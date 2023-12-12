Никто не выжил. Скончался второй пострадавший в ДТП с поездом в Алтайском крае

Пациент находился в крайне тяжелом состоянии

12 декабря 2023, 15:16, ИА Амител

Фото: Западно-Сибирская железная дорога

В Алтайском крае скончался последний из пострадавших в ДТП на железнодорожном переезде, пишет "Толк".

"К сожалению, несмотря на усилия врачей, последний пациент скончался", – сообщили в краевом Минздраве.

Напомним, ДТП произошло ночью 11 декабря на перегоне Осолодино – Среднесибирская. Автомобиль выехал на пути перед грузовым поездом, машинист применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным.

На месте погибли два человека, двоих пострадавших госпитализировали. Позже стало известно, что один из них скончался. Четвертый находился в крайне тяжелом состоянии.