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Госдума приняла закон, обязующий таксистов пересесть на отечественные машины

В Сибири новые требования не будут применяться до 1 марта 2028 года

13 мая 2025, 19:02, ИА Амител

Такси / Фото: amic.ru
Такси / Фото: amic.ru

Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем чтениях законопроект о требованиях к уровню локализации автомобилей, используемых в качестве легковых такси, сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.

Председатель ГД Вячеслав Володин отметил, что закон ориентирован на то, чтобы "конкретная сфера задействовала автомобили, производимые на территории Российской Федерации". В ходе обсуждения инициативы депутаты подготовили поправки, которые носят компромиссный характер для производителей и представителей отрасли.

Согласно принятому закону, для включения авто в реестр такси необходимо будет соблюсти одно из требований:

  • совокупное количество баллов локализации соответствует количеству баллов, установленному правительством для госзакупок;
  • автомобиль произведен в рамках специального инвестконтракта, заключенного в период с 1 марта 2022 года по 1 марта 2025 года. 

Депутаты сделали исключение для Калининградской области, Сибири и Дальнего Востока. Требования к машинам такси в Калининградской области и Сибирском федеральном округе не будут применяться до 1 марта 2028 года, в регионах ДФО – до 1 марта 2030 года.

С 1 января 2033 года единственным критерием для внесения автомобиля в реестр такси станет количество набранных баллов локализации.

Предполагается, что закон вступит в силу с 1 марта 2026 года.

Ранее amic.ru писал, что алтайские участники рынка такси не готовы пересесть на российские автомобили. Результатом станет рост цен на услуги и еще больший уход этого вида пассажирских перевозок в "серую" зону. По мнению владельцев такси, новые правила буквально их задушат: выбор автомобилей сократится до минимума.

Транспорт Госдума Такси законы

Комментарии 28

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Кхм...

19:03:12 13-05-2025

Ну, что скажешь? Сказочные, чо...

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Гость

19:49:09 13-05-2025

Всё. Отъездились мы на такси. В связи с покупкой новых авто явно повысят тарифы.

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Гость

20:21:00 13-05-2025

Гость (19:49:09 13-05-2025) Всё. Отъездились мы на такси. В связи с покупкой новых авто ... если б вы часто ездили на премиум и комфорт-тарифе, то были бы в курсе, что 50 проц такси эти отечественные, дада. Я езжу очень часто. Поэтому высказывание Ваше тут как профанация, человек, который не пользуется услугой - ее критикует?! сказочный ...

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Гость

22:22:15 13-05-2025

Гость (20:21:00 13-05-2025) если б вы часто ездили на премиум и комфорт-тарифе, то были ... Врать не надо.

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Гость

06:12:59 14-05-2025

Гость (20:21:00 13-05-2025) если б вы часто ездили на премиум и комфорт-тарифе, то были ... а если бы Вы разбирались в автопроме, то понимали, что джак с шильдиком москвича российским автомобилем не является

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Гость

08:23:22 14-05-2025

Гость (20:21:00 13-05-2025) если б вы часто ездили на премиум и комфорт-тарифе, то были ... На максиме я езжу. Одна из десяти там не иномарка

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Гость

08:50:17 14-05-2025

Гость (20:21:00 13-05-2025) если б вы часто ездили на премиум и комфорт-тарифе, то были ... Отечественный автомобиль на тарифе комфорт и премиум? Интересно, что за автомобили?

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Гость

20:27:40 13-05-2025

Что это если не забота?

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Гость

20:28:46 13-05-2025

А давайте госд.ру сначала пересадим

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Гость

08:52:16 14-05-2025

Гость (20:28:46 13-05-2025) А давайте госд.ру сначала пересадим... Пересадим - хорошее слово

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Гость

20:34:57 13-05-2025

Старый Солярис Российской сборки. Подкрасим, помажем и поедем.

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Олег

20:43:19 13-05-2025

Пассажиров пересадят в отечественные автомобили.
Главный пассажир на Аурусе ездит - ему хорошо.

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Гость

21:08:31 13-05-2025

Ойей, наверное появился монополист, который хочет захватить рынок перевозок.

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Гость

23:15:44 13-05-2025

Гость (21:08:31 13-05-2025) Ойей, наверное появился монополист, который хочет захватить ... Монополистом хочет стать черная дыра - АвтоВАЗ, но ничего не помогает, ни бюджетные деньги, ни мощное лоббирование.

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Гость

08:53:35 14-05-2025

Гость (23:15:44 13-05-2025) Монополистом хочет стать черная дыра - АвтоВАЗ, но ничего не... Это не АвтоВАЗ виноват, а коррупция и безнаказанность "друганов"

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Санечек

21:14:07 13-05-2025

скоро будем ездить на пони верблюдах и ешаках...по городу на великах-если на права сдашь...

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Гость

21:34:48 13-05-2025

Спасибо АвтоВАЗу за это.

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Musik

22:14:50 13-05-2025

Гость (21:34:48 13-05-2025) Спасибо АвтоВАЗу за это.... Не, УАЗ буханка. Патрик не наберет баллов.

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Гость

08:59:34 14-05-2025

Musik (22:14:50 13-05-2025) Не, УАЗ буханка. Патрик не наберет баллов. ... Ни буханка ни патрик не являются продукцией автоваза.

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Musik

09:09:13 14-05-2025

Гость (08:59:34 14-05-2025) Ни буханка ни патрик не являются продукцией автоваза. ... к 2033 это будет неважно.

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Гость

22:50:02 13-05-2025

Сколько можно мёртвый автопром РФ реанимировать, за счёт нищего населения???
Вы ещё картааого из мавзолея попробуйте откачать.

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45

09:58:11 14-05-2025

Лучше всех чиновников пересадите на отечественные машины

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майор

10:38:08 14-05-2025

жоповозку нужно применять в крайнем случае.
Пешком нужно ходить или на трамвае ездить

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Гость

11:57:31 14-05-2025

майор (10:38:08 14-05-2025) жоповозку нужно применять в крайнем случае. Пешком нужно... Какой нафиг трамвай в деревне? Или по-вашему, только в Барнауле люди живут?

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Гость

18:08:52 14-05-2025

Гость (11:57:31 14-05-2025) Какой нафиг трамвай в деревне? Или по-вашему, только в Барна... Хорошо стали жить в деревне - на такси ездят...

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ППШариков

11:32:14 14-05-2025

Это будет стимулировать китайцев и корейцев открывать свои заводы в России.

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Гость

13:48:26 14-05-2025

Госдума приняла закон, обязующий таксистов пересесть на отечественные машины. Правильное решение. НО! преждевременное. Сначала необходим закон о производстве этих автомобилей. А кормить чужого дядю и хватать крошки с барского стола уже несолидно.

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Андрей Чубченко

16:33:25 14-05-2025

Теперь россияне будут ездить на слонах. Как в Индии.

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