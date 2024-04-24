Губернатор Алтайского края Томенко рассказал, куда пройдет газ в 2024 году

Число сел, подключенных к голубому топливу, вырастет до 122

24 апреля 2024, 10:59, ИА Амител

Отчет губернатора Алтайского края 24 апреля / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В 2024 году в Алтайском крае будут газифицированы еще четыре населенных пункта, сообщил губернатор региона Виктор Томенко во время отчета о работе правительства за 2023 год. Голубое топливо пройдет в села Белово, Паново, Подстепное и Клочки Ребрихинского района.

Сейчас в регионе газифицировано 118 населенных пунктов.

"Из 56 тысяч домовладений, предусмотренных нашими планами, техническая возможность подключения к распределительным сетям создана уже для 48 тысяч. В оставшиеся дома газ будет под подведен в течение этого года", – отметил Томенко.

В регионе также начинается газификация садовых участков. Такую задачу поставил президент во время послания Федеральному собранию. Всего предстоит подключить к газу 30 тысяч садовых домиков.

Также начаты строительно-монтажные работы на межпоселковых газопроводах в Тюменцевском, Целинном, Зональном и Топчихинском районах с параллельным проектированием внутрипоселковых сетей, сообщил глава региона.

Сейчас ведется проектирование магистральных сетей в направлении Славгорода и Рубцовска. Уже построен 51 километр внутрипоселковых газовых сетей, природный газ доведен еще до трех населенных пунктов: поселка Украинского Косихинского района, села Наумово Тальменского района и села Заводского Троицкого района.