Премия "Народный знак качества – 2024" проходит в концертном зале "Сибирь" 26 ноября

26 ноября 2024, 16:36, ИА Амител

Елена Пацар (справа) / Фото: amic.ru

Церемония вручения премии "Народный знак качества – 2024" проходит 26 ноября 2024 года в концертном зале "Сибирь". Перед стартом мероприятия один из его организаторов, главный редактор amic.ru Елена Пацар, рассказала о целях и задачах "Народного знака качества".

"Народный знак качества" – это премия о любви. Она нужна для того, чтобы объединять бизнес и аудиторию, бизнес с бизнесом, учить чувствовать настроения клиентов. Конкурс был задуман, чтобы, наконец, сблизить потребителя с тем, кто предоставляет услугу", – отметила Елена Пацар.

Напомним, что премия "Народный знак качества" проводится в Алтайском крае уже в четвертый раз. Организаторы масштабного проекта – портал amic.ru и радио Business FM Барнаул (Бизнес ФМ). Всего на премию было номинировано около 600 компаний – от розничной торговли и сферы услуг до медицины и производства. Лучших выбирали обычные люди.

В голосовании поучаствовало около 22 тысяч человек, что стало рекордом. В список финалистов попали 48 компаний в 16 открытых номинациях, также есть четыре специальные номинации. Полный список финалистов можно посмотреть здесь.