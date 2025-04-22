Грузовик с электросамокатами пытался за взятку проехать в Алтайский край
После передачи денег мужчину задержали
22 апреля 2025, 12:50, ИА Амител
Самокаты в Барнауле / Фото: amic.ru
В Алтайском крае задержали предпринимателя, пытавшегося незаконным путем ввезти в Россию электросамокаты, сообщает региональная таможня.
"Гражданин ближнего зарубежья предложил взятку в иностранной валюте в эквиваленте 8 тыс. рублей за непроведение таможенного контроля в отношении грузовика, в котором находилось 92 новых электрических самоката", – рассказали в ведомстве.
Документы, подтверждающие факт таможенного декларирования техники на территории ЕАЭС, отсутствовали. После передачи денег мужчину задержали.
Ранее алтайские таможенники рассказали, какие запрещенные "сувениры" туристы везут домой.
12:57:02 22-04-2025
8 тыщщ???
что-то он с курсами попутал.
бакс от рубля не отличает, лошара.
13:02:51 22-04-2025
100 баксов Таможеннику? Гость с ближнего зарубежья идиот)
13:06:10 22-04-2025
А разве существование таможенного союза не означает, что таможенный контроль осуществляется только однократно, на его внешней границе?
17:11:29 22-04-2025
Ближнее зарубежье это не только таможенный союз.
22:05:16 22-04-2025
Гость (17:11:29 22-04-2025) Ближнее зарубежье это не только таможенный союз.... взятка была в тенге, это казахстан.
21:33:21 22-04-2025
Отдать самокаты бедным детям.
22:40:03 22-04-2025
Олег (21:33:21 22-04-2025) Отдать самокаты бедным детям.... Детей - в спортзал.
Самокате - сдать на цветмет.
Барыгу - на штраф.