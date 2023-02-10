Грузовик с Алтая, доставивший "гуманитарку" бойцам на СВО, задержали и оштрафовали

Причиной стало превышение габаритов на восемь сантиметров

10 февраля 2023, 10:01, ИА Амител

Фото: amic.ru

Грузовик, доставивший в зону СВО гуманитарную помощь военнослужащим из Республики Алтай, на обратном пути задержали и отправили на штрафстоянку в Саратовской области, пишут "Новости Горного Алтая".

Причиной стало превышение габаритов на 8 см. Сейчас от водителя требуют уплатить штраф в размере 35 тыс. рублей.

"Как объяснить инспектору, что меньше всего люди Республики Алтай, собиравшие груз для своих земляков, вызвавшиеся его отвезти, думали об этих восьми сантиметрах? Мы стремились успеть помочь мужикам на передовой. Точно так же, как помогают все остальные регионы, всем миром собирая самое необходимое", – рассказали организаторы сбора.

Примечательно, что уплата штрафа не убавит восемь лишних сантиметров от фуры, но даст разрешение на поездку домой.

Ранее алтайские бойцы из зоны СВО поблагодарили рубцовчан за купленное снаряжение.