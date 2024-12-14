Григорий Лепс вступил в ЛДПР

Партийный билет получил лично от Леонида Слуцкого

14 декабря 2024, 18:10, ИА Амител

Григорий Лепс вступает в ЛДПР / Фото: t.me/zhirinovskylive

Григорий Лепс стал членом ЛДПР, сообщили в телеграм-канале партии.

62-летний певец официально вступил в ряды либерал-демократов 14 декабря. Он получил партийный билет из рук лидера Леонида Слуцкого.

"Теперь жизнь этого талантливого человека будет проходить в системе координат ЛДПР!" – отметил председатель партии, артист в ответ поблагодарил за доверие и поддержку.

В конце ноября Лепс поругался со зрителем в Набережных Челнах.