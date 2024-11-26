Гости премии "Народный знак качества – 2024" оценили ее важность для бизнеса

В список финалистов премии попало 48 компаний в 16 открытых номинациях

26 ноября 2024, 16:56, ИА Амител

Премия "Народный знак качества"/ Фото: amic.ru

Церемония вручения премии "Народный знак качества – 2024" проходит в концертном зале "Сибирь" 26 ноября 2024 года. Гости мероприятия поделились с журналистами amic.ru своими мыслями о важности и ценности этого события для бизнес-сообщества.

"Эта премия имеет народное признание. То, что мы разместили знак НЗК на наших точках, имеет смысл для покупателей. Они ходят по магазинам и понимают, что кроме них самих выбор сделали и другие жители города. Это придает им уверенности, что наша продукция востребована и достойна", – рассказал руководитель Логовской сыроварни Антон Жданов, компания которого ранее становилась победителем НЗК.

Исполнительный директор сети "Гриль №1" Анастасия Слискова отметила, что ценность НЗК в том, что победителя выбирают обычные люди.

"Мы очень ценим наших клиентов, их мнение для нас всегда на первом месте. Мы участвовали и в предыдущие годы, но победа доставалась другим компаниям. Надеемся, в этот раз окажемся на шаг впереди", – отметила Слискова.

Напомним, что организаторами премии являются портал amic.ru и радио Business FM Барнаул (Бизнес ФМ). Всего в список финалистов вошли 48 компаний в 16 открытых и четырех специальных номинациях. В голосовании приняло участие около 22 тысяч человек, это количество стало рекордным (на 70% больше, чем в 2023 году). Полный список финалистов можно посмотреть здесь.