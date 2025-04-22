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Грузовик с электросамокатами пытался за взятку проехать в Алтайский край

После передачи денег мужчину задержали

22 апреля 2025, 12:50, ИА Амител

Самокаты в Барнауле / Фото: amic.ru
Самокаты в Барнауле / Фото: amic.ru

В Алтайском крае задержали предпринимателя, пытавшегося незаконным путем ввезти в Россию электросамокаты, сообщает региональная таможня.

"Гражданин ближнего зарубежья предложил взятку в иностранной валюте в эквиваленте 8 тыс. рублей за непроведение таможенного контроля в отношении грузовика, в котором находилось 92 новых электрических самоката", – рассказали в ведомстве.

Документы, подтверждающие факт таможенного декларирования техники на территории ЕАЭС, отсутствовали. После передачи денег мужчину задержали.

Ранее алтайские таможенники рассказали, какие запрещенные "сувениры" туристы везут домой.

Кенгуру / Фото: unsplash.com/ Carles Rabada

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НОВОСТИОбщество
Алтайский край самокаты Таможня

Комментарии 7

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Musik

12:57:02 22-04-2025

8 тыщщ???
что-то он с курсами попутал.
бакс от рубля не отличает, лошара.

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Гость

13:02:51 22-04-2025

100 баксов Таможеннику? Гость с ближнего зарубежья идиот)

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Гость

13:06:10 22-04-2025

А разве существование таможенного союза не означает, что таможенный контроль осуществляется только однократно, на его внешней границе?

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Гость

17:11:29 22-04-2025

Ближнее зарубежье это не только таможенный союз.

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Гость

22:05:16 22-04-2025

Гость (17:11:29 22-04-2025) Ближнее зарубежье это не только таможенный союз.... взятка была в тенге, это казахстан.

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Олег

21:33:21 22-04-2025

Отдать самокаты бедным детям.

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Musik

22:40:03 22-04-2025

Олег (21:33:21 22-04-2025) Отдать самокаты бедным детям.... Детей - в спортзал.
Самокате - сдать на цветмет.
Барыгу - на штраф.

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