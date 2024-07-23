Госдума обсудит запрет усыновления детей из РФ в страны с разрешенной сменой пола

ГД в сентябре обсудит запрет усыновления детей из РФ в страны, где разрешена смена пола

23 июля 2024, 08:30, ИА Амител

Вид на здание Госдумы / Фото: duma.gov.ru

Госдума в сентябре обсудит запрет усыновления детей из России в страны с разрешенной сменой пола. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в ГД.

"Законопроект <...> включен в программу работы на сентябрь. До 20 августа он направлен в регионы", – сказал собеседник.

Ранее в июле спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что предложение принять такое решение нашло широкую поддержку и это будет "правильный и закономерный шаг" для защиты детства и традиционных ценностей.

По его словам, инициатива предполагает отказ в усыновлении или опеке детей гражданам Австралии, Британии, Германии, Исландии, Испании, Италии, Канады и ряда других стран.