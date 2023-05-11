Двойными штрафами предложили наказывать водителей без ОСАГО

Речь идёт о наказании за нарушение ПДД, если ещё и нет страховки

11 мая 2023, 09:35, ИА Амител

Автомобиль / Фото: amic.ru

В России обсуждают введение двойных штрафов для водителей без ОСАГО, которые нарушили ПДД, рассказал РИА Новости директор департамента страхового рынка Центробанка Илья Смирнов.

На данный момент ЦБ обсуждает соответствующую инициативу с профильными министерствами и Российским союзом страховщиков. Уже создана рабочая группа.

Как пояснил Смирнов, дорожные камеры должны выявлять нарушение ПДД, а после автомобиль необходимо проверять на наличие полиса ОСАГО.

В итоге водители будут получать два штрафа – за нарушение ПДД и за отсутствие полиса.

"На дорогах станет безопаснее, и интересы добросовестных автомобилистов будут больше защищены", – подчеркнул он.

Ранее водителей предложили штрафовать за шумную езду по ночам.