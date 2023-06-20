Площадь лесного пожара в Егорьевском районе выросла почти в два раза

На месте работает оперативный штаб по тушению огня

20 июня 2023, 09:30, ИА Амител

Фото: ГУ МЧС по Алтайскому краю

Площадь нового лесного пожара в Егорьевском районе Алтайского края по состоянию на утро 20 июня выросла почти в два раза, с 633 до ориентировочно 1200 га, сообщили в Минприроды региона.

Возгорание началось в Лебяжинском лесничестве 19 июня около 15:30.

В ликвидации огня задействованы силы и средства "Боровлянского лесхоза", учреждения "Алтайлес", ГУ МЧС и арендаторов лесных участков, в том числе холдинга "Алтайлес". Всего с пламенем борются 199 человек личного состава, 59 пожарных автомобилей, два грузовика, пять легковушек, один лесопожарный комплекс и 16 тракторов. Для контроля за ситуацией привлечен вертолет Robinson.

Также для тушения пожара с воздуха задействовали самолет-амфибию Бе-200.

На месте работает оперативный штаб по тушению огня.

Отметим, что это уже второй лесной пожар в Егорьевском районе за последнее время. В прошлый раз возгорание возникло на Шубинском участке Ракитовского лесничества 7-го числа. С огнем боролись неделю – полностью потушили только 14 июня.