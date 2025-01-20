Со второй попытки. Кирпичный офисник построят в историческом центре Барнаула

Проект рассмотрели 16 января на заседании градсовета

20 января 2025, 06:15, ИА Амител

Проект торгово-административного здания в Барнауле, на улице Пролетарской, 77

Торгово-административное здание планируют построить в Барнауле, на улице Пролетарской, 77, недалеко от краевого суда. Проект утвердили 16 января на заседании градсовета со второй попытки. Эксперты пришли к выводу, что объект, выполненный из кирпича, впишется в историческую часть краевой столицы. Рассказываем, как именно.

Что известно о проекте?

Эскизы представил архитектор Владимир Золотов. По сравнению с первым рассмотрением на градсовете, проект претерпел небольшие изменения. В частности, Золотов "вписал" офисник в единый архитектурный код с соседним памятником архитектуры: городской почтово-телеграфной станцией на ул. Интернациональной, 74. Это красивое здание построено из кирпича в стиле сибирского модерна. Проект был согласован с Алтайохранкультурой.

Характеристики будущего офисника особо не поменялись. Он будет семиэтажным. Предполагается строительство подземной парковки. Часть автомобилей можно будет разместить за зданием, чтобы их не было видно с улицы Пролетарской. Кроме того, проектировщик предложил сделать широкий тротуар и провести благоустройство прилегающей территории.

Владимир Золотов представил два варианта здания: из красного кирпича и комбинирование кирпича и светлой штукатурки.

Что сказали о проекте эксперты?

В целом члены градсовета по достоинству оценили работу Владимира Золотова. В частности, известный барнаульский архитектор Сергей Боженко уверен, что из двух вариантов необходимо выбрать более светлый фасад. Часть здания, выходящая на северо-запад, постоянно находится в тени и требует более светлых и теплых тонов.

Первый заместитель главы администрации Барнаула Андрей Федоров попросил вместо газона рядом с тротуаром высадить кустарники или деревья. В противном случае участок земли либо превратится в огород, либо на нем будут парковать машины.

В результате обсуждений доработанный проект был одобрен.