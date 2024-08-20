Голубое суперлуние может привести к депрессии
По мнению астрологов, астрономическое явление может обернуться и другими проблемами
20 августа 2024, 09:36, ИА Амител
Осетровая Луна над Барнаулом / Фото: amic.ru
Астрологи предупреждают, что прошедшее в ночь на 20 августа голубое суперлуние может вызвать депрессию, пишут "Известия".
Это явление также может обернуться апатией, напряженностью, ссорами, сердечно-сосудистыми расстройствами и проблемами с органами ЖКТ.
Тем не менее научно эти данные не подтверждены.
19 августа взошла Осетровая луна — редкое событие, сочетающее суперлуние и Голубую Луну. В следующий раз такое можно будет увидеть в 2037-м.
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