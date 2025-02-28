Почему в пятницу необходимо посвятить себя укреплению семейных связей

28 февраля 2025, 06:40, ИА Амител

Масленица / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Пятый день Масленицы, который в 2025 году отмечают 28 февраля, называется Тещины вечерки или Тещины посиделки. В этот день традиционно зятья принимают у себя в гостях матерей своих жен и угощают их блинами и другими лакомствами. Это ответный визит после среды, когда зять посещал тещу.

Зять должен пригласить тещу к себе домой и угощать ее блинами и другими вкусными блюдами – это знак уважения и любви. При этом уважение демонстрируется через богатый стол и внимательное отношение. Более того, теща приглашается в дом зятя с большим почтением, иногда даже с помощью гонцов и упряжек с санями. Рассказываем, как было принято веселиться в этот день и чем лучше всего угощать гостей.

1 Как принято отмечать пятый день Масленицы и развлекаться? Пятый день Масленицы посвящен укреплению семейных связей. Родственники собираются, делятся рецептами и ведут долгие беседы. Теща приходит в дом к зятю с большой компанией друзей, родственников и соседей, что создает атмосферу дружеского общения и укрепляет семейные связи. Во время посиделок теща делится своим опытом и мудростью с молодыми супругами, что помогает им лучше понять, как вести домашнее хозяйство и поддерживать гармонию в семье. Застолье сопровождается веселыми развлечениями, такими как песни, пляски и шуточные соревнования, что способствует созданию теплой и радостной атмосферы. Также вечером принято проводить время за гаданиями и долгими беседами, которые помогают лучше понять друг друга и укрепить семейные узы.

2 Какие блюда готовят в пятый день Масленицы? Богатый и сытный стол является неотъемлемой частью празднования Тещиных вечерок. Основным угощением являются блины с разнообразными начинками, такими как рыба, капуста, яйца с луком. Можно и сладкие начинки – мед, варенье. Пироги и пирожки готовятся с различными начинками, такими как грибы, фасоль с луком, рис, тушеная капуста или лук с измельченным яйцом. Вареники делают часто с творогом и сметаной, а также с картофелем или капустой. Каши – овсяная, гречневая, рисовая и пшенная – традиционные блюда на Масленицу. Рыбные блюда. Уха, жареная и вареная рыба – это наиболее популярные варианты.

3 Приметы и суеверия на пятый день Масленицы Считается, что погода в этот день предсказывает лето. Если дует южный ветер, лето будет жарким и дождливым, а снегопад сулит затяжную весну. Не рекомендуется жаловаться на родственников или предаваться унынию, так как это может испортить отношения до следующей Масленицы. Нельзя разрезать блины ножом, так как это может привлечь беду.