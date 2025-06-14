Голый мужчина отдыхал на набережной Барнаула

В Барнауле на берегу Оби отдыхал голый мужчина, сообщил очевидец телеграм-каналу "Инцидент Барнаул".

По его словам, нудиста он видел 13 июня около восьми часов вечера в самом начале набережной.

"У воды купались люди, мужчина вообще ничего не стеснялся и был абсолютно голый. А в это время на набережной было полно людей, в том числе и дети", – рассказал барнаулец.