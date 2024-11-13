Стало известно, какие компании вышли в финал "Народного знака качества"

Публикуем список из трех финалистов, но кто победил – пока не известно

13 ноября 2024, 12:15, ИА Амител

"Народный знак качества" / Фото: Дмитрий Днепровский

Более 22 тысяч человек приняли участие в голосовании за алтайские компании в премии "Народный знак качества" в 2024 году. Это почти на 70% больше, чем в прошлом. Жители региона голосовали за рестораны, где отмечают самые важные праздники, доставку, которой балуют себя на обеде, и магазин продуктов, где всегда все свежее. Выбирали автоцентр, где купили любимое авто, и автосервис, где его не страшно оставить на ремонт. "Лайкали" медицинский центр, куда ходит вся семья, и центр дополнительного образования, который так любит посещать ребенок.

7 ноября голосование завершилось, и вот теперь организаторы премии публикуют тройку финалистов в каждой из открытых номинаций. Кто победил – станет известно 26 ноября 2024 года на торжественной церемонии награждения. А пока посмотрите компании, набравшие наибольшее число голосов.

Финалисты "Народного знака качества" в 2024 году (расположены в алфавитном порядке, а не по количеству голосов):

"Официальный автодилер":

Автоцентр АНТ;

"Грузовой центр "Медведь";

"Тисс Авто".

"Автосалон":

Автоцентр АНТ;

АЕМ Холдинг;

"Грузовой центр "Медведь".

"Автосервис":

"Акцент-Сервис";

Ivanor ("Иванор");

Makk ("Макк").

"Малоэтажное строительство":

"АлтЭкоАрт";

"АРС22";

Холдинг "Алтайлес".

"Застройщик":

"Алгоритм";

"Жилищная инициатива";

"Союз".

"Медцентр":

сеть клиник "Детское и взрослое здоровье";

консультативно-диагностическая поликлиника "Здоровье";

"Стоматология Серебряковых".

"Мой бизнес":

магазин наборов, трав и специй для настоев "Дед Алтай";

туристическое агентство "Кокос-тур";

магазин кофе Aruna Coffe ("Аруна Кофе");

"Центр дополнительного образования":

"Академия шахмат";

языковая школа "Саншайн";

языковая школа AaPPLE ("Аэпл").

"Производитель продуктов питания":

"Алтайские закрома";

"Белый замок";

"Серебряный ключ".

"Производитель промышленных товаров":

"Барнаулэнергомаш";

"Стройберг";

"Тонар".

"Ресторан и кафе":

Гриль-бар "Шашлыкоff" ("Шашлыкофф");

"Иероглиф";

семейная кондитерская O'bakery ("О'Бейкери").

"Фастфуд и доставка":

"Гриль №1";

"Топор";

"Фудзи-суши".

"Спортивный клуб":

"Темп";

GravityFit ("Гравити Фит");

River ("Ривер").

"Стройка и ремонт":

"Лемана Про";

"Малярный центр";

Kerama marazzi ("Керама Марацци").

"Продовольственная торговая сеть":

Алейский мясокомбинат;

"Бахетле";

"Ярче".

"Непродовольственная торговая сеть":

"АльфаПак 22";

магазин "Новэкс";

сеть магазинов Rich Family ("Рич Фемили").

Организаторы премии: информационный портал amic.ru и радиостанция Business FM Барнаул (Бизнес ФМ).

Генеральный партнер проекта: Альфа-Банк. Банк, входящий в перечень крупнейших универсальных банков страны.