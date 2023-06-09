Рабочая группа Турчака и фонд "Защитники Отечества" окажут поддержку ветеранам СВО

Координаторы в регионах и руководители филиалов фонда выстроят систему взаимодействия, которая позволит комплексно решать вопросы и оказывать адресную помощь ветеранам

09 июня 2023, 16:15, ИА Амител

Фото: пресс-служба партии

Вопросы взаимодействия рабочей группы по СВО и госфонда "Защитники Отечества", в том числе на законодательном уровне, обсудили в ходе рабочей встречи председатель фонда Анна Цивилева и глава группы, секретарь Генсовета "Единой России" Андрей Турчак, который вошел в состав наблюдательного совета фонда и возглавил в нем рабочую группу по законотворчеству, сообщает сайт ER.ru.

Нужные законы

"Мы с вами делаем одно общее дело. И направлений нашего взаимодействия много. Важно максимально эффективно использовать ресурсы фонда, нашей рабочей группы, компетенции, которые мы за эти полгода наработали. Основная наша задача – законотворческая. И здесь фонду мы можем подставить плечо", – отметил Андрей Турчак.

Он напомнил, что президент уже подписал законы, инициированные рабочей группой. Речь о законе об упрощении процедур признания военнослужащих погибшими и пропавшими без вести, а также о статусе ветерана боевых действий для ополченцев Донбасса. Госдума приняла закон группы о праве на полное списание кредитов погибшего или получившего тяжёлую инвалидность участника спецоперации с его родителей-созаемщиков и совершеннолетних детей. Также уже действует закон о бесплатной юридической помощи для участников СВО и их семей. Помимо этого, рабочая группа внесла в парламент инициативу о приоритетном зачислении в школы, детсады и летние лагеря детей добровольцев спецоперации.

Координация по всей стране

Андрей Турчак сообщил, что в регионах у рабочей группы закреплены координаторы, которые будут оказывать содействие сотрудникам филиалов фонда.

"Мы тесно работаем с региональными ЦУРами, с АНО "Диалог". Еженедельно формируется "тепловая карта" основных проблем – и в целом по стране, и в разрезе каждого региона. Я думаю, что эта информация будет полезна как региональным филиалам фонда, так и на федеральном уровне", – подчеркнул Турчак.

Анна Цивилева добавила, что 1 июня филиалы фонда "Защитники Отечества" заработали во всех регионах. И социальные координаторы получили уже более четырех тысяч обращений.

"Много вопросов юридического толка, они касаются федеральных и региональных выплат, особенно в новых регионах, а также получения удостоверения ветерана боевых действий и прохождения военно-врачебной комиссии при получении статуса инвалида боевых действий. Наши социальные координаторы берут все обращения в работу и максимально оперативно их отрабатывают", – подчеркнула Анна Цивилева.

Она также сообщила, что фонд поддерживает инициативу введения единого стандарта мер поддержки участников СВО, предложенного рабочей группой, и выравнивание размеров региональных выплат бойцам.

"Мы получаем много обращений по поводу того, что суммы региональных выплат участникам СВО часто разнятся. Здесь мы тоже должны с вами объединиться, чтобы никто не чувствовал себя обделенным. Все защитники Отечества по праву заслуживают уважительного отношения, льготы и меры поддержки должны быть справедливыми", – сказала Анна Цивилева.

О фонде и рабочей группе

Президент России Владимир Путин подписал указ о создании государственного фонда поддержки участников специальной военной операции "Защитники Отечества" 3 апреля 2023 года. Наблюдательный совет возглавил первый замруководителя администрации президента Сергей Кириенко. Филиалы фонда действуют во всех регионах РФ.

Рабочая группа по вопросам СВО создана по распоряжению президента. Ее возглавил Андрей Турчак. В состав группы вошли представители обеих палат федерального парламента и всех парламентских партий, Министерства обороны, лидеры общественных организаций, ведущие военные корреспонденты.

Группа ведет мониторинг обеспечения мобилизованных граждан, получения ими и членами их семей положенных выплат, мер поддержки, а также ряда других вопросов, связанных с СВО. Также в задачи группы входит участие в информационной и разъяснительной работе по вопросам мобилизационной подготовки и мобилизации, анализ состояния работы по патриотическому воспитанию молодежи и подготовка предложений по вопросам производства продукции, необходимой для удовлетворения потребностей всех видов войск и воинских формирований.