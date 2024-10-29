16 номинаций, тысячи голосов. Кто станет лидером "Народного знака качества"?

Через месяц объявят имена победителей, а пока поддержите любимую компанию

29 октября 2024, 08:30, ИА Амител

"Народный знак качества" / Фото: Татьяна Алдабаева

С 9 октября по 7 ноября 2024 года жители Алтайского края определяют лидеров в премии "Народный знак качества". Почти за три недели второго этапа голосования поступило 34 493 голоса. Это говорит о высоком интересе к премии и желании отметить заслуги местных компаний.

По сравнению с прошлым годом активность голосующих заметно выросла. В 2023 году за весь второй этап проголосовало около 13 тысяч человек. В этом году к 28 октября свой выбор сделали уже 16 тысяч человек.

Напомним, что любой житель региона может проголосовать в каждой из 16 номинаций, выбрав лишь одну компанию в каждой категории. Голосование проходит онлайн на сайте премии народныйзнаккачества.рф.

Осталось совсем немного времени, чтобы поддержать, например, любимый автосалон, кафе или медцентр. Проголосовать за них нужно до 7 ноября 2024 года. Уже 26 ноября организаторы подведут итоги и объявят победителей в каждой номинации.

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