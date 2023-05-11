Двойными штрафами предложили наказывать водителей без ОСАГО
Речь идёт о наказании за нарушение ПДД, если ещё и нет страховки
11 мая 2023, 09:35, ИА Амител
В России обсуждают введение двойных штрафов для водителей без ОСАГО, которые нарушили ПДД, рассказал РИА Новости директор департамента страхового рынка Центробанка Илья Смирнов.
На данный момент ЦБ обсуждает соответствующую инициативу с профильными министерствами и Российским союзом страховщиков. Уже создана рабочая группа.
Как пояснил Смирнов, дорожные камеры должны выявлять нарушение ПДД, а после автомобиль необходимо проверять на наличие полиса ОСАГО.
В итоге водители будут получать два штрафа – за нарушение ПДД и за отсутствие полиса.
"На дорогах станет безопаснее, и интересы добросовестных автомобилистов будут больше защищены", – подчеркнул он.
Ранее водителей предложили штрафовать за шумную езду по ночам.
09:54:59 11-05-2023
А то что купить этот самый полис для многих квест длинной в несколько месяцев. Такой проблемы как бы и нет, а если у вас не получается то вы уже не " добросовестный"
10:07:33 11-05-2023
Гость (09:54:59 11-05-2023) А то что купить этот самый полис для многих квест длинной в ... Какой квест то? На сайт заходишь, оплачиваешь и электронный полис ОСАГО не почте менее чем через 10 минут!
10:27:56 11-05-2023
Гость (10:07:33 11-05-2023) Какой квест то? На сайт заходишь, оплачиваешь и электронный ... Попробуй получить полис на УАЗ кат"D" 2011г.в., умник
10:35:34 11-05-2023
Гость (10:07:33 11-05-2023) Какой квест то? На сайт заходишь, оплачиваешь и электронный ... На старые машины часто невозможно оформить через сайт, сам сталкивался с машиной 1995 года. Лично - тоже отказывают или с большим допом, это напрягает. Страховщикам неинтересно страховать старые машины. Более-менее свежие - без проблем.
10:13:18 11-05-2023
Гость (09:54:59 11-05-2023) А то что купить этот самый полис для многих квест длинной в ... А что там за квест может быть? По какой причине?
10:03:38 11-05-2023
20 лет страхуюсь в одной компании, никогда не было проблем вообще.
10:18:04 11-05-2023
Это когда в ДТП попадешь , вот тогда квест начинается! Все эти протоколы евра хрень полнейшая , за аварком плати наличкой! ГИБДД вообще ездить некогда и некому!
10:38:50 11-05-2023
машина японка 2001 г.в. страхуюсь без допов и танцев с бубнами. звоню знакомому, говорю, что с документами изменений нет и перечисляю деньги. на электронку приходит полис. а вот с мотами у нас страховые не любят связываться..
10:39:28 11-05-2023
Это не страховка а побор с граждан, у которых денег достаточно на машину, его специально пролоббировали в 2004 году. Если бы это чисто страховка была, то по тем ставкам, которые применяются страховыми компаниями обычно, страховка стоила бы пару-тройку тыс.руб.
11:34:21 11-05-2023
Ребёнок получил права, если включить его в мою страховку, то вместо 4тр. надо заплатить 25тр.. Вы там совсем...? Сами толкают на нарушение.
11:45:41 11-05-2023
Вася (11:34:21 11-05-2023) Ребёнок получил права, если включить его в мою страховку, то... Так у вашего ребенка опыта вождения нет, возраст молодой, для страховых это большой риск, что он попадёт в аварию. Поэтому и стоимость страховки такая. Впишите его в страховку только на те месяца, когда он будет за рулем (лето, например).
11:48:30 11-05-2023
Вася (11:34:21 11-05-2023) Ребёнок получил права, если включить его в мою страховку, то... не готов платить за ребенка, зачем на получение ВУ отправлял? либо плати либо забирай ВУ
11:42:28 11-05-2023
Правильно что начинающие водители платят больше за страховку - наказан рублем меньше аварий.
11:59:09 11-05-2023
ГАЗ 21, 1967 год выпуска. Пятый год подряд не могу застраховать. Либо отказывают, либо такие доп услуги навязывают, что просто не поднять. Так что бойтесь, езжу по правилам, но без страховки. Волга изумрудного цвета, приметная, железо крепкое. Почка одна, официально не работаю, недвижимости не имею. С приветом, Лёлик.
12:04:40 11-05-2023
Гость (11:59:09 11-05-2023) ГАЗ 21, 1967 год выпуска. Пятый год подряд не могу застрахов... Хорошо если ты свою машину описал, а не соседскую. А то еще спалят ее случайно...
12:13:04 11-05-2023
На работе 3 коллег не заморачиваются со страховкой и ездят как ездили, экономия в чистом виде. А тем кто страхует старый хлам и мото технику например навязывают такие интересные допы, что даже начинаешь своих колег понимать. Вдумайтесь! Страховаться от аварии с машиной у водителя которой нет страховки! Не проще ли нам обоим тогда быть без страховки))
12:13:05 11-05-2023
Просто нужно илью смирнова трубой перекрестить, глядишь, меньше воров будет