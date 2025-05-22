В Белокурихе больнице придется вернуть соцфонду "необоснованные" ковидные выплаты

Суд поддержал позицию отделения Социального фонда по Алтайскому краю, который счел, что понес излишние расходы

22 мая 2025, 12:32, ИА Амител

Коронавирус на Алтае / Фото: amic.ru

Отделение Социального фонда по Алтайскому краю выиграло суд против Центральной горбольницы Белокурихи. Согласно данным, размещенным в картотеке Арбитражного суда Алтайского края, поводом для судебного спора стали ковидные выплаты, которые "необоснованно" выдавались врачам.

Фонд потребовал вернуть 2,3 млн рублей. В материалах указывается, что с ноября 2020 по июль 2022 года больница была включена в перечень учреждений, работники которых имеют право на получение специальной доплаты в связи с пандемией коронавируса. Учреждение направляло в фонд реестры для получения этих выплат работникам.

Медицинской организации стабильно выплачивали средства, однако после фонд провел проверку "по вопросу полноты и достоверности представления сведений". После нее составили акт, по которому больнице предложили возместить "излишне понесенные фондом расходы". Больница не согласилась с результатами проверки и потребовала перерасчета.

В решении суда указывается, что выплата рассчитывалась в том числе с учетом трех факторов: категория медработника, была ли организация ковидным госпиталем и контактировал ли работник с больными ковидом. Позиция фонда состояла в том, что "в ряде случаев" горбольница указывала недостоверные сведения о категориях медработников и отработанного ими времени. Однако большая часть "лишних" денег, а именно 1,3 млн рублей, была выплачена из-за того, что в больнице не смогли подтвердить наличие контактов врачей с больными COVID-19.

Акт первоначальной проверки больница не обжаловала, а также не представила доказательств того, что расчет Соцфонда не был верным. В результате суд поддержал требование организации.