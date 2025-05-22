В Белокурихе больнице придется вернуть соцфонду "необоснованные" ковидные выплаты
Суд поддержал позицию отделения Социального фонда по Алтайскому краю, который счел, что понес излишние расходы
22 мая 2025, 12:32, ИА Амител
Отделение Социального фонда по Алтайскому краю выиграло суд против Центральной горбольницы Белокурихи. Согласно данным, размещенным в картотеке Арбитражного суда Алтайского края, поводом для судебного спора стали ковидные выплаты, которые "необоснованно" выдавались врачам.
Фонд потребовал вернуть 2,3 млн рублей. В материалах указывается, что с ноября 2020 по июль 2022 года больница была включена в перечень учреждений, работники которых имеют право на получение специальной доплаты в связи с пандемией коронавируса. Учреждение направляло в фонд реестры для получения этих выплат работникам.
Медицинской организации стабильно выплачивали средства, однако после фонд провел проверку "по вопросу полноты и достоверности представления сведений". После нее составили акт, по которому больнице предложили возместить "излишне понесенные фондом расходы". Больница не согласилась с результатами проверки и потребовала перерасчета.
В решении суда указывается, что выплата рассчитывалась в том числе с учетом трех факторов: категория медработника, была ли организация ковидным госпиталем и контактировал ли работник с больными ковидом. Позиция фонда состояла в том, что "в ряде случаев" горбольница указывала недостоверные сведения о категориях медработников и отработанного ими времени. Однако большая часть "лишних" денег, а именно 1,3 млн рублей, была выплачена из-за того, что в больнице не смогли подтвердить наличие контактов врачей с больными COVID-19.
Акт первоначальной проверки больница не обжаловала, а также не представила доказательств того, что расчет Соцфонда не был верным. В результате суд поддержал требование организации.
12:36:10 22-05-2025
Чудесно, через 5 лет предоставлять доказательства контактов с инфекцией.
12:44:21 22-05-2025
Гость (12:36:10 22-05-2025) Чудесно, через 5 лет предоставлять доказательства контактов ... Элементарно, есть запись в амбулаторной карте, есть база больных
12:49:18 22-05-2025
а как же вот эти тиктоки, где на видосы накладывается музыка и скорая несется по встречке, на вызов, у кого 37.2?
так глядишь и другие вопросы задавать начнут )) за каким чертом подъезды и остановки мыли и людям с самоизоляцией, куар кодами и масками нервы трепали))
там-то сколько денег сожгли, мамадарахая.
вот Лукашенко - молодец )) сказал, поле всех вылечит и отстаньте от меня ))
а у нас все байки по воцапу пересылали, как внучатый племенник троюродной тети, по большому секрету в курилке на лубянке услышал.
13:25:45 22-05-2025
Гость (12:49:18 22-05-2025) масками нервы трепали... Не болел вообще никакими ОРВИ пока носили маски. До, и после - регулярно.
14:30:26 22-05-2025
Гость (13:25:45 22-05-2025) Не болел вообще никакими ОРВИ пока носили маски. До, и после... ОЗК купите, и раз в неделю в бочку со спиртом окунайтесь.
13:30:17 22-05-2025
Гость (12:49:18 22-05-2025) а как же вот эти тиктоки, где на видосы накладывается музыка... Стояла на остановке в субботу в 7 утра зимой, подошел полицейский вежливо попросил надеть маску, я сказала, что одна стою, на что он ответил "а вдруг кто-нибудь еще подойдет". А на счет подъездов и лифтов. ну хоть помыли в кои веки, а может нет.
14:33:03 22-05-2025
Гость (13:30:17 22-05-2025) Стояла на остановке в субботу в 7 утра зимой, подошел полице... я видел как тип в +30 один в машине в маске ехал.
а другой приходил в рельеф и администратору всю тренировку истерику закатывал,. чтобы девчонка все тренажеры ходила и протирала, пока он там ))
жутковато становится, понимая, что они вокруг нас живут ))
12:55:34 22-05-2025
Теперь назад все будут забирать что было людям положено.А как проверки эти проходят знаем что им надо то и найдут.....
13:14:34 22-05-2025
а вот как теперь будут работники ОСФ по АК в поликлинику ходить?
14:28:24 22-05-2025
Одной рукой даем, другой забираем!
15:00:12 22-05-2025
Первый пошёл: обогатились за счёт государства? Отдавайте всё взад!
🤣