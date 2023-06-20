Предприятия холдинга "Алтайлес" – "Лебяжье-Лес" и "Корал" – арендаторы участка, где прошел пожар. А потому именно они первыми бросили все силы на борьбу.

"В четверг после обеда пожар резко изменил свою интенсивность, ветер раздул сильный верховой пожар. Упор делали на то, чтобы за ночь выстроить силы и средства таким образом, чтобы не допустить глобального распространения пожара на пятницу. Отработали четко. В пятницу еще были качели, пожар вел себя неоднозначно", – рассказал директор холдинга "Алтайлес", кандидат с/х наук Валерий Савин. Кстати, он и сам был на месте ЧС в эти дни.

Рассказывает, что пожар был максимально сложный. Ветер и высокие температуры только усугубляли положение. Огонь несколько раз уходил вверх, а там потушить практически невозможно.

В четверг, 8 июня, пламя почти добралось до сел. В ночь на пятницу, 9 июня, пожар "упал", перешел в низовой. На исходе дня пошел дождь. Огнеборцы немного выдохнули. Ведь тушение пожара это не просто физически тяжелая работа, видеть, как горят деревья-исполины, как погибают лесные обитатели – не только от огня, но и от окутавшего лес на многие километры серого дыма – это до слез. Работали в сложнейших условиях, буквально на износ. Даже техника не выдерживала – сгорел один АРС.

На борьбу с огнем вышли сотрудники сразу девяти предприятий холдинга "Алтайлес" из Павловского, Волчихинского, Угловского, Рубцовского, Михайловского, Новичихинского районов Алтайского края, а также Барнаула. Также оперативно прибыли бригады "Новичихи лес", "Лесного", "Грин-Форса", "Лес Сервиса", "Вострово лес", "Ребрихинского лесхоза", "Содружества". То есть только от холдинга "Алтайлес" около 150 человек. А еще 14 тракторов, 36 пожарных автомобилей АРС, 16 УАЗов, автомобиль "Садко", ГАЗ-66, было организовано семь точек заправки топливом.

А также сотрудники регионального Минприроды, полиции, МЧС (более 70 человек личного состава и 18 единиц техники).

"МЧС хорошо помогали в плане обеспечения пожарных машин водой. Порядок взаимодействия в этом отношении был налажен. После того как прилетал самолет Бе-200, нужно было незамедлительно отрабатывать этот участок, поскольку вода может просто испариться и пожар поднимется снова. Авиация и наземные службы работали слаженно", – подчеркнул Валерий Савин.