Грузовик с электросамокатами пытался за взятку проехать в Алтайский край

В Алтайском крае задержали предпринимателя, пытавшегося незаконным путем ввезти в Россию электросамокаты, сообщает региональная таможня.

"Гражданин ближнего зарубежья предложил взятку в иностранной валюте в эквиваленте 8 тыс. рублей за непроведение таможенного контроля в отношении грузовика, в котором находилось 92 новых электрических самоката", – рассказали в ведомстве.