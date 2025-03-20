Правила призыва в армию изменятся в России с 1 апреля
Уже в этот весенний призыв будущих срочников ждет несколько важных нововведений
20 марта 2025, 09:35, ИА Амител
19 марта депутаты Госдумы в первом чтении приняли законопроект о внесении изменений в правила призыва в армию. Об этом сообщает "Парламентская газета".
Уже в этот весенний призыв, который начинается с 1 апреля 2025 года, будущих срочников ждет несколько нововведений.
Так, список профессий для прохождения альтернативной службы расширится: 3 марта 2025 года в силу вступил приказ Министерства труда, который утвердил обновленный перечень профессий для прохождения альтернативной службы.
Если в предыдущей редакции списка было 238 позиций, то теперь их количество выросло до 266. Добавились следующие профессии:
- машинист по стирке и уборке спецодежды;
- оператор видеозаписи;
- охотник промысловый;
- подсобный рабочий на лесозаготовках;
- почтальон;
- пробоотборщик;
- рыбовод;
- садовод;
- сборщик обуви;
- стропальщик;
- швея.
"Часть специальностей расширили и конкретизировали. Если раньше, например, "призывники" могли устроиться только электромонтером по обслуживанию электроустановок и электрооборудования, то теперь к этому списку добавились электромонтер по эксплуатации распределительных сетей и электромеханик по ремонту и обслуживанию медицинского оборудования", – уточнили в издании.
Также расширится использование электронных повесток и заработает единый реестр призывников в тестовом режиме.
Кроме этого, военкоматы в течение года смогут призывать граждан, признанных годными к службе, но не ушедших в войска из-за нехватки мест в воинских частях.
"Когда цели призыва, установленные заданием президента, оказываются достигнуты, значительная часть уже вынесенных решений призывных комиссий отменяется. <...> В результате уже в осенний призыв все эти граждане были вынуждены снова прибывать в военкоматы, проходить медкомиссию, отбор и все остальные мероприятия. Это создает не только неудобства для самих призывников, но и дополнительную нагрузку на призывные комиссии и ведет к перерасходу бюджетных средств", – пояснил председатель думского комитета по обороне Андрей Картаполов.
09:46:48 20-03-2025
Как всегда ничо не понятно, но можно не сомневаться - всё на благо и по просьбам трудящихся.
09:47:24 20-03-2025
садовод;
сборщик обуви;
швея. .... оригинально
10:28:41 20-03-2025
Получается что зэк который шьёт верхонки называется швея ?
11:44:17 20-03-2025
Гость (10:28:41 20-03-2025) Получается что зэк который шьёт верхонки называется швея ?... А главное, как будто служит!
15:00:20 20-03-2025
Гость (10:28:41 20-03-2025) Получается что зэк который шьёт верхонки называется швея ?... А вам бы как хотелось: швец или швей?
16:39:15 20-03-2025
Гость (15:00:20 20-03-2025) А вам бы как хотелось: швец или швей?... Швец, жнец и на дуде капец
21:09:41 20-03-2025
1 апреля - день дурака.