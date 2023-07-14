Голый мужчина бегал по дороге в центре алтайского города

Хулиган показывал водителям свой половой орган

14 июля 2023, 08:48, ИА Амител

Кадр: "Инцидент Барнаул"

В Рубцовске голый мужчина бегал по дороге и мешал движению автомобилей.

Как сообщил "Инцидент Барнаул", все произошло в центре города вечером 13 июля.

По информации очевидца, хулиган что-то неразборчиво кричал и при этом показывал проезжающим водителям свой половой орган.

Ранее мужчина голышом прогулялся по городу Заринску.