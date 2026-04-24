В Госдуме хотят ужесточить получение больничных для мигрантов с ВНЖ

24 апреля 2026, 09:47, ИА Амител

Мигранты / Изображение сгенерировано Midjourney / amic.ru

Председатель комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов предложил обязать иностранцев, имеющих вид на жительство или разрешение на временное проживание, уплачивать страховые взносы не менее шести месяцев. Только после этого они смогут претендовать на пособия по временной нетрудоспособности. Законопроект направлен в правительство для заключения, сообщает РИА Новости.

В настоящее время мигранты с ВНЖ и РВП получают больничные, декретные и пособия на погребение на тех же условиях, что и граждане России. Нилов предлагает распространить на них шестимесячное правило, которое уже действует для временно пребывающих иностранцев (исключение — высококвалифицированные специалисты).

Парламентарий убежден, что нововведение снизит нагрузку на бюджет Социального фонда и сделает систему более сбалансированной. В документах к законопроекту отмечается, что его принятие позволит оптимизировать расходы фонда. При этом право на материнские пособия у новой категории, как и у временно пребывающих, сохраняться не будет.