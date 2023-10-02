Кто выберет победителя в специальных номинациях премии "Народный знак качества"?

Объясняем, что это за номинации и почему они "закрытые"

02 октября 2023, 10:30, ИА Амител

"Народный знак качества" / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Премию "Народный знак качества", которую в этом году в третий раз проводят информационный портал amic.ru* и радиостанция Business FM* Барнаул, отличает формат честного и открытого голосования – мы рады наградить компании, которые выберут сами жители Алтайского края. Однако наряду с 15 открытыми номинациями на сайте народныйзнаккачества.рф есть четыре "закрытые" – в них нельзя заявить участников. Что их отличает и кто выберет победителя?

"Народная любовь года"

Будет ли в нашей премии абсолютный победитель? Да, можно сказать и так – одна из компаний получит не одну, а две статуэтки. Это будет победитель в номинации "Народная любовь года".

"Номинация „Народная любовь“ – это, наверное, самая ценная из открытых номинаций. Победу получит компания, которая наберет наибольшее количество голосов за весь период голосования – с 18 октября по 8 ноября 2023 года, независимо от того, в какой номинации компания будет представлена", – рассказала директор по маркетингу Медиагруппы FM-Продакшн, руководитель проекта "Народный знак качества" Татьяна Бондарева.

Обязательно заявите ваши любимые компании сейчас – на первом этапе, который продлится до 12 октября 2023 года. Если голосов, отданных за вашего "любимчика", окажется достаточно для попадания в шорт-лист и участия во втором этапе, у него есть все шансы получить статуэтку в номинации "Народная любовь".

"Ньюсмейкер года"

Победителя в номинации "Ньюсмейкер года" назовет редакция amic.ru, а определяться он будет просто: им станет компания с наибольшим числом упоминаний в материалах портала за год.

По словам главного редактора amic.ru Елены Пацар, эта номинация – отчасти способ отблагодарить региональные компании, каждый день помогающие отвечать на запросы читателей, а значит – решать их проблемы, быть им полезными.

"Да, мы в этом году снова выберем своего героя – того, о ком писали чаще, чем о других. Того, кто помог нам сформулировать правильную, гармоничную коммуникацию между бизнесом и человеком. Того, кто помогает нам каждый день быть лучшими в своем деле. Шансы стать победителем в этой номинации есть у очень многих", – отметила Елена Пацар.

"Персона Business FM Барнаул"

Победителя еще в одной особенной номинации выберет редакция Business FM Барнаул – радиостанции, в эфире которой экспертным мнением делятся представители ведущих компаний. Недавно на волне 90,7 появилась новая рубрика – "Персона Business FM Барнаул", где эксперты рассказывают о себе и о том, как строят свой бизнес.

"Это рубрика, в которой мы раскрываем другую, скажем так, человеческую сторону известных людей. Мы все их знаем как экспертов в той или иной области, но интересно узнать, что они любят, что предпочитают, как мыслят, чем дорожат", – рассказала главный редактор Business FM Барнаул Галина Юмашева.

Герои выпусков автоматически становятся номинантами премии "Народный знак качества" в категории "Персона Business FM Барнаул". Они и выберут победителя – в закрытом голосовании, где можно отдать свой голос любому, кроме себя.

"Рекламодатель года"

Эта специальная номинация будет интересна компаниям, активно размещающим рекламную информацию на площадках Медиагруппы FM-Продакшн.

"Рекламодателем года становится компания с максимальным совокупным бюджетом, который она реализовала на ресурсах Медиагруппы в Барнауле, Бийске, Рубцовске или Горно-Алтайске – радио, информационные порталы, диджитал", – пояснила Татьяна Бондарева.

За отсчет берется период с 1 ноября 2022 года по 31 октября 2023 года.

"Для нашего холдинга премия „Рекламодатель года“ – это прекрасная возможность выразить благодарность своим самым лояльным клиентам, тем, кто выбирает нас как основного партнера и доверяет свое продвижение", – отметила коммерческий директор Медиагруппы FM-Продакшн Ирина Колясникова.Справедливо, как для закрытых, так и открытых номинаций, премия становится своеобразным разговором с потребителем, позволяет компаниям получить обратную связь.

"По сути, премия „Народный знак качества“ – это очень хороший повод пообщаться со своими клиентами, потребителями и узнать уровень их лояльности", – отметила Татьяна Бондарева.

Войти в число участников и победить, получив заветную статуэтку и статус бизнеса, который поддерживают жители региона, может любая компания – даже небольшая. Расскажите о своих симпатиях, и награда обязательно достанется самым достойным.

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*Amic.ru (Амик.ру); Business FM (Бизнес ФМ).