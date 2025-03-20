Уже в этот весенний призыв будущих срочников ждет несколько важных нововведений

20 марта 2025, 09:35, ИА Амител

Армия, строевая подготовка / Фото: amic.ru

19 марта депутаты Госдумы в первом чтении приняли законопроект о внесении изменений в правила призыва в армию. Об этом сообщает "Парламентская газета".

Уже в этот весенний призыв, который начинается с 1 апреля 2025 года, будущих срочников ждет несколько нововведений.

Так, список профессий для прохождения альтернативной службы расширится: 3 марта 2025 года в силу вступил приказ Министерства труда, который утвердил обновленный перечень профессий для прохождения альтернативной службы.

Если в предыдущей редакции списка было 238 позиций, то теперь их количество выросло до 266. Добавились следующие профессии:

машинист по стирке и уборке спецодежды;

оператор видеозаписи;

охотник промысловый;

подсобный рабочий на лесозаготовках;

почтальон;

пробоотборщик;

рыбовод;

садовод;

сборщик обуви;

стропальщик;

швея.

"Часть специальностей расширили и конкретизировали. Если раньше, например, "призывники" могли устроиться только электромонтером по обслуживанию электроустановок и электрооборудования, то теперь к этому списку добавились электромонтер по эксплуатации распределительных сетей и электромеханик по ремонту и обслуживанию медицинского оборудования", – уточнили в издании.

Также расширится использование электронных повесток и заработает единый реестр призывников в тестовом режиме.

Кроме этого, военкоматы в течение года смогут призывать граждан, признанных годными к службе, но не ушедших в войска из-за нехватки мест в воинских частях.