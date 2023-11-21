Триумфаторы премии станут известны совсем скоро

21 ноября 2023, 15:00, ИА Амител

Статуэтка "Народный знак качества" / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Итак, дождались. Два месяца вы голосовали за любимые алтайские компании – те, что никогда не подводят, заботятся о своих клиентах и завоевывают сердца.

Уже сегодня – во вторник, 21 ноября 2023 года, – наконец-то станет известно, кто победил. А пока представители компаний, остановившихся в полушаге от победы, отправляются в Алтайский государственный музыкальный театр – именно здесь пройдет церемония награждения.

Звание победителя, статуэтку и, что самое главное, народное призвание получит только один из трех финалистов, а кто – узнаем вместе через несколько часов. Вы выбирали лучших в 15 номинациях, еще в трех номинациях победителя назовут организаторы – информационный портал amic.ru* и радиостанция Business FM* Барнаул.

И, конечно, мы будем аплодировать еще одному счастливчику, который возьмет сразу две статуэтки: в своей номинации и номинации "Народная любовь", учрежденной для компании с максимальным числом голосов.

Очень скоро мы оповестим вас о начале онлайн-трансляции церемонии награждения. Подведем итоги народной премии вместе – пусть герои получат свою награду.

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