На Алтае голый мужчина ходил по улицам и приставал к прохожим

Любителя прогулок нагишом увидели в Заринске

05 июля 2023, 09:30, ИА Амител

Кадр: "Инцидент Барнаул"

Мужчина голышом прогулялся по городу Заринску Алтайского края, сообщили в паблике "Инцидент Барнаул".

"В Заринске по главной улице ходил голый мужик и приставал к прохожим", – рассказал очевидец. По его словам, все произошло накануне, 4 июля.

В комментариях пошутили, что это просто терминатор, который ошибся страной.

Ранее в июне голого мужчину запечатлели в райцентре Ключевского района. Очевидица рассказывала, что полицейские даже не стали его задерживать.