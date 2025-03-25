Госдума приняла проект о штрафах до 20 тысяч рублей за несообщение в военкомат о переезде
Законопроект принят в первом чтении
25 марта 2025, 21:35, ИА Амител
Госдума приняла на пленарном заседании в первом чтении законопроект, предусматривающий штраф до 20 тысяч рублей за несообщение в военкомат о переезде на новое место пребывания сроком более трех месяцев. Об этом сообщает ТАСС.
Законопроект в феврале внесла группа депутатов во главе с председателем комитета ГД по обороне Андреем Картаполовым. Поправки предложены в статью 21.5 КоАП. Депутаты считают, что принятие проекта "позволит существенно повысить ответственность граждан за исполнение обязанностей по воинскому учету".
Согласно законопроекту, если гражданин не уведомит военкомат или орган первичного воинского учета о смене места пребывания на срок свыше трех месяцев без подтвержденной регистрации, ему грозит штраф от 10 до 20 тысяч рублей.
Сейчас за несообщение о переезде на новое место, не подтвержденное регистрацией, предусмотрен штраф от одной до пяти тысяч рублей.
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06:21:34 26-03-2025
А по повестке если не пришёл, штраф 500 руб, кажется.
09:19:43 26-03-2025
В случае, если заранее не знаешь на какой срок покидаешь дом, как быть? Пример: поехал на вахту, остался дольше.
До какого возраста? В военник при снятии с учёта что-то пишут?
09:53:23 26-03-2025
С арендой квартиры ещё одна дополнительная проблема. Особенно, в другом регионе. Сначала едешь в неизвестность, потом дешевле штраф оплатить, чем самолёт.
10:57:11 26-03-2025
Родители корову в деревне держат, так купили трекер на озоне и теперь в телефоне смотрят, где она пасется, очень удобно. Просто вспомнил.