В субботу незамужние девушки могут гадать на суженого

01 марта 2025, 06:40, ИА Амител

Празднование Масленицы / Фото: amic.ru

Шестой день Масленицы, который в 2025 году отмечают 1 марта, называется Золовкины посиделки. В этот день невестка приглашает сестру мужа (золовку) к себе домой и демонстрирует ей свои кулинарные навыки и гостеприимство.

Сегодня Золовкины посиделки можно отмечать не только с родственниками, но и с друзьями и соседями. Это отличный повод собрать вместе людей и укрепить дружеские и семейные связи. Рассказываем, как принято веселиться в этот день и чем лучше всего угощать гостей.

1 Как принято отмечать шестой день Масленицы и развлекаться? После ужина гости могут петь песни и водить хороводы. Также принято кататься с горок, играть в снежки и проводить время за другими зимними забавами. Невестка дарит подарки золовке, что является символом уважения и дружбы. Если на посиделках присутствуют незамужние девушки, они могут проводить гадания на суженого.

2 Какие блюда готовят в шестой день Масленицы? На Масленицу, включая Золовкины посиделки, не принято подавать мясные блюда, поэтому стол должен быть вегетарианским или молочным. Меню разнообразное, но основным атрибутом являются блины. Вот некоторые традиционные блюда, которые можно приготовить для этого праздника: Блины из смеси пшеничной и гречневой муки – это классический вариант, который обязательно должен присутствовать на столе. Блины можно подавать с медом, сметаной, вареньем или другими добавками. Пироги с ягодами, творогом или другими сладкими начинками – отличное дополнение к столу. Вареники с творогом и ягодами – традиционное славянское блюдо, которое хорошо сочетается с другими угощениями на Масленицу. Медовые пряники – эти сладости добавляют праздничности столу и являются традиционным угощением на Масленицу. Кисель и узвар – эти напитки также обязательны на масленичных праздниках. Они могут быть приготовлены из различных фруктов и ягод.

3 Приметы и суеверия на шестой день Масленицы Суббота считается идеальным временем для сватовства. Если сватались в этот день, сваты часто получали одобрение от родителей невесты. Если гости съедят много еды и стол останется пустым в конце застолья, это считается знаком счастливого и прибыльного года для пары. Незамужние золовки, чтобы выйти замуж в ближайшее время, должны были хвалить супружескую пару и есть много блинов во время застолья. Ветер за солнцем – к хорошей погоде. На закате солнце в облако уходит – на следующий день будет плохая погода. Синицы щебечут весело – будет тепло, а если грустно – холодно. Если люди не веселились на празднике, это могло накликать на них несчастье и беду.