Госдума разрешила заключать договоры ОСАГО на срок от одного дня до года
Сейчас срок действия полиса составляет год
21 июля 2023, 15:44, ИА Амител
Госдума приняла закон, позволяющий заключать договоры ОСАГО на разные сроки - от трех месяцев до года и от одного дня до трех месяцев, сообщает РИА Новости.
Первый вид договоров будет со сроком действия один год – внутри этого срока может быть установлен период использования от трех месяцев до года. Второй вид – краткосрочные сроком действия от одного дня до трех месяцев.
"Краткосрочный договор будет вступать в силу через три дня после предоставления страховщику необходимых для заключения документов", – говорится в законе.
Страховщики смогут устанавливать понижающие коэффициенты страховых тарифов в зависимости от срока действия договора.
Закон должен вступить в силу через 210 дней после официального опубликования.
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