Голос потребителя. Почему "Народный знак качества" важен для бизнеса?

Премия дает компаниям возможность стать лучше, у них растет эффективность работы и удовлетворенность от нее

01 ноября 2024, 08:00, ИА Амител

"Народный знак качества" / Фото: Татьяна Алдабаева

Получить независимую оценку своей работы, услышать голос потребителя и заслужить его признание – заветная мечта для любой компании. Премия "Народный знак качества" открывает перед региональным бизнесом именно такие возможности, предоставляя объективную платформу для демонстрации достижений и укрепления репутации. Это не просто награда, а мощный инструмент для развития, способствующий росту и процветанию. Amic.ru поговорил с теми, кто курирует развитие бизнес-среды в регионе, и выяснил, почему они поддерживают проект и призывают голосовать.

"Это стимул для дальнейших улучшений"

О важности премии для бизнеса региона рассказал начальник управления края по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры Антон Слободчиков.

"Получение "Народного знака качества" – это признание уже существующих достижений и качества продукта не просто на чиновничьем уровне, а напрямую от потребителя. Это крайне важно, ведь обратной связи не всегда много. А это один из инструментов ее получения. В дальнейшем победу можно использовать как элемент продвижения, как доказательство своей успешности и качества продукта. Это повысит, я думаю, и продажи, и узнаваемость", – отмечает Антон Слободчиков.Он подчеркивает, что большая ценность заключается в том, что именно потребитель голосует за тот или иной товар или услугу. Мнение экспертного сообщества, конечно, тоже очень важно. Но его компаниям легче получить, а узнать истинное народное мнение гораздо сложнее.

"Чем больше выборка, тем точнее результат"

По мнению депутата АКЗС, главы комитета по промышленности, предпринимательству и туризму Владимира Семенова, премия помогает бизнесу продвигаться в дальнейшем, а людям – получить честное заключение о лучших компаниях в регионе.

"Народный знак качества" становится весомее с каждым годом, награду все сильнее желают получить. И поскольку это объективная и заслуженная оценка, то для компании получение премии является еще и дополнительным маркетинговым решением для привлечения новых клиентов", – рассказывает Владимир Семенов.Он уверен: населению надо еще активнее голосовать за любимые компании. И чем больше людей проголосует, тем более точным будет "срез мнений".

"Получить честную достоверную информацию мы сможем только тогда, когда выборка будет максимальной", – уверен Владимир Семенов.

Кроме того, проголосовав, жители Алтайского края благодарят своих фаворитов.

"Те компании, которые работают на "пятерочку", заслуживают поощрения. Это возможность для потребителя сказать "спасибо", "так держать", "мы вас любим, ценим, двигайтесь вперед и становитесь еще лучше", – резюмирует Владимир Семенов.

"Узнать о достойных компаниях в регионе"

Руководитель Алтайского фонда МСП Станислав Татаринцев тоже считает: чем больше людей проголосует, тем более реальная картина будет в финале.

Да и само по себе народное признание, наверное, для компании важнее, чем признание коллег по цеху и экспертов. По его словам, премия – один из хороших бесплатных инструментов, с помощью которого бизнес может сделать вывод о своей деятельности.

"Народный знак качества" – один из видов обратной связи от потребителей. С его помощью можно делать выводы, насколько правильное направление выбрала компания. Например, думали, что все хорошо, а потом выясняется на голосовании, что есть более популярные, более интересные конкуренты, которые выиграли. Это заставляет компанию переосмыслить свою деятельность, что-то поменять в стратегии", – говорит Станислав Татаринцев.

Он добавляет, что такой формат мероприятий важен не только для бизнеса, но и для самих потребителей. Именно так люди могут узнать о достойных компаниях в регионе и пользоваться их услугами и товарами.

"Когда я сам голосовал, узнал о некоторых ранее неизвестных мне компаниях. Поэтому голосование – это еще полезный информационный формат. Это информирование людей о тех игроках рынка, которые себя неплохо показали", – подытоживает Станислав Татаринцев.

Напомним, имена победителей объявят уже 26 ноября 2024 года, а пока еще можно поддержать любимую компанию. Главное, успеть это сделать до 7 ноября 2024 года. Любой житель региона может принять участие в голосовании в каждой из 16 номинаций, выбрав только одну компанию в каждой категории. Голосование проходит на сайте народныйзнаккачества.рф.

В этом году к 28 октября 2024 года свой выбор сделали уже 16 тысяч человек.

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