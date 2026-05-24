Госдума рассмотрит кратное повышение пошлин для мигрантов
Пошлину за оформление гражданства хотят увеличить почти в 12 раз
24 мая 2026, 18:04, ИА Амител
Госдума на следующей неделе начнет рассмотрение законопроектов о совершенствовании миграционной политики, в том числе — значительное повышение госпошлин. Об этом сообщил председатель ГД Вячеслав Володин.
Пошлину за оформление гражданства планируется увеличить почти в 12 раз — с 4,2 тысячи до 50 тысяч рублей. Стоимость взноса за разрешение на временное проживание хотят поднять с 1,92 тысячи до 15 тысяч рублей, а за оформление ВНЖ — с 6 тысяч до 30 тысяч рублей.
Как отметил Володин, новые меры помогут навести порядок в миграционной сфере. По прогнозам, они будут приносить бюджету около 15 миллиардов рублей дополнительных доходов ежегодно.
19:18:39 24-05-2026
Еще умножить на 10...что б поменьше их было и в бюджет денежка не лишняя...