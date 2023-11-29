И конец ноября, и начало декабря обещают быть очень тяжелыми для метеозависимых людей

29 ноября 2023, 09:45, ИА Амител

Фото: pixabay.com

Специалисты предупреждают об очередном приходе на Землю мощных геомагнитных ударов. Магнитные бури придут на планету в конце ноября и продолжатся уже в начале декабря, говорится на сайте Лаборатории солнечной астрономии. Начаться "солнечная непогода" может уже в самое ближайшее время.

Рассказываем, будет ли магнитная буря 29 ноября и когда нас ждут по-настоящему мощные удары.

1 Правда ли, что 29 ноября 2023 года на Земле разразится мощнейшая магнитная буря? Не совсем. Из прогноза, опубликованного на сайте лаборатории , можно сделать вывод, что угроза прихода на Землю магнитной бури 29 ноября невелика. Согласно сводке специалистов, день ожидается достаточно спокойным, а геомагнитные возмущения будут находиться в "зеленой зоне" – от одного до двух баллов.

2 Какова вероятность магнитной бури 29 ноября? 5%. Вероятность возникновения сильного геомагнитного шторма вообще минимальная – 1%.

3 Когда разрушительные магнитные бури придут на Землю? Магнитные бури разразятся на днем позже – 30 ноября. По прогнозу, в течение дня мощность возмущений составит 5 баллов, что уже считается бурей. Впрочем, ничего разрушительного не ожидается: магнитная буря такой мощности считается слабой. Такая же магнитная буря небольшой мощности ожидается и 1 декабря: утром напряженность геомагнитной обстановки будет достигать 5 баллов.