Голубое суперлуние может привести к депрессии

По мнению астрологов, астрономическое явление может обернуться и другими проблемами

20 августа 2024, 09:36, ИА Амител

Осетровая Луна над Барнаулом / Фото: amic.ru

Астрологи предупреждают, что прошедшее в ночь на 20 августа голубое суперлуние может вызвать депрессию, пишут "Известия".

Это явление также может обернуться апатией, напряженностью, ссорами, сердечно-сосудистыми расстройствами и проблемами с органами ЖКТ.

Тем не менее научно эти данные не подтверждены.

19 августа взошла Осетровая луна — редкое событие, сочетающее суперлуние и Голубую Луну. В следующий раз такое можно будет увидеть в 2037-м.