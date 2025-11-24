НОВОСТИЗдоровье

Гонконгский грипп. Что о нем известно и кто рискует им заразиться

Вспышка заболеваемости прокатилась по Казахстану и России

24 ноября 2025, 17:55, ИА Амител

Медицинская маска / Фото: amic.ru
В России растет число заражений гриппом и ОРВИ. По данным Роспотребнадзора, самый распространенный штамм гриппа в стране – A(H3N2), или гонконгский. Этой же разновидностью вируса массово заболевают жители Казахстана. В группе риска находятся беременные, дети и пациенты с хроническими заболеваниями.

О том, что это за грипп, чем он опасен и как от него защититься, – в материале amic.ru.

1

Что известно о вспышке гонконгского гриппа в ноябре 2025 года?

Внезапный подъем заболеваемости гонконгским гриппом зафиксировали в Казахстане. В Комитете санэпидконтроля Минздрава сообщили, что 587 из 590 случаев заражения вызваны штаммом H3N2. В ведомстве уточнили, что в группе наибольшего риска находятся беременные, особенно на поздних сроках, дети до двух лет и пациенты с хроническими заболеваниями легких.
Позже сообщения о распространении гонконгского гриппа появились в России.
«За 46‑ю неделю 2025 года зарегистрировано около 2,9 тыс. случаев заболевания гриппом. Среди циркулирующих штаммов гриппа доминирует A(H3N2)», – рассказали в Роспотребнадзоре.
Telegram-канал "360" писал, что грипп с осложнениями на горло добрался до Москвы и Московской области. По данным источника, в 2025 году в России особенно активны два штамма вируса типа А – свиной и гонконгский.

«Различить их по симптомам невозможно. Но гонконгский грипп чаще вызывает осложнения у пожилых людей старше 65 лет. А свиной – более опасен для детей. У них высока вероятность быстрого развития воспаления легких на второй-третий день болезни», – отмечает 360.ru.

2

Что известно о гонконгском гриппе?

Штамм гриппа H3N2 впервые появился в 1968 году в Гонконге, из-за чего получил название "гонконгский". Он спровоцировал пандемию, унесшую более десяти миллионов жизней. Считается, что штамм перешел к человеку из популяции птиц.

Особенность гонконгского гриппа – его стремительное развитие. От момента заражения до появления первых симптомов, как правило, проходит всего один-два дня.

3

Какие симптомы у гонконгского гриппа?

Среди типичных симптомов гонконгского штамма врачи выделяют следующие:
  • высокая температура;
  • сильный кашель;
  • головная боль;
  • слабость;
  • ломота в теле.

У людей с ослабленным иммунитетом болезнь может длиться до двух недель. Чаще всего вирус тяжело переносят пожилые старше 65 лет.

4

Насколько опасен гонконгский грипп?

Как пояснил РИА Новости Дмитрий Лизонов, директор НИИ гриппа имени Смородинцева, гонконгский грипп – сезонный. Этот штамм вызывает подъемы заболеваемости уже не одно десятилетие. Несмотря на то, что в России увеличивается количество заболевших гриппом и ОРВИ, говорить об эпидемии пока рано:

«В РФ в настоящее время регистрируется подъем заболеваемости гриппом и ОРВИ, но об эпидемии говорить рано. В большинстве случаев гриппозная инфекция обусловлена вариантом вируса гриппа А(H3N2). Это возбудитель сезонного гриппа, который вызывает подъемы заболеваемости вместе другими вариантами вирусов гриппа (А(H1N1) и В) уже не одно десятилетие», – добавил специалист.

При этом врач отметил, что болезнь может протекать в тяжелой форме у любого пациента. Кроме того, на фоне гриппа могут обостряться хронические заболевания. Из-за этого медики выделяют следующие группы риска:

  • беременные;
  • дети младшего возраста;
  • лица 65 лет и старше;
  • пациенты с иммунодефицитом;
  • пациенты с сердечно-сосудистыми заболеваниями;
  • пациенты с хроническими респираторными заболеваниями.
5

Как не заразиться гонконгским гриппом?

Медики отмечают, что самой эффективной профилактикой гонконгского гриппа остается вакцинация. Прежде всего, ее рекомендуют пройти людям из групп риска. А вообще, учитывая риск развития осложнений, прививку можно ставить всем:
«Многолетняя практика вакцинации против гриппа доказала ее эффективность и безопасность. Прежде всего, она рекомендуется лицам из групп риска. Однако иммунопрофилактика гриппа рекомендована всем, в том числе детям с шестимесячного возраста, учитывая потенциальный риск развития тяжелой формы заболевания и осложнений. Подтверждением эффективности вакцинации является тот факт, что среди привитых практически не регистрируют тяжелое течение гриппа и летальные исходы», – рассказал Дмитрий Лизонов.

Комментарии 3

Avatar Picture
Гость

19:51:29 24-11-2025

Маски напяливайте!!!! Быстро!

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

20:41:19 24-11-2025

Главное не Гонконгский сифилис

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Иван

01:14:16 04-12-2025

Очередной карантин и принуждение к прививкам ? Рестораны и тренажёрные залы - закрываем ?

  0 Нравится
Ответить
