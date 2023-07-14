Голый мужчина бегал по дороге в центре алтайского города
Хулиган показывал водителям свой половой орган
14 июля 2023, 08:48, ИА Амител
Кадр: "Инцидент Барнаул"
В Рубцовске голый мужчина бегал по дороге и мешал движению автомобилей.
Как сообщил "Инцидент Барнаул", все произошло в центре города вечером 13 июля.
По информации очевидца, хулиган что-то неразборчиво кричал и при этом показывал проезжающим водителям свой половой орган.
Ранее мужчина голышом прогулялся по городу Заринску.
08:57:44 14-07-2023
Что жара с людьми делает... Не иначе,как перегрелся.
08:58:25 14-07-2023
Хвастался?)))
09:01:55 14-07-2023
Гость (08:58:25 14-07-2023) Хвастался?)))... Нет,мешал движению.
09:48:50 14-07-2023
Гость (08:58:25 14-07-2023) Хвастался?)))... Там нечем хвастаться.
14:05:52 14-07-2023
Гость (08:58:25 14-07-2023) Хвастался?)))... У кого есть чем хвастатья, голыми по дороге не бегают и людей не тревожат.
09:24:13 14-07-2023
Что-то зачастили. Может уже среди взрослых началась мода на подростковые интернет игры типа "48-Hour Challenge"? (шутка) А если серьезно алкоголизация в сочетании с общей деградацией это штука серьезная. И что-то мне подсказывает до дна мы еще не дошли.
09:53:48 14-07-2023
Гость (09:24:13 14-07-2023) Что-то зачастили. Может уже среди взрослых началась мода на ... Ерунду заладили со своей деградацией. Всегда были такие чудики. Интернета не было.
10:37:45 14-07-2023
Гость (09:53:48 14-07-2023) Ерунду заладили со своей деградацией. Всегда были такие чуди... Вопрос не в том что всегда были и будут алкогольные психозы, а в их количестве на душу населения за период времени. Да, интернета раньше не было, но и сейчас далеко не все случаи туда попадают. Что касается деградации, я родился в СССР, поступал там в институт, мне есть с чем сравнивать сегодняшнюю культуру. Да взять хотя бы тексты песен. С другой стороны, есть обратная тенденция на оздоровление общества, которая, надеюсь и верю, победит.. когда-нибудь..
11:21:51 14-07-2023
Гость (10:37:45 14-07-2023) Вопрос не в том что всегда были и будут алкогольные психозы,... Ты реально думаешь, что тут кому-то интересна твоя биография? У тебя тоже есть отклонение. Дефицит внимания называется. Когда такие навязчивые люди попадаются в реальности, то даже не знаешь, что лучше. Может быть лучше, если бы кто то нагишом разок пробежался.
13:31:39 14-07-2023
Гость (11:21:51 14-07-2023) Ты реально думаешь, что тут кому-то интересна твоя биография... Причём здесь интерес к биографии? Я зафиксировал факт что помню другое время так как был в сознательном возрасте и поэтому есть с чем сравнивать. Когда некоторые антисоветчики говорят что дескать наркоманы и в СССР были. Да, были, но их было в 1000 раз меньше! По психам разница скорее не такая разительная, но тем не менее. Дальше по тексту у тебя пошла лажа, приписывание мне своих представлений о людях и о мире. Такое не комментирую, здесь к специалисту надо.
14:14:17 14-07-2023
Гость (10:37:45 14-07-2023) Вопрос не в том что всегда были и будут алкогольные психозы,... Всё зависит от воспитания, убеждений и здорового нонкомформизма. Если звёзды "не сойдутся", то любая "тенденция на оздоровление общества" будет как об стенку горохом.
09:39:51 14-07-2023
Жду повторения в январе месяце)
17:18:17 14-07-2023
ВВП (09:39:51 14-07-2023) Жду повторения в январе месяце)... У нас не голый, но в банном халате с голыми ногами в шлёпкам регулярно гулял мужчина зимой на Мастерских. Может, последователь Профирия Иванова, кто его знает. Но зимой выглядит необычно.
10:00:18 14-07-2023
Неразборчиво кричал... Немец что-ли?
13:35:54 14-07-2023
Этот рубцовчанини тоже хочет найти своё счастье, обретя пожилую покровительницу в Барнауле, с машиной и квартирой. Вот и демонстрирует свой, так сказать, "товар", так сказать, "лицом".
17:18:40 14-07-2023
Гость (13:35:54 14-07-2023) Этот рубцовчанини тоже хочет найти своё счастье, обретя пожи... Отпугаивает такое поведение потенциальных клиентов.