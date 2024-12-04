Гречневая крупа подешевела в 33 регионах России

Цены на крупу снизились и в Сибири

04 декабря 2024, 10:33, ИА Амител

Гречневая каша / Фото: pxhere.com/ru/photo/900122

Гречневая крупа стала самым дешевеющим продуктом в России. За год цены на нее снизились в 33 регионах. Об этом сообщает РИА Новости.

"Наиболее сильный спад зафиксирован в Омской области (-22%), Бурятии (-21%), Забайкальском крае (-20%), Севастополе и Тыве (по -19%)", – сообщили в агентстве.

Самым подорожавшим продуктом стал картофель – в годовом выражении цены на него выросли быстрее, чем на другие продукты, уже в 54 российских субъектах.

Стало известно и об изменении цен на Алтае. Так, стоимость мороженых кальмаров снизилась на 20%, а сливочное масло по-прежнему остается самым дорожающим продуктом.

Напомним, с начала года сливочное масло выросло в цене в Алтайском крае на 44,9%. Если в начале года килограмм обходился в 735,34 рубля, то уже к середине октября за него приходилось платить 1066,16 рубля – на 330 рублей больше.