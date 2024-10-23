За деньги нет! Номинанты "Народного знака качества" призывают не накручивать голоса

Давайте будем честнее, и пусть победит лучший, народный и любимый!

23 октября 2024, 11:15, ИА Амител

Народный знак качества" / Фото: Татьяна Алдабаева

"Мы не станем лучше от покупки голосов" – так говорят представители компаний, номинированных на премию "Народный знак качества", о случаях накрутки голосов. Напомним: с 9 октября по 7 ноября проходит второй этап регионального конкурса, в котором именно народная любовь определяет лучших. Честно, беспристрастно, неподкупно.

IT-специалисты конкурса обращают внимание: покупки голосов наблюдаются не столько среди участников, которые сами стремятся победить (пусть и совсем нечестным путем, что полностью противоречит идеологии премии), чаще всего наблюдается закупка "баллов" против компаний-конкурентов.

"Предприниматели переживают, что конкуренты применяют накрутки к соперникам, чтобы снять их с голосования и таким образом избавиться от конкуренции", – рассказывают в рекламном агентстве FM-Продакшн.

При этом оргсовет конкурса еще раз подчеркивает: "Такие противоправные действия мы видим, замечаем и стремимся устранить".

Против накруток выступают и представители бизнеса – номинанты премии "Народный знак качества".

"Давайте сделаем так, чтобы премия действительно отражала нашу работу и заботу о каждом пациенте", – призывает Екатерина Серебрякова, директор клиники "Стоматология Серебряковых".

"Очень важно, чтобы каждый голос был честным. Призываю вас не накручивать голоса, так как эта премия отражает настоящую народную любовь и признание. Премия "Народный знак качества" не является гонкой за первое место или соревновательной битвой, а показывает, как наш труд ценится людьми", – отмечает Екатерина Серебрякова.

Елена Марисина, генеральный директор "Альбион-Моторс" (ежегодного участника и партнера "Народного знака качества") подчеркивает, что конкурс отражает народную любовь к компаниям Алтайского края. Поэтому прозрачность и честность в голосовании очень важны.

"Нам важно знать и понимать, кто, по мнению людей, лучший в своей сфере. Ведь на сегодняшний день лояльность клиента – это основа успешного бизнеса. Купить и накрутить голоса много ума не надо, но от этого мы не станем лучше", – замечает Елена Марисина.

"В современном мире хочется заявить о себе и честно получить ваш заслуженный голос", – продолжает Вера Петахина, управляющая рестораном Rabbit. И призывает: "Друзья, избегайте накруток".

"Наш ресторан номинирован в премии "Народный знак качества". И для нас это уже огромное счастье, радость и гордость. Друзья, я призываю вас всех, участников и голосующих, выбирать только честный способ голосования. Премия "Народный знак качества" для нас, предпринимателей, это огромная возможность заявить о себе и показать народу нашу деятельность и наш труд. А народ, в свою очередь, выбирает самую любимую компанию только честным способом", – обращает внимание Вера Петахина.

Артем Поломошнов, основатель "Академии шахмат", напоминает: "Каждый уважающий себя бизнес должен иметь миссию, то есть ценность, которую он несет для общества, для людей. Бизнес, который строится исключительно для извлечения прибыли, по своей природе недолговечен". По его словам, "Народный знак качества" – конкурс, который отражает, насколько хорошо конкретный предприниматель выполняет свою миссию, насколько то, что он делает, ценят люди.

"И если люди выбирают не то, что нравится конкретно вам, – это не значит, что вы или они неправы, это значит, что фокус запроса общества находится там, где вы не совсем ожидали. И это повод что-то изменить у себя в деятельности. Единственное важное условие – честное голосование. И я верю, что организаторы справятся с его выполнением", – отмечает Артем Поломошнов.

Александр Барбашин, основатель сети фитнес-клубов ST Gym и создатель проекта "Сибирская трансформация" обращается ко всем с просьбой голосовать честно.

"Для нас это показатель: правильное ли мы выбрали направление, хорошо ли мы работаем. Через ваши голоса мы узнаем, насколько мы эффективны и стоит ли нам что-то поменять. Хочу сказать, что для меня самое важное – наш коллектив, который вкладывает душу в то, что мы делаем", – подчеркивает Александр Барбашин.

Организаторы премии "Народный знак качества" еще раз напоминают: накрутки не помогают победить, они только мешают становиться бизнесу эффективнее, а аудитории – лояльнее.

Будем честнее! И пусть победит лучший, народный и любимый!

Организаторы премии: информационный портал amic.ru и радиостанция Business FM ("Бизнес ФМ Барнаул").

Официальный партнер: Exeed ("Иксид") Центр "Альбион Моторс", официальный дилер Exeed в Алтайском крае.

Партнер: завод "Стройберг", один из крупнейших производителей силикатного и гиперпрессованного кирпича, силикатной плиты, а также автоклавного газобетона в Сибири.

Партнер: Общественная палата Алтайского края – Гражданские инициативы. Реальные дела.