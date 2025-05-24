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Губернатор Алтайского края поздравил выпускников с последним звонком

Виктор Томенко также поблагодарил педагогов и родителей

24 мая 2025, 08:30, ИА Амител

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко поздравил выпускников школ с последним звонком. Видео опубликовано в телеграм-канале политика.

"Дорогие выпускники Алтайского края! Вот и наступил этот особенный и ответственный момент вашей жизни – заканчивается учеба в школе. Я от всей души поздравляю вас с этим. Знаю, насколько волнительно готовиться к экзаменам, сдавать их, а потом ждать результат. Но будьте уверены в себе, у вас обязательно все получится", – заявил глава региона.

Виктор Томенко отметил, что перед выпускниками открывается много дорог, и пожелал, чтобы возможные препятствия сделали их только сильнее.

"Знайте, что Алтайский край гордится вами. Я уверен, что вам предстоит много сделать для развития малой родины и для России в целом. Пусть все, о чем вы мечтаете, обязательно у вас получится", – отметил он.

Кроме того, губернатор поблагодарил педагогов за профессионализм, заботу и внимание, а также родителей выпускников за любовь и поддержку своих детей.

Виктор Томенко Поздравления

Комментарии 3

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Musik

11:45:10 24-05-2025

Вот и стала счастливая пенсия чуть-чуть ближе!

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Кхм...

12:38:35 24-05-2025

Musik (11:45:10 24-05-2025) Вот и стала счастливая пенсия чуть-чуть ближе! ... Сначала нужно немного помучиться...
😁

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Гость

12:10:51 25-05-2025

Кхм... (12:38:35 24-05-2025) Сначала нужно немного помучиться...😁... Для 90% - это муки на всю жизнь. Ну чтобы уйти на счастливую пенсию лет в 75.

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