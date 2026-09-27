Голодные медведи вышли из лесов к жителям Подмосковья

Уже был случай нападения хищника на человека

27 сентября 2026, 21:00, ИА Амител

Медведь в лесу / Изображение сгенерировано нейросетью ChatGPT / amic.ru

Выходы медведей к людям фиксируют уже не только в Сибири, но и в Московской области. Этой осенью их стали видеть в Можайском районе и Шатуре. В Сети появились ролики, на которых видно, как медведи ходят по дачным поселкам, сообщает aif.ru.

Нападение на человека

Последний зафиксированный случай нападения медведя на человека в Подмосковье произошел около полутора лет назад в Шаховском городском округе. Инцидент случился недалеко от деревни Соколово — примерно в 150 километрах от МКАД.

29-летний мужчина отправился в лес за сброшенными лосиными и оленьими рогами без оружия. Там он столкнулся с хищником, который набросился на жертву и начал наносить тяжелые травмы. Жизнь мужчине спасло то, что зверя внезапно что-то спугнуло. Пострадавший нашел в себе силы вызвать службу спасения по номеру 112.

Медики диагностировали у него открытую черепно-мозговую травму, множественные переломы костей черепа и лица, а также глубокие рваные раны головы, спины и рук.

Почему медведи выходят к людям?

По словам редактора Красной книги Москвы Бориса Самойлова, есть как минимум три причины.

"Первая — очень высокая плотность застройки. Появилось очень много дачных поселков, поэтому медведям, волкам, лосям, лисицам стало буквально негде жить", — пояснил эксперт.

Вторая причина — выросло поколение хищников, на которых человек не охотился. Поскольку молодые звери не видели людей, они не чувствуют от них опасность.

А третья причина — неправильное поведение самих людей.