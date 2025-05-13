Госдума приняла закон, обязующий таксистов пересесть на отечественные машины

В Сибири новые требования не будут применяться до 1 марта 2028 года

13 мая 2025, 19:02, ИА Амител

Такси / Фото: amic.ru

Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем чтениях законопроект о требованиях к уровню локализации автомобилей, используемых в качестве легковых такси, сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.

Председатель ГД Вячеслав Володин отметил, что закон ориентирован на то, чтобы "конкретная сфера задействовала автомобили, производимые на территории Российской Федерации". В ходе обсуждения инициативы депутаты подготовили поправки, которые носят компромиссный характер для производителей и представителей отрасли.

Согласно принятому закону, для включения авто в реестр такси необходимо будет соблюсти одно из требований:

совокупное количество баллов локализации соответствует количеству баллов, установленному правительством для госзакупок;

автомобиль произведен в рамках специального инвестконтракта, заключенного в период с 1 марта 2022 года по 1 марта 2025 года.

Депутаты сделали исключение для Калининградской области, Сибири и Дальнего Востока. Требования к машинам такси в Калининградской области и Сибирском федеральном округе не будут применяться до 1 марта 2028 года, в регионах ДФО – до 1 марта 2030 года.

С 1 января 2033 года единственным критерием для внесения автомобиля в реестр такси станет количество набранных баллов локализации.

Предполагается, что закон вступит в силу с 1 марта 2026 года.

Ранее amic.ru писал, что алтайские участники рынка такси не готовы пересесть на российские автомобили. Результатом станет рост цен на услуги и еще больший уход этого вида пассажирских перевозок в "серую" зону. По мнению владельцев такси, новые правила буквально их задушат: выбор автомобилей сократится до минимума.