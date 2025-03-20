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Правила призыва в армию изменятся в России с 1 апреля

Уже в этот весенний призыв будущих срочников ждет несколько важных нововведений

20 марта 2025, 09:35, ИА Амител

Армия, строевая подготовка / Фото: amic.ru
Армия, строевая подготовка / Фото: amic.ru

19 марта депутаты Госдумы в первом чтении приняли законопроект о внесении изменений в правила призыва в армию. Об этом сообщает "Парламентская газета".

Уже в этот весенний призыв, который начинается с 1 апреля 2025 года, будущих срочников ждет несколько нововведений.

Так, список профессий для прохождения альтернативной службы расширится: 3 марта 2025 года в силу вступил приказ Министерства труда, который утвердил обновленный перечень профессий для прохождения альтернативной службы

Если в предыдущей редакции списка было 238 позиций, то теперь их количество выросло до 266. Добавились следующие профессии:

  • машинист по стирке и уборке спецодежды;
  • оператор видеозаписи; 
  • охотник промысловый;
  • подсобный рабочий на лесозаготовках; 
  • почтальон; 
  • пробоотборщик; 
  • рыбовод; 
  • садовод;
  • сборщик обуви; 
  • стропальщик;
  • швея. 

"Часть специальностей расширили и конкретизировали. Если раньше, например, "призывники" могли устроиться только электромонтером по обслуживанию электроустановок и электрооборудования, то теперь к этому списку добавились электромонтер по эксплуатации распределительных сетей и электромеханик по ремонту и обслуживанию медицинского оборудования", – уточнили в издании.

Также расширится использование электронных повесток и заработает единый реестр призывников в тестовом режиме.

Кроме этого, военкоматы в течение года смогут призывать граждан, признанных годными к службе, но не ушедших в войска из-за нехватки мест в воинских частях.

"Когда цели призыва, установленные заданием президента, оказываются достигнуты, значительная часть уже вынесенных решений призывных комиссий отменяется. <...> В результате уже в осенний призыв все эти граждане были вынуждены снова прибывать в военкоматы, проходить медкомиссию, отбор и все остальные мероприятия. Это создает не только неудобства для самих призывников, но и дополнительную нагрузку на призывные комиссии и ведет к перерасходу бюджетных средств", – пояснил председатель думского комитета по обороне Андрей Картаполов.

Россия Армия призыв в армию

Комментарии 7

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Гость

09:46:48 20-03-2025

Как всегда ничо не понятно, но можно не сомневаться - всё на благо и по просьбам трудящихся.

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Гость

09:47:24 20-03-2025

садовод;
сборщик обуви;
швея. .... оригинально

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Гость

10:28:41 20-03-2025

Получается что зэк который шьёт верхонки называется швея ?

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Гость

11:44:17 20-03-2025

Гость (10:28:41 20-03-2025) Получается что зэк который шьёт верхонки называется швея ?... А главное, как будто служит!

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Гость

15:00:20 20-03-2025

Гость (10:28:41 20-03-2025) Получается что зэк который шьёт верхонки называется швея ?... А вам бы как хотелось: швец или швей?

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Гость

16:39:15 20-03-2025

Гость (15:00:20 20-03-2025) А вам бы как хотелось: швец или швей?... Швец, жнец и на дуде капец

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Гость

21:09:41 20-03-2025

1 апреля - день дурака.

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