Алтайские бойцы из зоны СВО поблагодарили рубцовчан за купленное снаряжение

В городе объявили новый сбор на различное необходимое оборудование

07 февраля 2023, 15:43, ИА Амител

В Рубцовске вновь идёт сбор денег в поддержку алтайских военнослужащих, принимающих участие в специальной военной операции, рассказал amic.ru организатор сбора Алексей Будников.

Напомним, осенью 2022 года рубцовчане собрали более 2,5 млн рублей, на которые закупили квадрокоптеры, приборы ночного видения, прицелы и другое необходимое оборудование.

"Собрать такую сумму позволила активность горожан и жителей близлежащих районов, которые отнеслись к идее с большим воодушевлением. Наши бойцы поблагодарили всех неравнодушных людей за посильную помощь, подчеркнув, что она их очень сильно мотивирует. Благодарность была записана в зоне СВО на видео и передана в Рубцовск", – подчеркнул организатор сбора.

По словам Будникова, рубцовские военные экипированы хорошо, ничего не просят и рассчитывают на свои силы.

"Но нет пределов совершенству и несколько современных тепловизионных прицелов, а также прибор ночного видения позволят ещё лучше выполнять боевые задачи в зоне специальной военной операции", – указал Будников новые цели для сбора.

Вся информация о сборе, а также отчётность о количестве собранных денег и закупке оборудования публикуется в группе Telegram "Тепловизоры для ВЧ6720, СОБР".