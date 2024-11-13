Стало известно, какие компании вышли в финал "Народного знака качества"
Публикуем список из трех финалистов, но кто победил – пока не известно
13 ноября 2024, 12:15, ИА Амител
Более 22 тысяч человек приняли участие в голосовании за алтайские компании в премии "Народный знак качества" в 2024 году. Это почти на 70% больше, чем в прошлом. Жители региона голосовали за рестораны, где отмечают самые важные праздники, доставку, которой балуют себя на обеде, и магазин продуктов, где всегда все свежее. Выбирали автоцентр, где купили любимое авто, и автосервис, где его не страшно оставить на ремонт. "Лайкали" медицинский центр, куда ходит вся семья, и центр дополнительного образования, который так любит посещать ребенок.
7 ноября голосование завершилось, и вот теперь организаторы премии публикуют тройку финалистов в каждой из открытых номинаций. Кто победил – станет известно 26 ноября 2024 года на торжественной церемонии награждения. А пока посмотрите компании, набравшие наибольшее число голосов.
Финалисты "Народного знака качества" в 2024 году (расположены в алфавитном порядке, а не по количеству голосов):
"Официальный автодилер":
- Автоцентр АНТ;
- "Грузовой центр "Медведь";
- "Тисс Авто".
"Автосалон":
- Автоцентр АНТ;
- АЕМ Холдинг;
- "Грузовой центр "Медведь".
"Автосервис":
- "Акцент-Сервис";
- Ivanor ("Иванор");
- Makk ("Макк").
"Малоэтажное строительство":
- "АлтЭкоАрт";
- "АРС22";
- Холдинг "Алтайлес".
"Застройщик":
- "Алгоритм";
- "Жилищная инициатива";
- "Союз".
"Медцентр":
- сеть клиник "Детское и взрослое здоровье";
- консультативно-диагностическая поликлиника "Здоровье";
- "Стоматология Серебряковых".
"Мой бизнес":
- магазин наборов, трав и специй для настоев "Дед Алтай";
- туристическое агентство "Кокос-тур";
- магазин кофе Aruna Coffe ("Аруна Кофе");
"Центр дополнительного образования":
- "Академия шахмат";
- языковая школа "Саншайн";
- языковая школа AaPPLE ("Аэпл").
"Производитель продуктов питания":
- "Алтайские закрома";
- "Белый замок";
- "Серебряный ключ".
"Производитель промышленных товаров":
- "Барнаулэнергомаш";
- "Стройберг";
- "Тонар".
"Ресторан и кафе":
- Гриль-бар "Шашлыкоff" ("Шашлыкофф");
- "Иероглиф";
- семейная кондитерская O'bakery ("О'Бейкери").
"Фастфуд и доставка":
- "Гриль №1";
- "Топор";
- "Фудзи-суши".
"Спортивный клуб":
- "Темп";
- GravityFit ("Гравити Фит");
- River ("Ривер").
"Стройка и ремонт":
- "Лемана Про";
- "Малярный центр";
- Kerama marazzi ("Керама Марацци").
"Продовольственная торговая сеть":
- Алейский мясокомбинат;
- "Бахетле";
- "Ярче".
"Непродовольственная торговая сеть":
- "АльфаПак 22";
- магазин "Новэкс";
- сеть магазинов Rich Family ("Рич Фемили").
Организаторы премии: информационный портал amic.ru и радиостанция Business FM Барнаул (Бизнес ФМ).
Генеральный партнер проекта: Альфа-Банк. Банк, входящий в перечень крупнейших универсальных банков страны.
13:19:54 13-11-2024
"Мари-ура" пролетела?
15:30:17 13-11-2024
Гость (13:19:54 13-11-2024) "Мари-ура" пролетела?... тоже посмеялся
11:46:12 14-11-2024
Объективно мелким компаниям сложно соревноваться с крупняками, но кто воспользовался шансом и не опустил руки это молодцы.
10:03:29 15-11-2024
желаю победы медведю, мы так обслуживаемся, это действительно народный дилер
13:08:11 15-11-2024
Жилищка и алейский мясокомбинат должны победить
13:09:17 15-11-2024
Семейная кондитерская Obakery- серьезно? смешно