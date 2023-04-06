"Грядёт великое переселение". Гатилов о ценах на жильё и застройке правого берега Оби
"Мы сейчас с большим трудом сносим старые двухэтажные дома в Барнауле. А кто будет сносить пятиэтажки?" – говорит эксперт о возможной реновации
06 апреля 2023, 09:45, ИА Амител
Почему льготная ипотека не влияет на цену жилья и из-за чего тогда подорожал квадратный метр, в "Переговорке" на amic.ru рассказал генеральный директор компании "Жилищная инициатива" Юрий Гатилов. "Если бы мне года два тому назад сказали, что квадратный метр в Барнауле будет стоить 100 тысяч, я бы рассмеялся", – уверяет он. Но при этом покупатель даже у такого дорогого жилья – есть. Поговорили также и о новом генплане развития Барнаула, реновации Потока, о застройке Ковша и правого берега Оби и, конечно же, о том, как отразились на сфере строительства события минувшего года. "Коронавирус повлиял больше", – говорит Гатилов.Кто в "Переговорке"
Юрий Гатилов, генеральный директор компании "Жилищная инициатива". Родился 31 августа 1964 года. В 1986 году окончил Алтайский государственный политехнический институт им. И.И. Ползунова.
В 1998 году основал и возглавил строительную компанию "Жилищная инициатива".
Неоднократно награждён почётными грамотами и благодарственными письмами администрации Алтайского края, администрации города Барнаула. В 2004 году получил золотую медаль в номинации "Жилищное строительство". В 2007 году присвоено звание "Почётный строитель России".
01:58 "Коронавирус был более заметен". О том, как отразился последний год на строительном рынке.
03:32 "Сейчас у нас цена за квадратный метр 100-110 тысяч рублей, а в Новосибирске – 80". Рассказывает, почему льготная ипотека "ни при чём" и что на самом деле влияет на цену квадратного метра.
05:30 Сколько сейчас составляет себестоимость квадратного метра.
06:27 Почему говорят, что земли в Барнауле больше нет. А её нет, подтверждает эксперт и объясняет, что сейчас осталось всего пять участков, на которых можно строить.
09:48 И остров Помазкин, и "рекреационная зона" остров Побочень образованы искусственно, рассказывает эксперт. И объясняет, что в ближайшем будущем построят на Ковше: около 20 высоток от 10 до 25 этажей, а также детский сад и школу.
11:26 А земля выдержит? О том, как будут строить высотки на "нестабильном грунте".
11:52 "Мы случайно купили... и Остапа понесло". О том, что будет на месте десятилетнего недостроя по адресу пер. Канатный, 46Б.
13:02 "Я пожалел, что не пошёл туда". О проекте застройки правого берега Оби.
16:36 "Мы сейчас с большим трудом сносим старые двухэтажные дома в Барнауле. А кто будет сносить пятиэтажки? А человейники?" О возможной реновации Потока и прочих территорий.
18:28 "Есть серьёзное антигенплановское лобби". О проекте генплана развития Барнаула и его проблемных точках.
20:47 "Грядёт великое переселение". Есть ли покупатели на квартиры по 100 тысяч рублей за квадратный метр.
22:48 "Кризис исполнительной власти". Что мешает масштабному развитию строительной отрасли.
29:15 Собирается ли Гатилов идти в политику.
29:55 "Если бы два года назад сказали, что жильё в Барнауле будет стоить больше 100 тысяч за квадратный метр, я бы рассмеялся". О том, сколько может стоить квадратный метр в ближайшем будущем.
10:07:35 06-04-2023
Не хочу жить в высотке, максимум 6 этажей, в России территории полно, можно строить комфортные дома, а строят дома эконом класса и с каждым годом все экономнее.
10:26:40 06-04-2023
Гость (10:07:35 06-04-2023)Не хочу жить в высотке, максимум 6 этажей, в России территор... Не хочешь? Не живи. Купи себе частный дом. Не нравится эконом класс? Купи в ЖК Центральный на Мерзликина, там мраморные подъезды и квадрат ценой под 300 тысяч. Ты свои пристрастия другим не диктуй. Сейчас на любой кошелек есть. А если ты хитровы..думанный и хочешь Мерседес по цене Жигулей, то иди на базар и купи там себе петуха.
10:22:47 06-04-2023
всегда хотелось узнать у купивших квартиру в условных матрешках, что вас привлекает в таких домах?
10:40:24 06-04-2023
Матрешки - это Балтийская? Ничего на Балтийской привлечь не может, даже не предлагайте.
11:11:57 06-04-2023
не уверена) может и Балтийская, но это не важно. они все на одно лицо и Балтийская ничем не отличается от Ускова или Сиреневой, Взлетной, многочисленных Власихинских или любой другой улицы с человейниками. извините, кто там живет и любит свои районы, но жить там невозможно на мой взгляд. неужели вам хочется возвращаться в эти коробки после работы и жить в окружении сотен незнакомых людей? нравится? тогда зачем вы приезжаете гулять в центр?
11:48:20 06-04-2023
Элен без ребят (11:11:57 06-04-2023) не уверена) может и Балтийская, но это не важно. они все на ... а вы в каком районе живете?
14:37:02 06-04-2023
Элен без ребят (11:11:57 06-04-2023) не уверена) может и Балтийская, но это не важно. они все на ... Очень многие мои знакомые живут в новых районах. Причем некоторые из них ранее жили в центре. Они НИКОГДА не ездят гулять в центр. Зачем??? Я сама 20 лет жила в центре, сейчас там бываю очень редко. Где там гулять? Я тут работаю, выйду днем на пр-т Ленина-невозможно ,дышать нечем, шумно ужасно, скамеек нет(ну может это сейчас еще рано). А во дворах что? Вы пройдите, там просто разруха, ни одной нормальной детской площадки нет! Ну хотя нет, в паре дворов есть. А в большинстве или гаражи, или погреба и машины везде...
14:40:00 06-04-2023
Элен без ребят (11:11:57 06-04-2023) не уверена) может и Балтийская, но это не важно. они все на ... Одно время очень хотела вернуться в центр. Сейчас не хочу. Или убожество или попытки выдать экономжилье за элитное со всеми вытекающими последствиями..да,есть неплохие дома, на Партизанской, например,на Комсомольском, но тут же напротив старые полруразрушенные сараи, замученные двухэтажки и хрущевки, дороги узкие...Сама я живу не в новых районах, если что. Мне они тоже не слишком нравятся, слишком много людей
10:58:09 06-04-2023
Ну если вас Балтийская не привлекает, а привлекают старые прогнившие сети в центре - да ради Бога.
11:21:29 06-04-2023
Гость (10:58:09 06-04-2023)Ну если вас Балтийская не привлекает, а привлекают старые пр... если вам дорога новая канализация, то это многое проясняет. кстати! риск того, что она будет забита прокладками и трусами понаехавших новых горожан и их детей, в разы выше в новостройках, чем в домах, где 12 квартир в подъезде. и это не смотря на ее новизну, да.
11:06:24 06-04-2023
И помазкин и побочень никто искусственно не создавал, чего он брешет. Побочень вообще ещё при царе начал образовываться а помазкин вырос из маленького островка в огромный из-за дамбы при строительстве моста и правобережного тракта
11:29:52 06-04-2023
А чем человейники на Балтийской отличаются от таких же человейников в центре?
11:35:30 06-04-2023
Гость (11:29:52 06-04-2023) А чем человейники на Балтийской отличаются от таких же челов... только тем, что они уродуют центр
11:29:53 06-04-2023
Почему в Европе никто не сносит даже двухэтажные дома, построенные несвесть когда и невесть из чего, но смотрятся они как с картинки? В то же время, массово сносятся высотные человейники, которые строились там в 70-е годы прошлого века. Причём взрывами. И что удивительно, "лучшие люди" из нашего города, которые среди прочего застраивают его "элитарными" стекловатными высотными человейниками "а-ля у нас тут анталия", на своих "новых родинах" в Европе скупают элитную недвигу 19 - 20 века высотой максимум в три-четыре этажа.
13:37:33 06-04-2023
Вы ещё не поняли!? Загнать всех в крупные города в агломерации, так легче контролировать и управлять! Запретить личный транспорт! Похоронить села потому что это размазанное по большой территории не большое, но своенравное население... А "пустующую" землю сдавать в аренду иностранцам...
15:06:05 06-04-2023
везде свои плюсы и свои минусы неплохо жить в частном доме и неплохо в человейниках я лично смотрю не на это а на карту хороших и плохих зон города карта (видел только раз) строится по данным поликлиник - точками там помечены адреса с большим количеством больных горожан плюс карта с мерками превышения ПДК по воздуху воде и излучениям от сотовых вышек и ЛЭП Центр - это просто пипец. И ПДК превышены и люди мрут