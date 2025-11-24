Вспышка заболеваемости прокатилась по Казахстану и России

В России растет число заражений гриппом и ОРВИ. По данным Роспотребнадзора, самый распространенный штамм гриппа в стране – A(H3N2), или гонконгский. Этой же разновидностью вируса массово заболевают жители Казахстана. В группе риска находятся беременные, дети и пациенты с хроническими заболеваниями.

1 Что известно о вспышке гонконгского гриппа в ноябре 2025 года? Внезапный подъем заболеваемости гонконгским гриппом зафиксировали в Казахстане . В Комитете санэпидконтроля Минздрава сообщили, что 587 из 590 случаев заражения вызваны штаммом H3N2. В ведомстве уточнили, что в группе наибольшего риска находятся беременные, особенно на поздних сроках, дети до двух лет и пациенты с хроническими заболеваниями легких. Позже сообщения о распространении гонконгского гриппа появились в России. «За 46‑ю неделю 2025 года зарегистрировано около 2,9 тыс. случаев заболевания гриппом. Среди циркулирующих штаммов гриппа доминирует A(H3N2)», – рассказали в Роспотребнадзоре Telegram-канал "360" писал, что грипп с осложнениями на горло добрался до Москвы и Московской области. По данным источника, в 2025 году в России особенно активны два штамма вируса типа А – свиной и гонконгский. «Различить их по симптомам невозможно. Но гонконгский грипп чаще вызывает осложнения у пожилых людей старше 65 лет. А свиной – более опасен для детей. У них высока вероятность быстрого развития воспаления легких на второй-третий день болезни», – отмечает 360.ru.

2 Что известно о гонконгском гриппе? Штамм гриппа H3N2 впервые появился в 1968 году в Гонконге, из-за чего получил название "гонконгский". Он спровоцировал пандемию, унесшую более десяти миллионов жизней. Считается, что штамм перешел к человеку из популяции птиц. Особенность гонконгского гриппа – его стремительное развитие. От момента заражения до появления первых симптомов, как правило, проходит всего один-два дня.

3 Какие симптомы у гонконгского гриппа? Среди типичных симптомов гонконгского штамма врачи выделяют следующие: высокая температура;

сильный кашель;

головная боль;

слабость;

ломота в теле. У людей с ослабленным иммунитетом болезнь может длиться до двух недель. Чаще всего вирус тяжело переносят пожилые старше 65 лет.

4 Насколько опасен гонконгский грипп? Как пояснил РИА Новости Дмитрий Лизонов, директор НИИ гриппа имени Смородинцева, гонконгский грипп – сезонный. Этот штамм вызывает подъемы заболеваемости уже не одно десятилетие. Несмотря на то, что в России увеличивается количество заболевших гриппом и ОРВИ, говорить об эпидемии пока рано: «В РФ в настоящее время регистрируется подъем заболеваемости гриппом и ОРВИ, но об эпидемии говорить рано. В большинстве случаев гриппозная инфекция обусловлена вариантом вируса гриппа А(H3N2). Это возбудитель сезонного гриппа, который вызывает подъемы заболеваемости вместе другими вариантами вирусов гриппа (А(H1N1) и В) уже не одно десятилетие», – добавил специалист. При этом врач отметил, что болезнь может протекать в тяжелой форме у любого пациента. Кроме того, на фоне гриппа могут обостряться хронические заболевания. Из-за этого медики выделяют следующие группы риска: беременные;

дети младшего возраста;

лица 65 лет и старше;

пациенты с иммунодефицитом;

пациенты с сердечно-сосудистыми заболеваниями;

пациенты с хроническими респираторными заболеваниями.