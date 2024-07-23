НОВОСТИПолитика

Госдума обсудит запрет усыновления детей из РФ в страны с разрешенной сменой пола

ГД в сентябре обсудит запрет усыновления детей из РФ в страны, где разрешена смена пола

23 июля 2024, 08:30, ИА Амител

Вид на здание Госдумы / Фото: duma.gov.ru
Вид на здание Госдумы / Фото: duma.gov.ru

Госдума в сентябре обсудит запрет усыновления детей из России в страны с разрешенной сменой пола. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в ГД.

"Законопроект <...> включен в программу работы на сентябрь. До 20 августа он направлен в регионы", – сказал собеседник.

Ранее в июле спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что предложение принять такое решение нашло широкую поддержку и это будет "правильный и закономерный шаг" для защиты детства и традиционных ценностей.

По его словам, инициатива предполагает отказ в усыновлении или опеке детей гражданам Австралии, Британии, Германии, Исландии, Испании, Италии, Канады и ряда других стран.

Госдума Законопроекты

Комментарии 5

Avatar Picture
Гость

10:10:40 23-07-2024

Качество жизни для среднестатистического россиянина, с бюджетной з/п или пенсионера с нищенской пенсией с аналогичными представителями "за бугром" - не в пользу первых! Так что тема неактуальна!

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:37:57 23-07-2024

Закона Димы Яковлева мало? Детей совсем не жалко, ради своих амбиций

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:57:37 23-07-2024

Гость (10:37:57 23-07-2024) Закона Димы Яковлева мало? Детей совсем не жалко, ради своих... Из этих детей здесь, скорее всего, вырастут маргиналы. А их проще всего пустить под нож. И жалеть никто никого не будет - бабы, как известно, нарожают еще.

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:55:43 23-07-2024

Гость (10:57:37 23-07-2024) Из этих детей здесь, скорее всего, вырастут маргиналы. А их ... Скорее всего так и будет

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:30:05 23-07-2024

Все торговцы детьми на Запад отписались?

  -4 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров