Губернатор Алтайского края выехал на место лесного пожара в Егорьевском районе

По словам Виктора Томенко, прогноз по погоде пока неблагоприятный

20 июня 2023, 10:15, ИА Амител

Фото: ГУ МЧС по Алтайскому краю

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко оперативно выехал в Егорьевский район, где 19 июня начался новый лесной пожар. Об этом глава региона сообщил в телеграм-канале.

"Выезжаю в Егорьевский район, где несколько дней назад был ликвидирован крупный пожар в Ракитовском лесничестве, а теперь разгорается новый – на этот раз на территории Лебяжинского лесничества", – написал он.

По словам политика, с 19 июня площадь пожара увеличилась с 80 до 1200 га. Обстановку серьезно осложняет сильный ветер, а прогноз по погоде пока неблагоприятный.

На месте Томенко проведет заседание с участием краевых руководителей МЧС и МВД, а также главы района и других ответственных лиц. "Обсудим на месте обстановку и планы действий. Если потребуется усиление – будем принимать необходимые решения", – добавил губернатор.

С огнем тем временем борются 199 человек, среди которых сотрудники МЧС, Боровлянского лесхоза, КАУ "Алтайлес", также подключились арендаторы лесных участков, в том числе холдинг "Алтайлес". В их распоряжении 59 пожарных автомобилей и другая необходимая техника. Также работает самолет-амфибия Бе-200 из авиационного спасательного центра МЧС. Действует оперативный штаб по тушению пожара.