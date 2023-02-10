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Грузовик с Алтая, доставивший "гуманитарку" бойцам на СВО, задержали и оштрафовали

Причиной стало превышение габаритов на восемь сантиметров

10 февраля 2023, 10:01, ИА Амител

Фото: amic.ru
Фото: amic.ru

Грузовик, доставивший в зону СВО гуманитарную помощь военнослужащим из Республики Алтай, на обратном пути задержали и отправили на штрафстоянку в Саратовской области, пишут "Новости Горного Алтая".

Причиной стало превышение габаритов на 8 см. Сейчас от водителя требуют уплатить штраф в размере 35 тыс. рублей.

"Как объяснить инспектору, что меньше всего люди Республики Алтай, собиравшие груз для своих земляков, вызвавшиеся его отвезти, думали об этих восьми сантиметрах? Мы стремились успеть помочь мужикам на передовой. Точно так же, как помогают все остальные регионы, всем миром собирая самое необходимое", – рассказали организаторы сбора.

Примечательно, что уплата штрафа не убавит восемь лишних сантиметров от фуры, но даст разрешение на поездку домой.

Ранее алтайские бойцы из зоны СВО поблагодарили рубцовчан за купленное снаряжение.

Комментарии 38

  • Какой ужас, дебильная бюрократия в нашей стране не имеет границ!!!!! Почему они все время ищут не там где заминировали, ответственные Вы наши!!!!!!
    10 февраля, Гость   Ответить
  • Как оказалось, что грузовик больше на 8 см? Самоделка? Если нет, то тогда много вопросов. Если все по закону, то можно так же всем светом скинуться на штраф.
    10 февраля, Гость   Ответить
  • на фронт, этих инспекторов, пускай там с рулетками работют
    10 февраля, Гость   Ответить
  • маразм крепчал
    10 февраля, Гость   Ответить
  • Вредительство бюрократии! В следующий раз многие и не поедут
    10 февраля, Гость   Ответить
  • а у них рулетка сертифицированная? когда проходила поверку?
    10 февраля, Гость   Ответить
  • А когда туда шел, было все нормально? Ладно, хоть доставил груз по назначению... Удивительная страна..!
    10 февраля, Гость   Ответить
  • Почему они все время ищут не там где заминировали," Потому-что для этого нужны миноискатели,а у них-рулетка!!!
    10 февраля, Гость   Ответить
  • Водила вёз этот груз за деньги, для него это бизнес и ни чего личного
    10 февраля, Гость   Ответить
  • Это ужас, вы что творите люди
    10 февраля, Гость   Ответить
  • ага, там люди гибнут, а менты в "узбечках" жируют. уже ряхи наели, что сало с морды капает. в путевой лист то хотя бы посмотрели. с такими блюстителями закона и враги не нужны.
    10 февраля, Гость   Ответить
  • Если это тот самый грузовик, то надо обратить внимание на жилетку левого человека. Как правило "мутная" контора, которая просто кормиться со штрафов на весовом контроле. Ни чего личного, только бизнес. Интереснее узнать кому она принадлежит, могут всплыть интересные фамилии и родственные связи.
    10 февраля, Гость   Ответить
  • Менты всегда были и есть менты, позор ментам убогие люди
    10 февраля, Гость   Ответить
  • С этой рулеткой на фронт. Пусть там меряет.
    10 февраля, Гость   Ответить
  • Кому война, а кому мать родна...
    10 февраля, Гость   Ответить
  • Гость, Ты бы в суть вопроса для начала вник, прежде чем про ментов строчить. Менты к этому никакого отношения не имеют.
    10 февраля, Гость   Ответить
  • Фото этих деятелей вместе с рулеткой в СМИ. Может быть тогда мозги включат и поймут, что сейчас важнее- помощь бойцам или лизоблюдство. И другим чтобы не повадно было. И водителя не надо трогать. Сейчас не каждый соглашается туда ехать даже за деньги. Спасибо ему.
    10 февраля, Гость   Ответить
  • Я так понимаю -все для фронта,все для победы ! А кто так поступил и задержал грузовик -настоящий враг ! Он что ,на рынок овощи вез ? Рулетку в очко ему затолкать !
    10 февраля, Гость   Ответить
  • Это уже не люди,это функции от которых надо избавляться . На разборку завалов их,пусть там меряют превышение габаритов...
    10 февраля, Гость   Ответить
  • Сказочная страна...
    10 февраля, Гость   Ответить
  • Фейк на 100%. ГИБДД элита нашего общества . В ГИБДД дебилов не берут.
    10 февраля, Гость   Ответить
  • Не, ну народ-то у нас же хочет, чтоб всё по стандартам, всё по правилам, всё по гостам. Спросите людей на улице. Предложите им отменить всю эту стандартизированную чушь, и 99 из 100 скажут "нет, нельзя". Казалось бы, вот какая разница, что там человек со своим автомобиоем делает, например, какие-то измененения в конструкцию вносит? Кому какое дело? Но нет! Государство и тут сунет свой нос. И не просто сунет, а на радость населению. Такой народ у нас. Так что платите штрафы и не нойте.
    10 февраля, Гость   Ответить
  • Нам предлагают жить по инструкции. Ментам что бы думать, надо мозг включить, но это тогда не мент. Мент поменял разум на зарплату и беспринципность. Тупость полная, поймали преступника. А мы про патриотизм что то рассуждаем. Кому то патриотизм, а кто то палку срубил. Позор.
    10 февраля, Гость   Ответить
  • Хорош страну позорить это не страна такая а такие руководители
    10 февраля, Гость   Ответить
  • Гость, это его работа и доход, на который он кормит свою семью! Вряд ли и вы просто так куда то поедите! Плю мат ответственность за транспортное средство и груз!
    10 февраля, Гость   Ответить
  • На передовую вместе с начальником дпс
    10 февраля, Гость   Ответить
  • Ужас дикий!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    10 февраля, Гость   Ответить
  • Испанский стыд.
    10 февраля, Гость   Ответить
  • Надо к ним такие же скрупулёзные претензии предъявить и также замурыжить своими правами и проверками. Почему туда проезжать мерки соответствовали, а обратно не проходят? - наверно при потеплении фургон расширился. Пусть штангенциркулем измеряют, у рулетки гибкая линейка можно по дуге измерить и это +8см. Рулетку проверить, может мошенничают и шкала равна не 10мм, а например 8мм. По линиям проекции пусть измеряют, между двумя отвесными касательными к выступающим габаритам грузовика и строго по уровню. Пусть проведут контрольные измерения лазерным нивелиром. И вообще почему рамку детекторную не установили? - безобразие!
    10 февраля, Гость   Ответить
  • "на фронт, этих инспекторов, пускай там с рулетками работют" ---------- На фронт этого комментатора, пускай там комменты в окопе пишет!
    10 февраля, Гость   Ответить
  • "Фото этих деятелей вместе с рулеткой в СМИ." ------- Фото этого человечка вместе с компухтером в СМИ. Может тогда мозг включит и поймет, что написал ересь
    10 февраля, Гость   Ответить
  • Гость, андрей...сразу гадов в бой......смотрите а при Сталине была точно такая обстановка и начались посадки. А мы репрессии...
    10 февраля, Гость   Ответить
  • Гость, он вёз за зарплату а собирал народ для защитников...ты с рулеткой наверное был
    10 февраля, Гость   Ответить
  • Чено вы все развопелись? Какая разница, что и куда он вёз? Хоть на СВО, хоть себе домой, хоть лично Путину? Превышение габаритных размеров - угроза безопасности движения! Правильно и сделали, что задержали и на штрафстоянку поставили. А вообще на СВО пусть военные своими КАМАЗами доставляют. А то сначала собери им, потом доставь! И вообще, какой фронт...на нас никто НЕ НАПАДАЛ!!!
    10 февраля, Гость   Ответить
  • А ,что танк-то измерять не стали?
    10 февраля, Гость   Ответить
  • Гость, гаишник не лошадь на асфальте прокормится
    10 февраля, Гость   Ответить
  • Вот так мы и живем
    10 февраля, Гость   Ответить
  • Рожи красные лоснятся,хоть прикуривай.Бандиты на дорогах.
    11 февраля, Гость   Ответить
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