Фасады здания будут выполнены из стекла и композитных материалов

22 августа 2023, 09:01, ИА Амител







































Проект торгово-офисного здания / Фото: "Мастерская Золотова"

Огромный магазин в два-четыре этажа планируют построить на пустующем участке на ул. Просторной. Рядом расположены ТРЦ "Арена", "Леруа Мерлен", строящийся ЖК, коттеджный поселок. Первые этажи здания отдадут под торговлю, верхние – под офисы. Под всем двором объекта разместят подземную парковку. Проект ТОЦ презентовали на градсовете 21 августа.

Сложный двор

Участок, где запланировано строительство, в конце 2022 года мэрия выставляла на торги. Победителем аукциона стал предприниматель из Ребрихинского района Вячеслав Аман. Он предложил за землю 3,7 млн рублей при начальных 3,4 млн. Интересно, что заказчиком проекте, презентованного на градсовете стал другой бизнесмен – Сергей Кулешов. Эскизы разработал архитектор Владимир Золотов.

Участок строительства / Фото: "Мастерская Золотова"

По словам автора, на площадке сейчас расположены сети, которые в последствии будут вынесены, документы на это уже есть. Участок неровный – имеет перепад около трех метров. Поэтому архитекторы решили поднять площадку двора.

Здание спроектировано "Г"-образны, разноуровневым: есть блоки в два, три, четыре этажа. Под объектом и двором архитектор расположил подземную парковку площадью 4,2 тыс. квадратных метров. Она рассчитана на 131 машино-место. В нее ведут пять въездов. Дополнительно на участке есть парковка на 21 автомобиль, а за красными линиями можно разместить 22 машино-места.

"Двор свободен, возможен проезд транспорта. Отделка фасадов – композитные материалы. Цветовая гамма выполнена в привязке к существующим зданиями – ТЦР "Арены" и ТЦ "Леруа Мерлен". Входные группы акцентированы. Выполнено благоустройство, озеленение, освещение", – отметил Владимир Золотов.

На первых двух этажах будут размещаться магазины, специализирующиеся на товарах не повседневного спроса. Остальные уровни отдадут под административные помещения. У них будут эксплуатируемые террасы со стеклянным ограждением, выходящие на южную сторону. Эти площади, по словам Владимир Золота, предусмотрены для отдыха.

Соблюсти нормативы

Экс главный архитектор Барнаула Сергей Боженко обратил внимание на проблему талых вод из-за уклона участка. По его мнению, вместе с мусором и примесями воды могут попасть как на территорию двора, так и соседнего магазина.

"Возникает ущемление интересов ТЦ "Леруа Мерлен". Какие инженерные мероприятия вы предусмотрите, чтобы нейтрализовать поток воды на смежную территорию?" – спросил он.

Золотов ответил, что территория уже оборудован ливневой канализацией и колодцем.

Проект торгово-офисного здания / Фото: "Мастерская Золотова"

Директор строительной компании "Алгоритм" Ксения Белоусова отметила, что часть парковок здания расположены на ненормативном расстоянии от запланированного детского сада. Его в будущем могут построить через дорогу, в развивающемся квартале. Владимир Золотов сообщил, что парковки вдоль уд. Просторной показаны на перспективу.

"Данное предложение необязательное, у нас превышен норматив объема парковочных мест. Мы поэтому сделали подземную парковку. Верхний двор и улицу отдали под благоустройство", –сказал он.

Депутат Барнаульской думы Сергей Стручено напомнил, что при строительстве ТРЦ "Арена" жители частного сектора пытались оспорить это решение. Сейчас ситуация аналогичная: за участком также расположены жилые дома.

"Вы прорабатывали этот вопрос?" – спросил он.

Докладчик ответил лишь то, что у объекта будут санзоны. При их расчете учитываются открытые парковки. Чтобы соблюсти все нормативы, и был предусмотрен подземный паркинг.

Председатель комитета по строительству, архитектуре и развитию Барнаула Антон Воробьев предложил при разработке проектной документации учесть режим использования территории в границах охранной зоны ЛЭП.

"Придется убрать нарисованные места для отдыха, скамьи, сделать просто озеленение. Зона охраны не позволяет размещать объекты для отдыха", – сказал он.

В результате проект согласовали без замечаний.