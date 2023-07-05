На Алтае голый мужчина ходил по улицам и приставал к прохожим
Любителя прогулок нагишом увидели в Заринске
05 июля 2023, 09:30, ИА Амител
Кадр: "Инцидент Барнаул"
Мужчина голышом прогулялся по городу Заринску Алтайского края, сообщили в паблике "Инцидент Барнаул".
"В Заринске по главной улице ходил голый мужик и приставал к прохожим", – рассказал очевидец. По его словам, все произошло накануне, 4 июля.
В комментариях пошутили, что это просто терминатор, который ошибся страной.
Ранее в июне голого мужчину запечатлели в райцентре Ключевского района. Очевидица рассказывала, что полицейские даже не стали его задерживать.
09:57:09 05-07-2023
Ничего не поделаешь-Алтайский край лидер по дуракам и психам. Пусть ходит.
10:11:48 05-07-2023
По логике редактору надо бы весь Алтайский край прикрыть чёрным кружочком...
10:14:18 05-07-2023
Гость (10:11:48 05-07-2023) По логике редактору надо бы весь Алтайский край прикрыть чёр... странная у вас логика какая то
13:11:18 05-07-2023
А почему полицейские не стали задерживать? Налицо нарушение общественного порядка.
15:54:20 05-07-2023
Гость (13:11:18 05-07-2023) А почему полицейские не стали задерживать? Налицо нарушение ... А ты жалобу напиши! Чего ту-то строчишь?
16:52:18 05-07-2023
А вот Адам и Ева ходили голыми. Потому, что Бог еще полицию не создал тогда, до грехопадения.
18:08:01 05-07-2023
Гость (16:52:18 05-07-2023) А вот Адам и Ева ходили голыми. Потому, что Бог еще полицию ... Они по раю ходили голыми. А Заринск отнюдь не рай.
18:07:14 05-07-2023
Гость (15:54:20 05-07-2023) А ты жалобу напиши! Чего ту-то строчишь? ... А мне зачем? Я в Москве живу, у нас здесь голышом не ходят по улицам. А на вашу полицию я удивляюсь.