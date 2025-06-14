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Голый мужчина отдыхал на набережной Барнаула

В это время рядом было много людей, в том числе дети

14 июня 2025, 09:07, ИА Амител

Нудист на набережной / Фото: "Инцидент Барнаул"
Нудист на набережной / Фото: "Инцидент Барнаул"

В Барнауле на берегу Оби отдыхал голый мужчина, сообщил очевидец телеграм-каналу "Инцидент Барнаул".

По его словам, нудиста он видел 13 июня около восьми часов вечера в самом начале набережной.

"У воды купались люди, мужчина вообще ничего не стеснялся и был абсолютно голый. А в это время на набережной было полно людей, в том числе и дети", – рассказал барнаулец.

Ранее голый мужчина десантировался с крыши пивнушки в Барнауле.

Барнаул Происшествия

Комментарии 15

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Гость

09:26:42 14-06-2025

Вам самим чирикать про своих детей не надоело еще?

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Гость

13:20:51 14-06-2025

Гость (09:26:42 14-06-2025) Вам самим чирикать про своих детей не надоело еще?...
А что они умеют? Чирикать и попрошайничать!

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Гость

10:23:37 14-06-2025

Если бы тетка голая купалась, он про детей и не вспомнил

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Гость

10:47:16 14-06-2025

Опять скорее всего мужик просто по-быстрому переоделся в сухое, а этот увидел и заблажил. Специально что ли подглядывать ходят?

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гость

11:15:49 14-06-2025

Видно хотел присоединится.

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Гость

11:19:07 14-06-2025

Это нарушение ценностей

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Гость

13:18:17 14-06-2025

Гость (11:19:07 14-06-2025) Это нарушение ценностей ...
Которых нет.

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Чучмек

14:54:28 14-06-2025

Типичное быдло, потерявшее берега от вседозволенности и безнаказанности

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Гость

15:28:33 14-06-2025

Фу , с бабьим пузом!

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Гость

19:00:02 14-06-2025

Все внимание на мужчину. А женщина, типа, ни при чем?

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Гость

23:40:21 14-06-2025

Гость (19:00:02 14-06-2025) Все внимание на мужчину. А женщина, типа, ни при чем?... тетка в трусах

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Гость

09:38:36 15-06-2025

Ваши дети порой такую дичь творят! А вы боитесь, что они голую задницу увидят.

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Элен без ребят

16:43:18 15-06-2025

Гость (09:38:36 15-06-2025) Ваши дети порой такую дичь творят! А вы боитесь, что они гол... вчера возле фонтана в Центральном парке, голожопые великовозрастные дети стояли через метр, пока онижематери меняли им трусы. это были реально подростки лет по 11- 12, как не 13!
с виду слюни не пускали и на лицо были нормальные. почему так- непонятно.

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Гость

17:56:47 15-06-2025

Элен без ребят (16:43:18 15-06-2025) вчера возле фонтана в Центральном парке, голожопые великовоз... Теперь понятно где в выходные можно увидеть Еленку. Ходите по Центральному парку и смотрите, какая старушка пялится на малолеток без трусов...

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Х

15:44:10 15-06-2025

Дальше как в сказке чем дальше тем страшнее. Скоро по нужде при всех, а чё

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