Медведей в Подмосковье кормят лучше, чем вас в Алтайском кра... А вариант, что вырубили очень много лесов на продажу, вы не рассматриваете? Где зверям жить и кормиться, вот и выходят к поселкам, где хоть что то можно найти. Посмотрите, проплешины от рубок уже из космоса видны. И кто этих животных считал,увеличилось их количество или нет,кому денег за эту работу заплатили? Никому. Врут СМИ по заданию, так же наши депутаты.
14:55:51 28-09-2026
Гость (14:41:24 28-09-2026) А вариант, что вырубили очень много лесов на продажу, вы не ... верно, животным негде кормиться, а охота добивает последних животных. Нарушаются цепи питания. Медведям реально нечего есть. Охотники - причина голодомора медведей. Сначала убили волков, потом лисиц и др. Нужно запретить охоту совсем, хотя бы лет на пять. А оголодавших животных отгонять шумом, петардами и электрошокером.
16:13:23 28-09-2026
гость (14:55:51 28-09-2026) верно, животным негде кормиться, а охота добивает последних ... Волков и лис полно - никому даром не нужны, разносчики бешенства. Охотников очень мало, потому что мало кто может себе позволить такое дорогое развлечение. Да и медведи не дураки; чем бегать за волками, проще в посёлке домашних собак скушать. А к шуму звери современной популяции привычны, машин не боятся, от петард не гибнут - делают выводы, человек является самой легкой добычей.
17:36:19 28-09-2026
гость (14:55:51 28-09-2026) верно, животным негде кормиться, а охота добивает последних ... это пишет Счастливец с Банкфакса, который призывал травить детей! Прокуратура - ау!
17:14:21 28-09-2026
Гость (14:41:24 28-09-2026) А вариант, что вырубили очень много лесов на продажу, вы не ... Все правильно,основная еда мишек не человек, а кедровые орехи. Вот те, кто дал разрешение на вырубку и вывоз кедрача и должны теперь кормить медведей ,и желательно собой!
15:16:47 28-09-2026
гость (11:14:15 28-09-2026) вместо того, чтобы накормить хорошо медведей подальше от жил... ну если их кормить- популяция больше разрастется. и заняв ариал в селах и около городов они теперь его сдавать не будут - тут легкая добыча.