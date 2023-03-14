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Набрать обороты. Барнаульцы скупают жильё, несмотря на высокие цены и дорогую ипотеку

Стоимость новостроек в Барнауле начинается от 75 тыс. рублей за "квадрат", вторичных квартир – от 88 тыс. рублей

14 марта 2023, 11:44, ИА Амител

Новостройки в Барнауле / Фото: amic.ru
Новостройки в Барнауле / Фото: amic.ru

Спрос на недвижимость в Барнауле с начала 2023 года остаётся высоким: жители активно приобретают как новостройки, так и вторичные квартиры. Риелторы уверены, что горожане поступают правильно, ведь недвижимость уже вряд ли когда-то будет дешеветь. Особенно этот тренд актуален для строящегося жилья: даже в период затишья компании не снижали цены на квартиры, а сейчас, когда спрос вырос, вновь увеличивают стоимость квадратных метров. Сколько стоят новостройки и "бэушные" квартиры, отпугивает ли от покупки дорогая "коммуналка" и какие тренды принесёт весна – разбирался amic.ru.

Вопреки ожиданиям

Февраль для рынка недвижимости Барнаула был удачным месяцем, а от марта риелторы ждут ещё больших показателей. По словам руководителя агентства недвижимости "Династия24" Дмитрия Дворядкина, в первый весенний месяц риелторы зашли с хорошим заделом: рынок активный, много задатков, заявок, звонков. Высокий спрос отмечен и на новостройки.

"После роста ставок по ипотеке рынок должен был остыть. Но по факту получилось, что спрос увеличился. Это радует, надеемся, что это хороший тренд. Население решает жилищные вопросы, паника прошла", – отметил он.

Наибольшим спросом у барнаульцев, которые готовы купить новостройку, пользуется программа "Семейная ипотека" от 5,7%. Кредит по ней могут взять горожане, у которых с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022-го родился первый ребёнок или последующие дети.

Программа господдержки "2020", которая была популярна три года, сейчас тоже востребована, но количество заявок значительно меньше, чем в прошлые годы. Во многом из-за того, что ставка выросла с 6% до 7,3%.

"Рынок недвижимости сейчас активен, спрос на новостройки высокий. Это обусловлено желанием горожан улучшить жилищные условия. Застройщики сейчас создают комфортные, эстетичные комплексы. Люди хотят там жить. Они продают свою недвижимость и покупают новостройки. Некоторые банки вместе с девелоперами предлагают дополнительное субсидирование, и ставка по ипотеке получается ещё ниже, чем по госпрограммам", – рассказала amic.ru руководитель отдела новостроек агентства недвижимости "Гнездо" Юлия Чурзина.

"Дорогой" центр, "дешёвые" окраины

Повышенный интерес на новостройки подстегнул застройщиков вновь поднять цены. Минимальная цена "квадрата" сейчас начинается от 80 тыс. рублей. Во многом стоимость зависит от площади квартиры и качества жилого комплекса, объясняет Юлия Чурзина:

"Спрос есть, поэтому застройщики не видят смысла оставлять цены на прежнем уровне и тем более снижать их. Стоимость пока растёт не глобально, а планомерно. Средняя стоимость строящихся квартир составляет 80-120 тыс. рублей за "квадрат". Все зависит от ЖК, его расположения, квартальная ли это застройка или точечная и других факторов".

По информации Дмитрия Дворядкина, средняя цена новостроек в Барнауле сейчас составляет 94-95 тыс. рублей за квадратный метр. В центре цена выше – примерно 100 тыс. рублей, а в Индустриальном можно найти и за 75 тыс. рублей.

"Новые проекты добавляют шарма рынку новостроек. Но и "старые" предложения тоже раскупают. Если не брать внешнеполитические факторы, то на рынке стабильно хорошо. В январе многие застройщики подняли цены. У них политика одна – в любой непонятной ситуации повышать цены", – отметил он.

Дефицитный сегмент

Активен сейчас и рынок вторичного жилья. По словам Дмитрия Дворядкина, в городе продаётся примерно 3,6 тыс. квартир. В кризисы показатель переваливал за 6 тыс. вариантов.

"Рынок "живой", когда в продаже 4 тыс. квартир. Совсем активный рынок – когда вариантов меньше 4 тыс. Поэтому мы видим, что сейчас существует даже некий дефицит предложений", – объяснил риелтор.

Средняя цена квадратного метра на вторичном рынке сейчас составляет приблизительно 88-90 тыс. рублей за "квадрат". Квартиры в новых домах, построенных несколько лет назад, стоят дороже, а малогабаритные студии и однокомнатные квартиры "улетают" за 110 тыс. рублей за "квадрат", говорит Дмитрий Дворядкин. При этом стоимость обслуживания квартиры для барнаульцев – не главный критерий при подборе жилья.

"Про “коммуналку” спрашивают, но это такая величина, на которую мы повлиять не можем. Стоимость проживания везде высокая. Два повышения в прошлом году не прошли даром (тарифы на комуслуги для населения в 2022 году повысили 1 июля и 1 декабря, – прим. ред.). Сейчас содержание практически любой квартиры обходится дорого", – отметил он.

В ожидании ЖК

Эксперты уверены, что весной спрос на квартиры будет высоким. Из-за этого фактора, а также из-за выхода на рынок новых ЖК цены на новостройки вырастут. По инерции подорожает и  вторичное жильё, уверены риелторы.

"Повышение стоимости будет. Строительные компании же не разом поднимают, а попеременно, из-за этого общая цена растёт. Сейчас девелоперы запустят несколько новых проектов в центре Барнаула, они сильно взвинтят среднюю цену “квадрата” в городе", – объяснил Дмитрий Дворядкин.

При этом многие барнаульцы уже ждут старта продаж и даже оставляют "предброни", добавила Юлия Чурзина.

"Застройщики активно запускают новые проекты и в центре города, и в спальных районах, предложений много. Это говорит о том, что рынок активен. Обычно, когда рынок стоит, компании придерживают новые ЖК. У нас есть перечень клиентов, которые оставляют свои данные, и как только происходит старт продаж, мы сразу их уведомляем. В целом, уверена, что весна будет активной для рынка жилья, а спрос – выше среднего", – резюмировала эксперт.

Комментарии 45

  • Парадоксы нищеты! Я бы запретил такие статьи, в которых риелторы нагнетают ажиотаж...
    14 марта, Гость   Ответить
  • Барнаульцы скупают жильё --- деньги есть
    14 марта, Гость   Ответить
  • кто крайний в очереди? Сказочники
    14 марта, Гость   Ответить
  • Что ж не раскупать-то, если доходы барнаульцев только за последний год выросли в несколько раз!
    14 марта, Гость   Ответить
  • вот такие статьи и создают ажиотаж.
    14 марта, Гость   Ответить
  • хахаха
    14 марта, Гость   Ответить
  • Пойти скупить что ли ? Ветеранские как раз перечислили, с надбавками 875 р.
    14 марта, Гость   Ответить
  • Самое страшное - это то, что написанное в статье - абсолютная правда!
    14 марта, Гость   Ответить
  • Он оно что я то думаю что мене риэлтеры телефон оборвали второй день.
    14 марта, Гость   Ответить
  • Раньше такой ценник был в москве У нас в 35 к за квадрат считался потолок Зря берут Вложение в недвигу сейчас глупость
    14 марта, Гость   Ответить
  • Самое страшное - это то, что написанное в статье - абсолютная правда! - подтверждаю, пока выбирал, две из пяти понравившихся "ушли". Все знакомые, семейные, взяли от 5,7%, денег и правда скопилось много, кто действительно работает, надо куда-то вкладывать
    14 марта, Гость   Ответить
  • Вложение в недвигу сейчас глупость" Сам во что инвестируешь?
    14 марта, Гость   Ответить
  • Начинается банковский кризис и опять как в 2008 году идет из США. Потом распространяется на весь мир. В 2008-2009гг стоимость жилой недвижимости в Барнауле упала на 30-40%%. Перед этим был ажиотажный спрос на недвижимость в ипотеку в 2005-2007гг. В Барнауле скупали всё и по любой цене. Всё повторяется, история ходит по кругу.
    14 марта, Гость   Ответить
  • Слишком хорошо живете, "барнаульцы".
    14 марта, Гость   Ответить
  • Хорошая новость. Приятно за барнаульцев
    14 марта, Гость   Ответить
  • Нормально мы живем. Брать будите? Нет? проходите мимо.
    14 марта, Гость   Ответить
  • я не инвестирую, просто коменты пишу
    14 марта, Гость   Ответить
  • Прикольная реклама. И поддержка в комментариях присутствует. "Сам во что инвестируешь?" Здесь случаем не канал РБК? Абсолютное большинство населения инвестирует в продукты питания, одежду, обувь, обучение детей, медицину и конечно же в долги. Помимо долгов, все указано в порядке уменьшения значимости. Пусть скупают... Как говорил человек с рыжей прической, "рынок все поставит на свои места".
    14 марта, Гость   Ответить
  • С новых зарплат в 200 000 можно квартиры покупать, куда ж еще деньги тратить
    14 марта, Гость   Ответить
  • Ганс Христиан Андерсен нервно курит в сторонке... Столько не распроданных квартир, как сейчас, в Барнауле не было ни разу за всю новейшую историю ))
    14 марта, Гость   Ответить
  • Недорабатывает налоговая наша, совсем не дорабатывает! Теневая экономика выросла за послдений год в 2 раза.
    14 марта, Гость   Ответить
  • рынок все поставит на свои места... прошло 40 лет.. а слова остались словами
    14 марта, Гость   Ответить
  • Кто-то там все пишет мол стоимость квадрата должна быть равна средней зп. Все сошлось - зп 200 тыс и квадрат 200 тыс. Барнаул реально рулит
    14 марта, Гость   Ответить
  • Причем тут налоговая? Она ипотеку не раздает
    14 марта, Гость   Ответить
  • Гость, Абсолютное большинство населения инвестирует в продукты питания --- не говори за всех, а работать иди. И будет, что откладывать, а не в долг жить и в банках банкротится
    14 марта, Гость   Ответить
  • Да, расслоение стало еще сильным. Даже по своему окружению вижу. Кто-то зарабатывает 80-100 т.р. А у некоторых уже более 500 т.р. доходы. Правда есть и те, кто 30 т.р. получает(
    14 марта, Гость   Ответить
  • Гы... 30. 30-ка - это хорошая зарплата. А относительно страны ну оооочень хорошая. "Иди работай" не работает. Практически все подрабатывают. При такой нагрузке, отсутствии мед помощи в должном объеме, отсутствии отдыха, доступных на среднюю зп продуктов, жить некому в тех квадратах будет.
    14 марта, Гость   Ответить
  • Гы... 30. 30-ка - это хорошая зарплата. --- никогда не понимал тех, кто так считает и ничего дальше не делает, а тем более даже такую зарплату не отрабатывает(таких большинство). Ну если только режим сутки-трое и есть вторая работа, похожая, то еще можно понять...
    14 марта, Гость   Ответить
  • 30-ка - это хорошая зарплата---- да ладно прибедняться. в такси можно 40 легко зарабатывать. или курьером. Но все ж хотят в теплом офисе сидеть за 1050 тыщ
    14 марта, Гость   Ответить
  • поэтому и бегут из региона, т.к. не знают куда потратить 200 т.р. зарплаты )))))))
    14 марта, Гость   Ответить
  • А кто сказал, что я в офисе сижу? Может, я просто люблю свою работу и хорошо ее делаю? Ну не привыкли у нас платить за что-то, кроме: купить дешевле-продать дороже. И то-то я смотрю, младший/средний медперсонал подались в более оплачиваемые сферы, те же перепродажи. Понимаете, любой труд должен оплачиваться достойно. И не должны люди дохнут раньше пенсии, внуков кто-то должен воспитывать, пока родители дохнут, работая на ипотеку.
    14 марта, Гость   Ответить
  • бегут из региона, т.к. не знают куда потратить - скучно нам с вами... нищебродами(
    14 марта, Гость   Ответить
  • Курьер. Насмешил. Это временная работа для молодняка, работать годами вряд ли кто-то сможет и захочет. Ни перспектив, ни реализации, ни здоровья. Вы предлагаете курьерить 20 лет, пока платите ипотеку? Бред.
    14 марта, Гость   Ответить
  • Гость, Раньше такой ценник был в москве У нас в 35 к за квадрат считался потолок Зря берут Вложение в недвигу сейчас глупость Да, помню год назад некоторые все ждали, что цены на недвижимость упадут и вот тогда они купят. Цены выросли в два раза. Они все ждут. Деньги обесцениваются, цены растут, так можно с голой ж..пой остаться. Никогда цены на недвижимость падать не будут. Даже если на короткий срок упадут, потом свое возьмут все равно.
    14 марта, Гость   Ответить
  • 4 года назад брали у застройщика 1к квартиру за 1750000, сейчас она стоит 4500000. Цена выросла в 2,5 раза. И каждый раз находятся люди, которые уверяют, что вот именно сейчас невыгодно вкладываться в недвижимость и нужно подождать.
    14 марта, Гость   Ответить
  • из 10 сотрудников отдела квартиры в ипотеку нет только у одного. Байки про пузыри и падение стоимости на 40 % остаются уделом очень глупых людей, неспособных на минимальную аналитику.
    14 марта, Гость   Ответить
  • плюс вокруг Барнаула растут коттеджные посёлки, где строятся дома на продажу от 4 до 12 млн. И их тоже разбирают. У разбитого корыта остаются местечковые "центровые" с зарплатой 30 тыс.
    14 марта, Гость   Ответить
  • Ха-ха-ха! Спасибо авторам статьи - риелтерам, от души посмеялся, думал в Комеди Клуб попал! В нашем нищем городе и беспросветной реальности такие островки безумного оптимизма приятно веселят мыслящих людей.
    14 марта, Гость   Ответить
  • В нашем нищем городе и беспросветной реальности такие островки безумного оптимизма приятно веселят мыслящих людей--- мыслящий человек не будет нищим - как инженер тебе говорю
    14 марта, Гость   Ответить
  • мыслящий человек не будет нищим - как инженер тебе говорю----- Он мыслит только об одном. Почему он такой нищий?
    14 марта, Гость   Ответить
  • Он мыслит только об одном. Почему он такой нищий?----потому что ты не обладаешь навыками, сколь нибудь ценными в современном мире. Рабочий, способный подключать системы умный дом, на заводе дверей Барнауле зарабатывает около 200 тыр. Знакомый вентиляционщик менее чем за 5000 в день работать не выйдет. Монтажник в нашей организации обязан получать минимум 2500 в день - это всё Барнаул. Так почему ты нищий? Ты бюджетник? К бюджетникам вопросов нет - им платит государство. Все остальные сами определяют свой путь развития.
    14 марта, Гость   Ответить
  • потому что ты не обладаешь навыками, сколь нибудь ценными в современном мире.------- А ты хоть и инженегр, а глупый. Не видишь разницы между ОН и Я.
    15 марта, Гость   Ответить
  • А ты хоть и инженегр, а глупый. Не видишь разницы между ОН и Я.----нет разницы между он и ты. Оба лентяи. Или можешь рассказать, что ты сделал для собственного развития я за прошлый год?
    15 марта, Гость   Ответить
  • Нет, я ошибся. Ты не глуп, ты туп. Только тупой может ожидать, что перед ним кто то будет отчитываться в интернете. Можешь назвать это сливом. Тупню разрешается.
    15 марта, Гость   Ответить
  • Можешь назвать это сливом.----- сиди и дальше на попе ровно и фантазируй, что недвига рухнет, а квартиры пустые стоят. А жизнь проходит мимо таких дурачков.
    15 марта, Гость   Ответить
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