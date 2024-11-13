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Стало известно, какие компании вышли в финал "Народного знака качества"

Публикуем список из трех финалистов, но кто победил – пока не известно

13 ноября 2024, 12:15, ИА Амител

"Народный знак качества" / Фото: Дмитрий Днепровский
"Народный знак качества" / Фото: Дмитрий Днепровский

Более 22 тысяч человек приняли участие в голосовании за алтайские компании в премии "Народный знак качества" в 2024 году. Это почти на 70% больше, чем в прошлом. Жители региона голосовали за рестораны, где отмечают самые важные праздники, доставку, которой балуют себя на обеде, и магазин продуктов, где всегда все свежее. Выбирали автоцентр, где купили любимое авто, и автосервис, где его не страшно оставить на ремонт. "Лайкали" медицинский центр, куда ходит вся семья, и центр дополнительного образования, который так любит посещать ребенок. 

7 ноября голосование завершилось, и вот теперь организаторы премии публикуют тройку финалистов в каждой из открытых номинаций. Кто победил – станет известно 26 ноября 2024 года на торжественной церемонии награждения. А пока посмотрите компании, набравшие наибольшее число голосов.

Финалисты "Народного знака качества" в 2024 году (расположены в алфавитном порядке, а не по количеству голосов): 

"Официальный автодилер":

  • Автоцентр АНТ;
  • "Грузовой центр "Медведь";
  • "Тисс Авто".

"Автосалон":

  • Автоцентр АНТ;
  • АЕМ Холдинг;
  • "Грузовой центр "Медведь".

"Автосервис":

  • "Акцент-Сервис";
  • Ivanor ("Иванор");
  • Makk ("Макк").

"Малоэтажное строительство":

  • "АлтЭкоАрт";
  • "АРС22";
  • Холдинг "Алтайлес".

"Застройщик":

  • "Алгоритм";
  • "Жилищная инициатива";
  • "Союз".

"Медцентр":

  • сеть клиник "Детское и взрослое здоровье";
  • консультативно-диагностическая поликлиника "Здоровье";
  • "Стоматология Серебряковых".

"Мой бизнес":

  • магазин наборов, трав и специй для настоев "Дед Алтай";
  • туристическое агентство "Кокос-тур";
  • магазин кофе Aruna Coffe ("Аруна Кофе");

"Центр дополнительного образования":

  • "Академия шахмат";
  • языковая школа "Саншайн";
  • языковая школа AaPPLE ("Аэпл").

"Производитель продуктов питания":

  • "Алтайские закрома";
  • "Белый замок";
  • "Серебряный ключ".

"Производитель промышленных товаров":

  • "Барнаулэнергомаш";
  • "Стройберг";
  • "Тонар".

"Ресторан и кафе":

  • Гриль-бар "Шашлыкоff" ("Шашлыкофф");
  • "Иероглиф";
  • семейная кондитерская O'bakery ("О'Бейкери").

"Фастфуд и доставка":

  • "Гриль №1";
  • "Топор";
  • "Фудзи-суши".

"Спортивный клуб":

  • "Темп";
  • GravityFit ("Гравити Фит");
  • River ("Ривер").

"Стройка и ремонт":

  • "Лемана Про";
  • "Малярный центр";
  • Kerama marazzi ("Керама Марацци").

"Продовольственная торговая сеть":

  • Алейский мясокомбинат;
  • "Бахетле";
  • "Ярче".

"Непродовольственная торговая сеть":

  • "АльфаПак 22";
  • магазин "Новэкс";
  • сеть магазинов Rich Family ("Рич Фемили").

Организаторы премии: информационный портал amic.ru и радиостанция Business FM Барнаул (Бизнес ФМ).
Генеральный партнер проекта: Альфа-Банк. Банк, входящий в перечень крупнейших универсальных банков страны.

бизнес Народный знак качества
Читайте также в сюжете: Народный знак качества – 2024

Комментарии 6

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Гость

13:19:54 13-11-2024

"Мари-ура" пролетела?

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Гость

15:30:17 13-11-2024

Гость (13:19:54 13-11-2024) "Мари-ура" пролетела?... тоже посмеялся

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Гость

11:46:12 14-11-2024

Объективно мелким компаниям сложно соревноваться с крупняками, но кто воспользовался шансом и не опустил руки это молодцы.

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Антон

10:03:29 15-11-2024

желаю победы медведю, мы так обслуживаемся, это действительно народный дилер

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Гость

13:08:11 15-11-2024

Жилищка и алейский мясокомбинат должны победить

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Андрей Днепров

13:09:17 15-11-2024

Семейная кондитерская Obakery- серьезно? смешно

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