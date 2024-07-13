В РФ могут запретить усыновлять детей жителям стран, где разрешена смена пола
По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, предложение принять такое решение нашло широкую поддержку
13 июля 2024, 17:40, ИА Амител
Депутаты Госдумы внесли на рассмотрение законопроект, запрещающий усыновление и опекунство детей из России гражданами стран, где разрешена смена пола. Об этом сообщил спикер ГД Вячеслав Володин.
"Предложение принять такое решение нашло широкую поддержку... Это будет правильный и закономерный шаг в рамках государственной политики России, направленной на защиту традиционных ценностей и детства", – написал он в телеграм-канале.
По словам Володина, инициатива предполагает отказ в усыновлении или опеке детей гражданам Австралии, Австрии, Британии, Германии, Дании, Исландии, Испании, Италии, Канады и ряда других государств, "где смена пола разрешена либо путем медицинского вмешательства, либо в результате внесения изменений в документы, удостоверяющие личность".
Володин назвал крайне важным "исключить возможные опасности в виде смены пола, с которыми могут столкнуться усыновленные дети в этих странах".
18:23:05 13-07-2024
Короче запретить всем странам где высокий уровень жизни, сразу видно заботу о детях.