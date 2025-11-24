Гонконгский грипп. Что о нем известно и кто рискует им заразиться
Вспышка заболеваемости прокатилась по Казахстану и России
В России растет число заражений гриппом и ОРВИ. По данным Роспотребнадзора, самый распространенный штамм гриппа в стране – A(H3N2), или гонконгский. Этой же разновидностью вируса массово заболевают жители Казахстана. В группе риска находятся беременные, дети и пациенты с хроническими заболеваниями.
О том, что это за грипп, чем он опасен и как от него защититься, – в материале amic.ru.
Что известно о вспышке гонконгского гриппа в ноябре 2025 года?
«За 46‑ю неделю 2025 года зарегистрировано около 2,9 тыс. случаев заболевания гриппом. Среди циркулирующих штаммов гриппа доминирует A(H3N2)», – рассказали в Роспотребнадзоре.
«Различить их по симптомам невозможно. Но гонконгский грипп чаще вызывает осложнения у пожилых людей старше 65 лет. А свиной – более опасен для детей. У них высока вероятность быстрого развития воспаления легких на второй-третий день болезни», – отмечает 360.ru.
Что известно о гонконгском гриппе?
Штамм гриппа H3N2 впервые появился в 1968 году в Гонконге, из-за чего получил название "гонконгский". Он спровоцировал пандемию, унесшую более десяти миллионов жизней. Считается, что штамм перешел к человеку из популяции птиц.
Особенность гонконгского гриппа – его стремительное развитие. От момента заражения до появления первых симптомов, как правило, проходит всего один-два дня.
Какие симптомы у гонконгского гриппа?
- высокая температура;
- сильный кашель;
- головная боль;
- слабость;
- ломота в теле.
У людей с ослабленным иммунитетом болезнь может длиться до двух недель. Чаще всего вирус тяжело переносят пожилые старше 65 лет.
Насколько опасен гонконгский грипп?
Как пояснил РИА Новости Дмитрий Лизонов, директор НИИ гриппа имени Смородинцева, гонконгский грипп – сезонный. Этот штамм вызывает подъемы заболеваемости уже не одно десятилетие. Несмотря на то, что в России увеличивается количество заболевших гриппом и ОРВИ, говорить об эпидемии пока рано:
«В РФ в настоящее время регистрируется подъем заболеваемости гриппом и ОРВИ, но об эпидемии говорить рано. В большинстве случаев гриппозная инфекция обусловлена вариантом вируса гриппа А(H3N2). Это возбудитель сезонного гриппа, который вызывает подъемы заболеваемости вместе другими вариантами вирусов гриппа (А(H1N1) и В) уже не одно десятилетие», – добавил специалист.
При этом врач отметил, что болезнь может протекать в тяжелой форме у любого пациента. Кроме того, на фоне гриппа могут обостряться хронические заболевания. Из-за этого медики выделяют следующие группы риска:
- беременные;
- дети младшего возраста;
- лица 65 лет и старше;
- пациенты с иммунодефицитом;
- пациенты с сердечно-сосудистыми заболеваниями;
- пациенты с хроническими респираторными заболеваниями.
Как не заразиться гонконгским гриппом?
«Многолетняя практика вакцинации против гриппа доказала ее эффективность и безопасность. Прежде всего, она рекомендуется лицам из групп риска. Однако иммунопрофилактика гриппа рекомендована всем, в том числе детям с шестимесячного возраста, учитывая потенциальный риск развития тяжелой формы заболевания и осложнений. Подтверждением эффективности вакцинации является тот факт, что среди привитых практически не регистрируют тяжелое течение гриппа и летальные исходы», – рассказал Дмитрий Лизонов.
