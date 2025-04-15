"Говорили прервать беременность". Новосибирские хирурги спасли малыша с половиной сердца
Случай, с которым столкнулся младенец, встречается в 1,5% от всех врожденных пороков сердца
15 апреля 2025, 22:40, ИА Амител
В Новосибирске в клинике Мешалкина врачи спасли жизнь младенцу с синдромом гипоплазии левых отделов сердца – редким и опасным врожденным пороком, при котором левая половина сердца практически не функционирует. Об этом сообщает "КП-Новосибирск".
Родители малыша, Алексей и Жанна Прытких из Тюмени, узнали о диагнозе еще во время беременности. По словам Жанны, врачи на УЗИ сразу заметили серьезные отклонения в развитии сердца плода. Тюменские кардиологи собрали консилиум и сообщили родителям, что шансы выжить у ребенка крайне малы.
"Я счастливая шла на второе УЗИ-скрининг, в голове планировала гендер-пати. Но как только датчик аппарата коснулся моего живота, лицо врача помрачнело", – вспоминает Жанна.
Медики рекомендовали прервать беременность, объясняя это тем, что даже в случае рождения ребенку потребуется пересадка сердца, которая в России не проводится. Но семья решила бороться и обратилась в новосибирский НМИЦ имени Мешалкина.
Малыш родился 13 августа 2024 года. Уже на следующий день его перевезли в клинику, где провели первую подготовительную операцию. 2 сентября кардиохирурги выполнили сложнейшую операцию Норвуда, позволившую сердцу работать, хоть и с ограниченной функцией.
"Мы со страхом прожили первые двое суток после операции Норвуда, но сердце сына заработало", – рассказала мама малыша.
В феврале 2025 года мальчику успешно провели вторую плановую операцию по методике Гленна.
Врачи предупредили родителей, что их малышу предстоит пожизненное наблюдение и прием препаратов. В три года ему потребуется третья операция, а через 20-30 лет, вероятно, понадобится пересадка сердца.
"Наш случай довольно редкий, в районе 1,5–4% от всех врожденных пороков сердца. Врачи объяснили, что сердца у таких пациентов никогда не будут здоровыми. С малых лет будет хроническая гипоксия и сердечная недостаточность, нужно будет пожизненно принимать препараты. Тем не менее люди с половинкой сердца даже занимаются спортом. Но по прошествии 20–30 лет правый желудочек прилично износится, и тогда человеку точно потребуется пересадка сердца. Медицина не стоит на месте, и, возможно, в будущем появятся новые способы лечения людей с одной половинкой сердца. Мы на это очень надеемся", – говорит Жанна.
07:41:03 16-04-2025
Заведомо рожают больных детей. Обретая их на боли и муки. Потом ещё смс скиньтесь.
11:56:38 16-04-2025
Гость (07:41:03 16-04-2025) Заведомо рожают больных детей. Обретая их на боли и муки. По... И перестаёт работать естественный отбор
18:27:42 16-04-2025
Гость (07:41:03 16-04-2025) Заведомо рожают больных детей. Обретая их на боли и муки. По... зато гендер-пати провела! или нет? жуткие люди
08:11:26 16-04-2025
в голове планировала гендер-пати...............других мыслей не водилось. печально
10:49:32 16-04-2025
Гость (08:11:26 16-04-2025) в голове планировала гендер-пати...............других мыслей... тоже передёрнуло от этого
08:19:47 16-04-2025
страшно даже написать такое, а принять подобное решение вообще кажется невозможным, но жизнь иногда вынуждает сделать
невозможное. зачем рожать заведомо больного ребенка, обрекая его на тяжёлую и короткую жизнь- не понимаю. мне кажется это за гранью добра и зла и аборт, в данном случае, спасение ещё не родившейся жизни. ну да, маткапитал не получат, но и ребенок не будет страдать.
08:20:58 16-04-2025
И каково будет ребенку жить, зная, что отпущено ему максимум 30 лет? Зная, что операция, которая могла бы его спасти, ему попросту недоступна? Плюсом даже этот недолгий век нужно будет принимать препараты, которых в нашей стране, подозреваю, в любой момент может попросту не оказаться. Причем ладно, если б ничего не предвещало, но их же заранее предупредили.
09:28:23 16-04-2025
Гость (08:20:58 16-04-2025) И каково будет ребенку жить, зная, что отпущено ему максимум... Ну мы же будем ещё и скидываться на эти препараты
18:31:08 16-04-2025
Гость (09:28:23 16-04-2025) Ну мы же будем ещё и скидываться на эти препараты... скорей всего. квоты дают только с гарантией выздоровления
10:26:47 16-04-2025
Обрекли и ребенка и себя на муки. В таком случае лучше было сразу порыдать, потом будет гораздо больнее.
18:32:09 16-04-2025
Гость (10:26:47 16-04-2025) Обрекли и ребенка и себя на муки. В таком случае лучше было ... 2 скрининг это плод до 14 недель. неочем особенно рыдать, зная, что малыш нежизнеспособен