Грузовикам запретят ездить по алтайским трассам в жару
Ограничение затронет три федеральные автодороги
03 июня 2023, 12:59, ИА Амител
Фото: unsplash.com
В Алтайском крае движение большегрузов по федеральным трассам будут ограничивать, если температура воздуха поднимется выше 32 градусов, сообщили в Упрдор "Алтай".
Речь идёт о следующих автодорогах:
- А-321 Барнаул – Павловск – граница с Республикой Казахстан;
- А-322 Барнаул – Рубцовск – граница с Республикой Казахстан в Алтайском крае;
- Р-256 "Чуйский тракт" в Алтайском крае и Республике Алтай.
Меру вводят для обеспечения сохранности дорожного покрытия. Ограничения осуществляются путём внесения соответствующей информации в разрешения на перевозку и действуют с 10:00 до 22:00.
Напомним, что в Алтайском крае начались жаркие выходные. 3 июня в регионе местами воздух прогреется до +36 градусов, а 4-го ожидается до +37.
15:10:14 03-06-2023
Просто хотят скрыть свое воровство при строительстве дорог))))...."пирог" расползется))))