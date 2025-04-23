Гости курорта "Газпром Поляна" теперь могут пользоваться Wi-Fi от МегаФона

Интернет будет бесплатным

23 апреля 2025, 12:10, ИА Амител erid: 2W5zFG5zguv

"Газпром Поляна" / Фото: пресс-служба курорта

Теперь туристы и работники курорта "Газпром Поляна" могут бесплатно подключаться к высокоскоростному интернету благодаря новой Wi-Fi*-зоне. Ее создал МегаФон в сотрудничестве с ПАО "Газпром". Работу цифровых сервисов обеспечивают более 50 современных точек доступа на территории курорта.

Wi-Fi-зона охватывает более двух километров, начиная от торгово-развлекательного комплекса "Галактика" и заканчивая нижними станциями канатных дорог "Лаура" и "Альпика". При проектировании сети учли поток посетителей, обеспечивая равномерное распределение точек и скорость интернета до 200 Мбит/с. Основное подключение осуществляется через сеть курорта, но при повышенной нагрузке подключается инфраструктура МегаФона.

Благодаря проекту пользователи могут сэкономить трафик, бесплатно делиться фотографиями и видео, а также вести прямые трансляции. Для подключения достаточно устройства с поддержкой Wi-Fi и регистрации через СМС или звонок. Услуга доступна всем желающим, независимо от оператора мобильной связи, и позволяет подключить до десяти тысяч человек одновременно.

"Краснодарский край принимает миллионы отдыхающих вне зависимости от времени года. Такой тренд нельзя игнорировать, поэтому мы продолжаем реализовывать новые проекты, повышающие доступность телеком-услуг для жителей и туристов", – отмечает директор по развитию корпоративного бизнеса в регионах Юга, Кавказа и Поволжья МегаФона Дмитрий Прозоров. Совместная работа с "Газпром Поляна" позволит развивать инфраструктуру и повысить качество услуг для гостей, подчеркивает он.

Начальник службы маркетинга курорта Инна Искратова добавляет, что сотрудничество с МегаФоном позволило создать одну из самых быстрых Wi-Fi-зон в регионе.

"Скорость до 200 Мбит/с дает возможность отправлять любые объемы информации, фотографии и видеофайлы, общаться с близкими и быстро решать сложные рабочие вопросы. Мы прогнозируем рост турпотока на 15% и сможем всех обеспечить качественной связью", – говорит Инна Искратова.

По данным МегаФона, с начала года туристический поток в районе "Газпром Поляна" вырос на 21% по сравнению с прошлым годом. Особенно активны туристы из Москвы, Ленинградской, Самарской и других областей. Ранее инженеры оператора провели модернизацию около 80 базовых станций в Сочи и окрестных населенных пунктах.

*Wi-Fi ("Вай-Фай")

ПАО "МегаФон"; ИНН 7812014560

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