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На Алтае голый мужчина ходил по улицам и приставал к прохожим

Любителя прогулок нагишом увидели в Заринске

05 июля 2023, 09:30, ИА Амител

Кадр: "Инцидент Барнаул"
Кадр: "Инцидент Барнаул"

Мужчина голышом прогулялся по городу Заринску Алтайского края, сообщили в паблике "Инцидент Барнаул".

"В Заринске по главной улице ходил голый мужик и приставал к прохожим", – рассказал очевидец. По его словам, все произошло накануне, 4 июля.

В комментариях пошутили, что это просто терминатор, который ошибся страной.

Ранее в июне голого мужчину запечатлели в райцентре Ключевского района. Очевидица рассказывала, что полицейские даже не стали его задерживать.

Заринск

Комментарии 8

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Гость

09:57:09 05-07-2023

Ничего не поделаешь-Алтайский край лидер по дуракам и психам. Пусть ходит.

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Гость

10:11:48 05-07-2023

По логике редактору надо бы весь Алтайский край прикрыть чёрным кружочком...

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Гость

10:14:18 05-07-2023

Гость (10:11:48 05-07-2023) По логике редактору надо бы весь Алтайский край прикрыть чёр... странная у вас логика какая то

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Гость

13:11:18 05-07-2023

А почему полицейские не стали задерживать? Налицо нарушение общественного порядка.

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Гость

15:54:20 05-07-2023

Гость (13:11:18 05-07-2023) А почему полицейские не стали задерживать? Налицо нарушение ... А ты жалобу напиши! Чего ту-то строчишь?

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Гость

16:52:18 05-07-2023

А вот Адам и Ева ходили голыми. Потому, что Бог еще полицию не создал тогда, до грехопадения.

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Гость

18:08:01 05-07-2023

Гость (16:52:18 05-07-2023) А вот Адам и Ева ходили голыми. Потому, что Бог еще полицию ... Они по раю ходили голыми. А Заринск отнюдь не рай.

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Гость

18:07:14 05-07-2023

Гость (15:54:20 05-07-2023) А ты жалобу напиши! Чего ту-то строчишь? ... А мне зачем? Я в Москве живу, у нас здесь голышом не ходят по улицам. А на вашу полицию я удивляюсь.

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