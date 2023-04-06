"Грядёт великое переселение". Гатилов о ценах на жильё и застройке правого берега Оби

"Мы сейчас с большим трудом сносим старые двухэтажные дома в Барнауле. А кто будет сносить пятиэтажки?" – говорит эксперт о возможной реновации

06 апреля 2023, 09:45, ИА Амител

Почему льготная ипотека не влияет на цену жилья и из-за чего тогда подорожал квадратный метр, в "Переговорке" на amic.ru рассказал генеральный директор компании "Жилищная инициатива" Юрий Гатилов. "Если бы мне года два тому назад сказали, что квадратный метр в Барнауле будет стоить 100 тысяч, я бы рассмеялся", – уверяет он. Но при этом покупатель даже у такого дорогого жилья – есть. Поговорили также и о новом генплане развития Барнаула, реновации Потока, о застройке Ковша и правого берега Оби и, конечно же, о том, как отразились на сфере строительства события минувшего года. "Коронавирус повлиял больше", – говорит Гатилов.Кто в "Переговорке"



Юрий Гатилов, генеральный директор компании "Жилищная инициатива". Родился 31 августа 1964 года. В 1986 году окончил Алтайский государственный политехнический институт им. И.И. Ползунова.

В 1998 году основал и возглавил строительную компанию "Жилищная инициатива".

Неоднократно награждён почётными грамотами и благодарственными письмами администрации Алтайского края, администрации города Барнаула. В 2004 году получил золотую медаль в номинации "Жилищное строительство". В 2007 году присвоено звание "Почётный строитель России".

01:58 "Коронавирус был более заметен". О том, как отразился последний год на строительном рынке.

03:32 "Сейчас у нас цена за квадратный метр 100-110 тысяч рублей, а в Новосибирске – 80". Рассказывает, почему льготная ипотека "ни при чём" и что на самом деле влияет на цену квадратного метра.

05:30 Сколько сейчас составляет себестоимость квадратного метра.

06:27 Почему говорят, что земли в Барнауле больше нет. А её нет, подтверждает эксперт и объясняет, что сейчас осталось всего пять участков, на которых можно строить.

09:48 И остров Помазкин, и "рекреационная зона" остров Побочень образованы искусственно, рассказывает эксперт. И объясняет, что в ближайшем будущем построят на Ковше: около 20 высоток от 10 до 25 этажей, а также детский сад и школу.

11:26 А земля выдержит? О том, как будут строить высотки на "нестабильном грунте".

11:52 "Мы случайно купили... и Остапа понесло". О том, что будет на месте десятилетнего недостроя по адресу пер. Канатный, 46Б.

13:02 "Я пожалел, что не пошёл туда". О проекте застройки правого берега Оби.

16:36 "Мы сейчас с большим трудом сносим старые двухэтажные дома в Барнауле. А кто будет сносить пятиэтажки? А человейники?" О возможной реновации Потока и прочих территорий.

18:28 "Есть серьёзное антигенплановское лобби". О проекте генплана развития Барнаула и его проблемных точках.

20:47 "Грядёт великое переселение". Есть ли покупатели на квартиры по 100 тысяч рублей за квадратный метр.

22:48 "Кризис исполнительной власти". Что мешает масштабному развитию строительной отрасли.

29:15 Собирается ли Гатилов идти в политику.

29:55 "Если бы два года назад сказали, что жильё в Барнауле будет стоить больше 100 тысяч за квадратный метр, я бы рассмеялся". О том, сколько может стоить квадратный метр в ближайшем будущем.