Голый мужчина отдыхал на набережной Барнаула
В это время рядом было много людей, в том числе дети
14 июня 2025, 09:07, ИА Амител
Нудист на набережной / Фото: "Инцидент Барнаул"
В Барнауле на берегу Оби отдыхал голый мужчина, сообщил очевидец телеграм-каналу "Инцидент Барнаул".
По его словам, нудиста он видел 13 июня около восьми часов вечера в самом начале набережной.
"У воды купались люди, мужчина вообще ничего не стеснялся и был абсолютно голый. А в это время на набережной было полно людей, в том числе и дети", – рассказал барнаулец.
Ранее голый мужчина десантировался с крыши пивнушки в Барнауле.
09:26:42 14-06-2025
Вам самим чирикать про своих детей не надоело еще?
13:20:51 14-06-2025
Гость (09:26:42 14-06-2025) Вам самим чирикать про своих детей не надоело еще?...
А что они умеют? Чирикать и попрошайничать!
10:23:37 14-06-2025
Если бы тетка голая купалась, он про детей и не вспомнил
10:47:16 14-06-2025
Опять скорее всего мужик просто по-быстрому переоделся в сухое, а этот увидел и заблажил. Специально что ли подглядывать ходят?
11:15:49 14-06-2025
Видно хотел присоединится.
11:19:07 14-06-2025
Это нарушение ценностей
13:18:17 14-06-2025
Гость (11:19:07 14-06-2025) Это нарушение ценностей ...
Которых нет.
14:54:28 14-06-2025
Типичное быдло, потерявшее берега от вседозволенности и безнаказанности
15:28:33 14-06-2025
Фу , с бабьим пузом!
19:00:02 14-06-2025
Все внимание на мужчину. А женщина, типа, ни при чем?
23:40:21 14-06-2025
Гость (19:00:02 14-06-2025) Все внимание на мужчину. А женщина, типа, ни при чем?... тетка в трусах
09:38:36 15-06-2025
Ваши дети порой такую дичь творят! А вы боитесь, что они голую задницу увидят.
16:43:18 15-06-2025
Гость (09:38:36 15-06-2025) Ваши дети порой такую дичь творят! А вы боитесь, что они гол... вчера возле фонтана в Центральном парке, голожопые великовозрастные дети стояли через метр, пока онижематери меняли им трусы. это были реально подростки лет по 11- 12, как не 13!
с виду слюни не пускали и на лицо были нормальные. почему так- непонятно.
17:56:47 15-06-2025
Элен без ребят (16:43:18 15-06-2025) вчера возле фонтана в Центральном парке, голожопые великовоз... Теперь понятно где в выходные можно увидеть Еленку. Ходите по Центральному парку и смотрите, какая старушка пялится на малолеток без трусов...
15:44:10 15-06-2025
Дальше как в сказке чем дальше тем страшнее. Скоро по нужде при всех, а чё