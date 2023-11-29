Грядут штормы. Правда ли, что 29 ноября на Землю обрушится мощная магнитная буря?
И конец ноября, и начало декабря обещают быть очень тяжелыми для метеозависимых людей
29 ноября 2023, 09:45, ИА Амител
Фото: pixabay.com
Специалисты предупреждают об очередном приходе на Землю мощных геомагнитных ударов. Магнитные бури придут на планету в конце ноября и продолжатся уже в начале декабря, говорится на сайте Лаборатории солнечной астрономии. Начаться "солнечная непогода" может уже в самое ближайшее время.
Рассказываем, будет ли магнитная буря 29 ноября и когда нас ждут по-настоящему мощные удары.
1
Правда ли, что 29 ноября 2023 года на Земле разразится мощнейшая магнитная буря?
Не совсем. Из прогноза, опубликованного на сайте лаборатории, можно сделать вывод, что угроза прихода на Землю магнитной бури 29 ноября невелика.
Согласно сводке специалистов, день ожидается достаточно спокойным, а геомагнитные возмущения будут находиться в "зеленой зоне" – от одного до двух баллов.
2
Какова вероятность магнитной бури 29 ноября?
5%. Вероятность возникновения сильного геомагнитного шторма вообще минимальная – 1%.
3
Когда разрушительные магнитные бури придут на Землю?
Магнитные бури разразятся на днем позже – 30 ноября. По прогнозу, в течение дня мощность возмущений составит 5 баллов, что уже считается бурей. Впрочем, ничего разрушительного не ожидается: магнитная буря такой мощности считается слабой.
Такая же магнитная буря небольшой мощности ожидается и 1 декабря: утром напряженность геомагнитной обстановки будет достигать 5 баллов.
4
Что нужно делать, чтобы пережить магнитные бури без вреда для здоровья?
Вопрос сложный. Дело в том, что воздействие магнитных бурь на организм человека до сих пор не доказано. Это лишь теория, у которой немало как сторонников, так и противников.
Например, некоторые политики заявляют, что в стране необходимо начать давать больничные метеозависимым людям на время магнитных бурь. Мол, им работать в эти периоды попросту опасно.
С другой стороны, есть врачи, которые убеждены, что разрушительное воздействие магнитных бурь на человека – выдумка. По их словам, нужно просто вести правильный образ жизни: соблюдать режим сна, не злоупотреблять алкоголем, не налегать на жирную пищу и не забывать о физических упражнениях. Тогда даже во время серьезной магнитной бури вы будете чувствовать себя нормально, уверяют медики.
10:52:16 29-11-2023
Сколько можно про "эффект ноцебо!"???
11:03:46 29-11-2023
И мост откроют. И трамваи примагнитятся к рельсам. И все зависимые никуда не двинутся.
19:05:17 29-11-2023
Солнце периодически выбрасывает в солнечную систему плазму. Магнитосфера Земли защищает её от солнечной радиации. Магнитная буря - это возмущение магнитного поля Земли, когда плазма ударяется о магнитосферу. Магнитосфера перемещается, комкается, и часть радиации пропускает на поверхность Земли. Вокруг человека также есть магнитное силовое поле. Пропущенная магнитосферой Земли радиация нарушает магнитное поле человека, что отражается на его здоровье. Чем сильнее буря магнитное, тем сильнее человек чувствует влияние солнечной радиации. Нарушается кровяное давление, обостряются хроничнсеие заболевания. Нужно этот период прожить без стрессов, соблюдать лёгкое питание. Кстати, случайно или нет магнитные бури особенно сильны во время постов. Сейчас пост. Ждём полярных алтайских сияний.