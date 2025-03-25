По всем выявленным фактам возбуждены дела об административных правонарушениях

25 марта 2025, 14:30, ИА Амител

Алкоголь и коралл / Фото: Алтайская таможня

За первые месяцы 2025 года в барнаульском аэропорту выявили десять правонарушений при таможенном контроле международных авиарейсов из Таиланда. В преддверии запуска прямых рейсов из Барнаула во Вьетнам, которые стартуют с 1 апреля, алтайские таможенники напоминают о правилах провоза товаров.

В восьми случаях из десяти авиапассажиры нарушили действующие запреты и ограничения, связанные с алкогольной продукцией.

Так, житель краевой столицы, прибывший авиарейсом из Пхукета, привез с собой сразу девять бутылок различной алкогольной продукции общим объемом 5,2 литра. При прохождении таможенного контроля мужчина не заявил о наличии у него товаров, требующих декларирования.

"При этом норма беспошлинного ввоза алкоголя для личного пользования – до трех литров, а спиртосодержащую продукцию объемом от трех до пяти литров необходимо продекларировать и заплатить таможенные пошлины в размере 10 евро за литр в части превышения", – рассказали в ведомстве.

В багаже другого барнаульца, прилетевшего из-за границы, таможенники обнаружили фрагмент коралла. Экспертиза подтвердила, что "сувенир" относится к отряду мадрепоровые кораллы и подпадает под действие Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения (СИТЕС). Перемещение такого коралла возможно только при наличии разрешительных документов и декларирования.

По всем выявленным фактам возбуждены дела об административных правонарушениях по ст. 16.2, 16.3 (недекларирование товаров и нарушение запретов и ограничений).

Ознакомиться с правилами провоза товаров для личного пользования можно на сайте ФТС России – https://customs.gov.ru/fiz.