Губернатор Алтайского края поздравил выпускников с последним звонком

Виктор Томенко также поблагодарил педагогов и родителей

24 мая 2025, 08:30, ИА Амител

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко поздравил выпускников школ с последним звонком. Видео опубликовано в телеграм-канале политика.

"Дорогие выпускники Алтайского края! Вот и наступил этот особенный и ответственный момент вашей жизни – заканчивается учеба в школе. Я от всей души поздравляю вас с этим. Знаю, насколько волнительно готовиться к экзаменам, сдавать их, а потом ждать результат. Но будьте уверены в себе, у вас обязательно все получится", – заявил глава региона.

Виктор Томенко отметил, что перед выпускниками открывается много дорог, и пожелал, чтобы возможные препятствия сделали их только сильнее.

"Знайте, что Алтайский край гордится вами. Я уверен, что вам предстоит много сделать для развития малой родины и для России в целом. Пусть все, о чем вы мечтаете, обязательно у вас получится", – отметил он.

Кроме того, губернатор поблагодарил педагогов за профессионализм, заботу и внимание, а также родителей выпускников за любовь и поддержку своих детей.