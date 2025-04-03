Группа Linkin Park захотела зарегистрировать товарный знак в России
Музыканты подали заявку в Роспатент
03 апреля 2025, 20:10, ИА Амител
Группа Linkin Park подала заявку в Роспатент на регистрацию товарного знака в качестве своего логотипа. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на базу ведомства.
"Группа подала заявку 1 апреля. В качестве заявителя указан "Линкин Парк", – пишет агентство.
Под товарным знаком рокеры хотят производить и продавать в РФ музыкальные звукозаписи и одежду, а также предоставлять развлекательные услуги.
Напомним, в сентябре 2024 года Linkin Park объявила о возвращении на сцену после семилетнего перерыва, который был связан с кончиной Честера Беннингтона. Участники группы представили новую вокалистку – Эмили Армстронг, ранее выступавшую в хард-рок-коллективе Dead Sara из Лос-Анджелеса.
20:51:10 03-04-2025
ну слушал с вокалисткой - ну не хватает..
23:04:29 03-04-2025
Гость (20:51:10 03-04-2025) ну слушал с вокалисткой - ну не хватает.....
Это самое лучшее, что они могли сделать в их ситуации
07:43:07 04-04-2025
Честера всегда будет не хватать
Линкин Парк - это хорошо и музыкальная продукция с одежей от них - тоже хорошо, спаивать точно никого не собираются..
во всяком случае сильно лучше, чем патенты от ряда некоторых фриков их голодных игр.
11:27:29 04-04-2025
Логотип Linkin Park выглядит точь-в-точь так же, как эмблема курганского автобусного завода, только под другим углом. Если что.
11:44:59 04-04-2025
1 го апреля подали? А не шутка ли это от шутников