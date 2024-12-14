Григорий Лепс вступил в ЛДПР
Партийный билет получил лично от Леонида Слуцкого
14 декабря 2024, 18:10, ИА Амител
Григорий Лепс вступает в ЛДПР / Фото: t.me/zhirinovskylive
Григорий Лепс стал членом ЛДПР, сообщили в телеграм-канале партии.
62-летний певец официально вступил в ряды либерал-демократов 14 декабря. Он получил партийный билет из рук лидера Леонида Слуцкого.
"Теперь жизнь этого талантливого человека будет проходить в системе координат ЛДПР!" – отметил председатель партии, артист в ответ поблагодарил за доверие и поддержку.
В конце ноября Лепс поругался со зрителем в Набережных Челнах.
18:51:45 14-12-2024
Армяне в ход пошли
22:21:05 14-12-2024
Вообще-то он грузин, а не армянин.
22:45:50 14-12-2024
DDR (22:21:05 14-12-2024) Вообще-то он грузин, а не армянин.... Какая разница?
Тем более что быстро им забыли наших миротворцев 08.08.2008г.
22:45:01 14-12-2024
Еврей он.