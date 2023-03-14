Стоимость новостроек в Барнауле начинается от 75 тыс. рублей за "квадрат", вторичных квартир – от 88 тыс. рублей

14 марта 2023, 11:44, ИА Амител

Новостройки в Барнауле / Фото: amic.ru

Спрос на недвижимость в Барнауле с начала 2023 года остаётся высоким: жители активно приобретают как новостройки, так и вторичные квартиры. Риелторы уверены, что горожане поступают правильно, ведь недвижимость уже вряд ли когда-то будет дешеветь. Особенно этот тренд актуален для строящегося жилья: даже в период затишья компании не снижали цены на квартиры, а сейчас, когда спрос вырос, вновь увеличивают стоимость квадратных метров. Сколько стоят новостройки и "бэушные" квартиры, отпугивает ли от покупки дорогая "коммуналка" и какие тренды принесёт весна – разбирался amic.ru.

Вопреки ожиданиям

Февраль для рынка недвижимости Барнаула был удачным месяцем, а от марта риелторы ждут ещё больших показателей. По словам руководителя агентства недвижимости "Династия24" Дмитрия Дворядкина, в первый весенний месяц риелторы зашли с хорошим заделом: рынок активный, много задатков, заявок, звонков. Высокий спрос отмечен и на новостройки.

"После роста ставок по ипотеке рынок должен был остыть. Но по факту получилось, что спрос увеличился. Это радует, надеемся, что это хороший тренд. Население решает жилищные вопросы, паника прошла", – отметил он.

Наибольшим спросом у барнаульцев, которые готовы купить новостройку, пользуется программа "Семейная ипотека" от 5,7%. Кредит по ней могут взять горожане, у которых с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022-го родился первый ребёнок или последующие дети.

Программа господдержки "2020", которая была популярна три года, сейчас тоже востребована, но количество заявок значительно меньше, чем в прошлые годы. Во многом из-за того, что ставка выросла с 6% до 7,3%.

"Рынок недвижимости сейчас активен, спрос на новостройки высокий. Это обусловлено желанием горожан улучшить жилищные условия. Застройщики сейчас создают комфортные, эстетичные комплексы. Люди хотят там жить. Они продают свою недвижимость и покупают новостройки. Некоторые банки вместе с девелоперами предлагают дополнительное субсидирование, и ставка по ипотеке получается ещё ниже, чем по госпрограммам", – рассказала amic.ru руководитель отдела новостроек агентства недвижимости "Гнездо" Юлия Чурзина.

"Дорогой" центр, "дешёвые" окраины

Повышенный интерес на новостройки подстегнул застройщиков вновь поднять цены. Минимальная цена "квадрата" сейчас начинается от 80 тыс. рублей. Во многом стоимость зависит от площади квартиры и качества жилого комплекса, объясняет Юлия Чурзина:

"Спрос есть, поэтому застройщики не видят смысла оставлять цены на прежнем уровне и тем более снижать их. Стоимость пока растёт не глобально, а планомерно. Средняя стоимость строящихся квартир составляет 80-120 тыс. рублей за "квадрат". Все зависит от ЖК, его расположения, квартальная ли это застройка или точечная и других факторов".

По информации Дмитрия Дворядкина, средняя цена новостроек в Барнауле сейчас составляет 94-95 тыс. рублей за квадратный метр. В центре цена выше – примерно 100 тыс. рублей, а в Индустриальном можно найти и за 75 тыс. рублей.

"Новые проекты добавляют шарма рынку новостроек. Но и "старые" предложения тоже раскупают. Если не брать внешнеполитические факторы, то на рынке стабильно хорошо. В январе многие застройщики подняли цены. У них политика одна – в любой непонятной ситуации повышать цены", – отметил он.

Дефицитный сегмент

Активен сейчас и рынок вторичного жилья. По словам Дмитрия Дворядкина, в городе продаётся примерно 3,6 тыс. квартир. В кризисы показатель переваливал за 6 тыс. вариантов.

"Рынок "живой", когда в продаже 4 тыс. квартир. Совсем активный рынок – когда вариантов меньше 4 тыс. Поэтому мы видим, что сейчас существует даже некий дефицит предложений", – объяснил риелтор.

Средняя цена квадратного метра на вторичном рынке сейчас составляет приблизительно 88-90 тыс. рублей за "квадрат". Квартиры в новых домах, построенных несколько лет назад, стоят дороже, а малогабаритные студии и однокомнатные квартиры "улетают" за 110 тыс. рублей за "квадрат", говорит Дмитрий Дворядкин. При этом стоимость обслуживания квартиры для барнаульцев – не главный критерий при подборе жилья.

"Про “коммуналку” спрашивают, но это такая величина, на которую мы повлиять не можем. Стоимость проживания везде высокая. Два повышения в прошлом году не прошли даром (тарифы на комуслуги для населения в 2022 году повысили 1 июля и 1 декабря, – прим. ред.). Сейчас содержание практически любой квартиры обходится дорого", – отметил он.

В ожидании ЖК

Эксперты уверены, что весной спрос на квартиры будет высоким. Из-за этого фактора, а также из-за выхода на рынок новых ЖК цены на новостройки вырастут. По инерции подорожает и вторичное жильё, уверены риелторы.

"Повышение стоимости будет. Строительные компании же не разом поднимают, а попеременно, из-за этого общая цена растёт. Сейчас девелоперы запустят несколько новых проектов в центре Барнаула, они сильно взвинтят среднюю цену “квадрата” в городе", – объяснил Дмитрий Дворядкин.

При этом многие барнаульцы уже ждут старта продаж и даже оставляют "предброни", добавила Юлия Чурзина.

"Застройщики активно запускают новые проекты и в центре города, и в спальных районах, предложений много. Это говорит о том, что рынок активен. Обычно, когда рынок стоит, компании придерживают новые ЖК. У нас есть перечень клиентов, которые оставляют свои данные, и как только происходит старт продаж, мы сразу их уведомляем. В целом, уверена, что весна будет активной для рынка жилья, а спрос – выше среднего", – резюмировала эксперт.