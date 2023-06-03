В России запретили использовать зимние шины летом, а летние – зимой

Постановление вступает в силу с 1 сентября

03 июня 2023, 08:30, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В России установили запрет на использование зимних шин летом, а летних – зимой. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на соответствующее постановление правительства РФ, которое вступает в силу с 1 сентября.

"Перечень неисправностей <…> на транспортном средстве установлены шины с шипами противоскольжения, применяемые в летний период (июнь, июль, августа)", – следует из текста постановления.

Аналогичное требование будет действовать в зимний период для нешипованных покрышек.

Также нельзя будет использовать шины, у которых не предусмотрена в документах по эксплуатации размерность, категория скорости и несущая способность.

Кроме того, под запрет попадает езда с повреждёнными колёсами (например, с порезами или пробоями) и в случае, если отсутствует хотя бы один болт или крепление дисков.

Ранее в беседе с amic.ru директор шинного центра "Мега-диск" Иван Головин рассказал, что переходить на летнюю резину рекомендуется при стабильной положительной среднесуточной температуре +7°C. А также объяснил, почему на зимних покрышках в тёплое время года ездить не стоит.