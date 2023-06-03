Грузовикам запретят ездить по алтайским трассам в жару

Ограничение затронет три федеральные автодороги

03 июня 2023, 12:59, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В Алтайском крае движение большегрузов по федеральным трассам будут ограничивать, если температура воздуха поднимется выше 32 градусов, сообщили в Упрдор "Алтай".

Речь идёт о следующих автодорогах:

А-321 Барнаул – Павловск – граница с Республикой Казахстан;

А-322 Барнаул – Рубцовск – граница с Республикой Казахстан в Алтайском крае;

Р-256 "Чуйский тракт" в Алтайском крае и Республике Алтай.

Меру вводят для обеспечения сохранности дорожного покрытия. Ограничения осуществляются путём внесения соответствующей информации в разрешения на перевозку и действуют с 10:00 до 22:00.

Напомним, что в Алтайском крае начались жаркие выходные. 3 июня в регионе местами воздух прогреется до +36 градусов, а 4-го ожидается до +37.