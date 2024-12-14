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Григорий Лепс вступил в ЛДПР

Партийный билет получил лично от Леонида Слуцкого

14 декабря 2024, 18:10, ИА Амител

Григорий Лепс вступает в ЛДПР / Фото: t.me/zhirinovskylive
Григорий Лепс вступает в ЛДПР / Фото: t.me/zhirinovskylive

Григорий Лепс стал членом ЛДПР, сообщили в телеграм-канале партии.

62-летний певец официально вступил в ряды либерал-демократов 14 декабря. Он получил партийный билет из рук лидера Леонида Слуцкого.

"Теперь жизнь этого талантливого человека будет проходить в системе координат ЛДПР!" – отметил председатель партии, артист в ответ поблагодарил за доверие и поддержку.

В конце ноября Лепс поругался со зрителем в Набережных Челнах.

культура Политика ЛДПР

Комментарии 4

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Гость

18:51:45 14-12-2024

Армяне в ход пошли

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DDR

22:21:05 14-12-2024

Вообще-то он грузин, а не армянин.

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Гость

22:45:50 14-12-2024

DDR (22:21:05 14-12-2024) Вообще-то он грузин, а не армянин.... Какая разница?
Тем более что быстро им забыли наших миротворцев 08.08.2008г.

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Гость

22:45:01 14-12-2024

Еврей он.

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