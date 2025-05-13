Госдума приняла закон, обязующий таксистов пересесть на отечественные машины
В Сибири новые требования не будут применяться до 1 марта 2028 года
13 мая 2025, 19:02, ИА Амител
Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем чтениях законопроект о требованиях к уровню локализации автомобилей, используемых в качестве легковых такси, сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.
Председатель ГД Вячеслав Володин отметил, что закон ориентирован на то, чтобы "конкретная сфера задействовала автомобили, производимые на территории Российской Федерации". В ходе обсуждения инициативы депутаты подготовили поправки, которые носят компромиссный характер для производителей и представителей отрасли.
Согласно принятому закону, для включения авто в реестр такси необходимо будет соблюсти одно из требований:
- совокупное количество баллов локализации соответствует количеству баллов, установленному правительством для госзакупок;
- автомобиль произведен в рамках специального инвестконтракта, заключенного в период с 1 марта 2022 года по 1 марта 2025 года.
Депутаты сделали исключение для Калининградской области, Сибири и Дальнего Востока. Требования к машинам такси в Калининградской области и Сибирском федеральном округе не будут применяться до 1 марта 2028 года, в регионах ДФО – до 1 марта 2030 года.
С 1 января 2033 года единственным критерием для внесения автомобиля в реестр такси станет количество набранных баллов локализации.
Предполагается, что закон вступит в силу с 1 марта 2026 года.
Ранее amic.ru писал, что алтайские участники рынка такси не готовы пересесть на российские автомобили. Результатом станет рост цен на услуги и еще больший уход этого вида пассажирских перевозок в "серую" зону. По мнению владельцев такси, новые правила буквально их задушат: выбор автомобилей сократится до минимума.
19:03:12 13-05-2025
Ну, что скажешь? Сказочные, чо...
19:49:09 13-05-2025
Всё. Отъездились мы на такси. В связи с покупкой новых авто явно повысят тарифы.
20:21:00 13-05-2025
Гость (19:49:09 13-05-2025) Всё. Отъездились мы на такси. В связи с покупкой новых авто ... если б вы часто ездили на премиум и комфорт-тарифе, то были бы в курсе, что 50 проц такси эти отечественные, дада. Я езжу очень часто. Поэтому высказывание Ваше тут как профанация, человек, который не пользуется услугой - ее критикует?! сказочный ...
22:22:15 13-05-2025
Гость (20:21:00 13-05-2025) если б вы часто ездили на премиум и комфорт-тарифе, то были ... Врать не надо.
06:12:59 14-05-2025
Гость (20:21:00 13-05-2025) если б вы часто ездили на премиум и комфорт-тарифе, то были ... а если бы Вы разбирались в автопроме, то понимали, что джак с шильдиком москвича российским автомобилем не является
08:23:22 14-05-2025
Гость (20:21:00 13-05-2025) если б вы часто ездили на премиум и комфорт-тарифе, то были ... На максиме я езжу. Одна из десяти там не иномарка
08:50:17 14-05-2025
Гость (20:21:00 13-05-2025) если б вы часто ездили на премиум и комфорт-тарифе, то были ... Отечественный автомобиль на тарифе комфорт и премиум? Интересно, что за автомобили?
20:27:40 13-05-2025
Что это если не забота?
20:28:46 13-05-2025
А давайте госд.ру сначала пересадим
08:52:16 14-05-2025
Гость (20:28:46 13-05-2025) А давайте госд.ру сначала пересадим... Пересадим - хорошее слово
20:34:57 13-05-2025
Старый Солярис Российской сборки. Подкрасим, помажем и поедем.
20:43:19 13-05-2025
Пассажиров пересадят в отечественные автомобили.
Главный пассажир на Аурусе ездит - ему хорошо.
21:08:31 13-05-2025
Ойей, наверное появился монополист, который хочет захватить рынок перевозок.
23:15:44 13-05-2025
Гость (21:08:31 13-05-2025) Ойей, наверное появился монополист, который хочет захватить ... Монополистом хочет стать черная дыра - АвтоВАЗ, но ничего не помогает, ни бюджетные деньги, ни мощное лоббирование.
08:53:35 14-05-2025
Гость (23:15:44 13-05-2025) Монополистом хочет стать черная дыра - АвтоВАЗ, но ничего не... Это не АвтоВАЗ виноват, а коррупция и безнаказанность "друганов"
21:14:07 13-05-2025
скоро будем ездить на пони верблюдах и ешаках...по городу на великах-если на права сдашь...
21:34:48 13-05-2025
Спасибо АвтоВАЗу за это.
22:14:50 13-05-2025
Гость (21:34:48 13-05-2025) Спасибо АвтоВАЗу за это.... Не, УАЗ буханка. Патрик не наберет баллов.
08:59:34 14-05-2025
Musik (22:14:50 13-05-2025) Не, УАЗ буханка. Патрик не наберет баллов. ... Ни буханка ни патрик не являются продукцией автоваза.
09:09:13 14-05-2025
Гость (08:59:34 14-05-2025) Ни буханка ни патрик не являются продукцией автоваза. ... к 2033 это будет неважно.
22:50:02 13-05-2025
Сколько можно мёртвый автопром РФ реанимировать, за счёт нищего населения???
Вы ещё картааого из мавзолея попробуйте откачать.
09:58:11 14-05-2025
Лучше всех чиновников пересадите на отечественные машины
10:38:08 14-05-2025
жоповозку нужно применять в крайнем случае.
Пешком нужно ходить или на трамвае ездить
11:57:31 14-05-2025
майор (10:38:08 14-05-2025) жоповозку нужно применять в крайнем случае. Пешком нужно... Какой нафиг трамвай в деревне? Или по-вашему, только в Барнауле люди живут?
18:08:52 14-05-2025
Гость (11:57:31 14-05-2025) Какой нафиг трамвай в деревне? Или по-вашему, только в Барна... Хорошо стали жить в деревне - на такси ездят...
11:32:14 14-05-2025
Это будет стимулировать китайцев и корейцев открывать свои заводы в России.
13:48:26 14-05-2025
Госдума приняла закон, обязующий таксистов пересесть на отечественные машины. Правильное решение. НО! преждевременное. Сначала необходим закон о производстве этих автомобилей. А кормить чужого дядю и хватать крошки с барского стола уже несолидно.
16:33:25 14-05-2025
Теперь россияне будут ездить на слонах. Как в Индии.