Группа Linkin Park захотела зарегистрировать товарный знак в России

Музыканты подали заявку в Роспатент

03 апреля 2025, 20:10, ИА Амител

Обновленный состав Linkin Park / Кадр из видео

Группа Linkin Park подала заявку в Роспатент на регистрацию товарного знака в качестве своего логотипа. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на базу ведомства.

"Группа подала заявку 1 апреля. В качестве заявителя указан "Линкин Парк", – пишет агентство.

Под товарным знаком рокеры хотят производить и продавать в РФ музыкальные звукозаписи и одежду, а также предоставлять развлекательные услуги.

Напомним, в сентябре 2024 года Linkin Park объявила о возвращении на сцену после семилетнего перерыва, который был связан с кончиной Честера Беннингтона. Участники группы представили новую вокалистку – Эмили Армстронг, ранее выступавшую в хард-рок-коллективе Dead Sara из Лос-Анджелеса.