Готова на 30%. Как на новой развязке в Барнауле строят опоры и временный объезд

К началу октября все семь опор пролета будут построены

15 сентября 2023, 16:00, Вячеслав Кондаков

















































































Развязка на Змеиногорском тракте в сентябре 2023 года / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Многоуровневая развязка в Барнауле на пересечении Змеиногорского тракта и шоссе Ленточный бор готова на 30%. Сейчас на участке уже возвели несколько опор для будущего пролета дороги. Полностью все опоры будут построены к началу октября. Об этом рассказал замначальника КГКУ "Алтайавтодор" Евгений Строганов. Amic.ru побывал на объекте и узнал, как продвигаются работы по строительству дорогостоящей развязки?

Какие работы сейчас идут?

В данный момент строят несколько опор для будущих пролетов. Две из них, кстати, уже готовы. Самая высокая – пять метров. Все эти работы будут завершены до конца сентября. Всего на развязке будет семь опор для металлического путепровода. Также подрядчик – ООО "Региональная строительная компания" – начнет устанавливать две опоры для железобетонного путепровода. К этому времени из Омска в Барнаул прибудут металлические конструкции – около 400 тонн. Первые пролеты начнут устанавливать до конца 2023 года.

По словам Евгения Строганова, работы идут по графику. На объекте в настоящее время работают около 60 человек. Подрядчик уже освоил около 800 миллионов рублей.

А когда начнут строить подземный туннель?

Ближе к зиме. Эти работы никак не отразятся на дорожной обстановке в данной части Барнаула. Все сваи уже закуплены. Кроме того, до конца текущего года рабочие возведут часть туннельного проезда из металлического шпунта.

Зачем расширяют шоссе Ленточный бор?

Параллельно работы идут на шоссе Ленточный бор. Там сейчас рядом строят временный проезд. Он будет готов к концу сентября, когда рабочие сделают полноценный асфальт. Длина объезда составляет около 200 метров. Именно по этой дороге будут ездить автомобили до лета 2024 года.

Само же шоссе Ленточный бор будет перекрыто до этого времени. В будущем там установят одну из опор развязки. После завершения ее строительства поворот со Змеиногорского тракта на шоссе Ленточный бор немного сместится. Однако, по словам Строганова, на дорожную обстановку это не повлияет и водители не заметят большой разницы.

Что вообще за развязку строят?

После строительства автотранспорт сможет выехать с объездной дороги на Змеиногорский тракт и продолжить движение в сторону Рубцовска по федеральной трассе А-322. Съезд на Змеиногорский тракт планируется организовать по кольцу. Оно будет в пять раз больше существующего. Для этого принято решение разобрать кафе "У Григорича", которое перенесут на несколько сотен метров дальше по Змеиногорскому тракту в сторону Рубцовска.

Стоимость работ – 2,9 миллиарда рублей. Реализуют проект в рамках инфраструктурного кредита, взятого правительством Алтайского края. Ширина проезжей части составит от 3,5 до 16,5 метра. Расчетная скорость движения на развязке – 60 км/ч. На выезде из Барнаула сделают специальный подземный туннель длиной 410 метров.