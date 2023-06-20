Губернатор Алтайского края выехал на место лесного пожара в Егорьевском районе
По словам Виктора Томенко, прогноз по погоде пока неблагоприятный
20 июня 2023, 10:15, ИА Амител
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко оперативно выехал в Егорьевский район, где 19 июня начался новый лесной пожар. Об этом глава региона сообщил в телеграм-канале.
"Выезжаю в Егорьевский район, где несколько дней назад был ликвидирован крупный пожар в Ракитовском лесничестве, а теперь разгорается новый – на этот раз на территории Лебяжинского лесничества", – написал он.
По словам политика, с 19 июня площадь пожара увеличилась с 80 до 1200 га. Обстановку серьезно осложняет сильный ветер, а прогноз по погоде пока неблагоприятный.
На месте Томенко проведет заседание с участием краевых руководителей МЧС и МВД, а также главы района и других ответственных лиц. "Обсудим на месте обстановку и планы действий. Если потребуется усиление – будем принимать необходимые решения", – добавил губернатор.
С огнем тем временем борются 199 человек, среди которых сотрудники МЧС, Боровлянского лесхоза, КАУ "Алтайлес", также подключились арендаторы лесных участков, в том числе холдинг "Алтайлес". В их распоряжении 59 пожарных автомобилей и другая необходимая техника. Также работает самолет-амфибия Бе-200 из авиационного спасательного центра МЧС. Действует оперативный штаб по тушению пожара.
10:46:26 20-06-2023
Политик. Жаль что не хозяйственник. Что толку от его визита? Только время отнимать у тех кто там действительно работает и борется с огнём. Следить за обстановкой и принимать решения, необходимо с использованием фото-видео съёмки и информации ответственного лица с места происходящего, как это делает наш верховный. Или это просто пиар, чтоб с места позвонить кому то из Москвы и доложить, мол я на месте, всё в порядке, руковожу, лично тушу возгорание? Следующими туда что, Вакаев и Малинкович поедут?
11:34:50 20-06-2023
САМ тушить что-ли будет,?
11:37:02 20-06-2023
Что за поджигатель там завелся? Да, и дождей пока не предвидится. Что делать то будем ?
12:02:33 20-06-2023
Гость (11:37:02 20-06-2023) Что за поджигатель там завелся? Да, и дождей пока не предв... китайцам потом бор продадут, скажут, что все типа выгорело
13:15:04 20-06-2023
Гость (11:37:02 20-06-2023) Что за поджигатель там завелся? Да, и дождей пока не предв... Да, не до конца потушили, вот и разгорелся опять, в одном месте подряд два пожара не может быть, вот так мы и работаем везде, на отвали.