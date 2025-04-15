"Говорили прервать беременность". Новосибирские хирурги спасли малыша с половиной сердца

Случай, с которым столкнулся младенец, встречается в 1,5% от всех врожденных пороков сердца

15 апреля 2025, 22:40, ИА Амител

Медик, врач / Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E / amic.ru

В Новосибирске в клинике Мешалкина врачи спасли жизнь младенцу с синдромом гипоплазии левых отделов сердца – редким и опасным врожденным пороком, при котором левая половина сердца практически не функционирует. Об этом сообщает "КП-Новосибирск".

Родители малыша, Алексей и Жанна Прытких из Тюмени, узнали о диагнозе еще во время беременности. По словам Жанны, врачи на УЗИ сразу заметили серьезные отклонения в развитии сердца плода. Тюменские кардиологи собрали консилиум и сообщили родителям, что шансы выжить у ребенка крайне малы.

"Я счастливая шла на второе УЗИ-скрининг, в голове планировала гендер-пати. Но как только датчик аппарата коснулся моего живота, лицо врача помрачнело", – вспоминает Жанна.

Медики рекомендовали прервать беременность, объясняя это тем, что даже в случае рождения ребенку потребуется пересадка сердца, которая в России не проводится. Но семья решила бороться и обратилась в новосибирский НМИЦ имени Мешалкина.

Малыш родился 13 августа 2024 года. Уже на следующий день его перевезли в клинику, где провели первую подготовительную операцию. 2 сентября кардиохирурги выполнили сложнейшую операцию Норвуда, позволившую сердцу работать, хоть и с ограниченной функцией.

"Мы со страхом прожили первые двое суток после операции Норвуда, но сердце сына заработало", – рассказала мама малыша.

В феврале 2025 года мальчику успешно провели вторую плановую операцию по методике Гленна.

Врачи предупредили родителей, что их малышу предстоит пожизненное наблюдение и прием препаратов. В три года ему потребуется третья операция, а через 20-30 лет, вероятно, понадобится пересадка сердца.