Госдума приняла проект о штрафах до 20 тысяч рублей за несообщение в военкомат о переезде

Законопроект принят в первом чтении

25 марта 2025, 21:35, ИА Амител

Медкомиссия в военкомате / Фото: amic.ru

Госдума приняла на пленарном заседании в первом чтении законопроект, предусматривающий штраф до 20 тысяч рублей за несообщение в военкомат о переезде на новое место пребывания сроком более трех месяцев. Об этом сообщает ТАСС.

Законопроект в феврале внесла группа депутатов во главе с председателем комитета ГД по обороне Андреем Картаполовым. Поправки предложены в статью 21.5 КоАП. Депутаты считают, что принятие проекта "позволит существенно повысить ответственность граждан за исполнение обязанностей по воинскому учету".

Согласно законопроекту, если гражданин не уведомит военкомат или орган первичного воинского учета о смене места пребывания на срок свыше трех месяцев без подтвержденной регистрации, ему грозит штраф от 10 до 20 тысяч рублей.

Сейчас за несообщение о переезде на новое место, не подтвержденное регистрацией, предусмотрен штраф от одной до пяти тысяч рублей.