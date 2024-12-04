Гречневая крупа подешевела в 33 регионах России
Цены на крупу снизились и в Сибири
04 декабря 2024, 10:33, ИА Амител
Гречневая крупа стала самым дешевеющим продуктом в России. За год цены на нее снизились в 33 регионах. Об этом сообщает РИА Новости.
"Наиболее сильный спад зафиксирован в Омской области (-22%), Бурятии (-21%), Забайкальском крае (-20%), Севастополе и Тыве (по -19%)", – сообщили в агентстве.
Самым подорожавшим продуктом стал картофель – в годовом выражении цены на него выросли быстрее, чем на другие продукты, уже в 54 российских субъектах.
Стало известно и об изменении цен на Алтае. Так, стоимость мороженых кальмаров снизилась на 20%, а сливочное масло по-прежнему остается самым дорожающим продуктом.
Напомним, с начала года сливочное масло выросло в цене в Алтайском крае на 44,9%. Если в начале года килограмм обходился в 735,34 рубля, то уже к середине октября за него приходилось платить 1066,16 рубля – на 330 рублей больше.
13:25:46 04-12-2024
а в Алтайском крае- лидере по производству гречки чуть ли не в целом мире, стабильная ситуация с ростом цен на все.
14:00:43 04-12-2024
Гречка реально подешевела
00:59:38 05-12-2024
Где это вы видели, чтобы гречка подешевела В Алт. крае подешевела?? Сколь была в прошлом году - столько и стоит! Сказочники.