Сильнейший за 25 лет: отчего в Егорьевском районе горел лес и почему его долго тушили
Почти невозможно потушить пламя, когда оно уходит на верхушки деревьев
20 июня 2023, 09:00, Александра Черданцева
В Егорьевском районе снова лесной пожар – уже второй с начала июня. Его площадь около 633 га. Первый же охватил 8 тысяч га. И тушили тогда больше недели: тысячи сгоревших деревьев, десятки погибших животных и птиц, эвакуация жителей. О новом возгорании информации пока мало, кроме того, что на борьбу с ним брошены серьезные силы. И о причинах возникновения огня пока не сообщается. А вот по первому, который тушили с 7 по 14 июня, уже есть примерное понимание. Откуда он пошел (и не специально ли его подожгли?) и почему с ним так долго боролись (или это еще не долго?) – читайте в материале amic.ru.
Почему тогда, в начале июня загорелся лес?
Основная, но пока предварительная версия – сухая гроза. Это природное явление, когда разряд возникает в сухую погоду, обычно в жару. Опасное, но далеко не редкое: только в прошлом году из-за гроз в крае произошло 282 лесных пожара из 597. Так что основная версия – природная.
В среду, 7 июня, местные лесоводы заметили дым – где-то горит лес. Оказалось, что в 32-м квартале Шубинского участка Ракитовского лесничества. Видимо, молния ударила в дерево. Через день этот пожар назовут самым мощным для района за последние 25 лет.
А, может, это кто-то специально поджигал?
Человек действительно часто напрямую виновен в природных пожарах. Например, в прошлом году чуть менее половины возгораний произошло по неустановленным причинам. Эксперты говорят, что, скорее всего, из-за граждан или организаций. Причиной может стать банальный окурок. В лесах вдоль трасс или где есть места массового отдыха часто загорается именно от непотушенной сигареты или тлеющего костра.
В соцсетях люди пишут, что, мол, арендаторы сами поджигают, чтобы "потом просто сплошняком вырубить лес и использовать его в своих целях". Но это так не работает. Чтобы изменить план вырубки леса после пожара, надо как минимум два года проводить разные обследования и оформлять документы. За это время даже уцелевшая в пожаре древесина приходит в негодность – ее потом максимум можно пустить на дрова. А с них прибыли почти никакой. И стоит помнить, что арендатор при пожаре теряет и хорошую древесину, которую через какое-то время планировал использовать.
Да и кто не понимает, что огонь в лесу – это не газ в конфорке на кухне, ему вентиль не перекроешь. И не угадаешь, куда он пойдет, как сильно разгорится. Могут пострадать люди, техника, дома.
Почему тушили так долго?
Потому что он был большим, мощным и меняющим направление.
"Сосновые боры подвержены быстрому горению, огонь стал распространяться с большой скоростью и в первые сутки прошел площадь порядка 1000 га. Шквалистый ветер поднял верховой пожар, бороться с которым предельно сложно", – сообщили amic.ru в ответе на запрос в лесной холдинговой компании "Алтайлес".
И насколько сложно было тушить?
Предприятия холдинга "Алтайлес" – "Лебяжье-Лес" и "Корал" – арендаторы участка, где прошел пожар. А потому именно они первыми бросили все силы на борьбу.
"В четверг после обеда пожар резко изменил свою интенсивность, ветер раздул сильный верховой пожар. Упор делали на то, чтобы за ночь выстроить силы и средства таким образом, чтобы не допустить глобального распространения пожара на пятницу. Отработали четко. В пятницу еще были качели, пожар вел себя неоднозначно", – рассказал директор холдинга "Алтайлес", кандидат с/х наук Валерий Савин. Кстати, он и сам был на месте ЧС в эти дни.
Рассказывает, что пожар был максимально сложный. Ветер и высокие температуры только усугубляли положение. Огонь несколько раз уходил вверх, а там потушить практически невозможно.
В четверг, 8 июня, пламя почти добралось до сел. В ночь на пятницу, 9 июня, пожар "упал", перешел в низовой. На исходе дня пошел дождь. Огнеборцы немного выдохнули. Ведь тушение пожара это не просто физически тяжелая работа, видеть, как горят деревья-исполины, как погибают лесные обитатели – не только от огня, но и от окутавшего лес на многие километры серого дыма – это до слез. Работали в сложнейших условиях, буквально на износ. Даже техника не выдерживала – сгорел один АРС.
На борьбу с огнем вышли сотрудники сразу девяти предприятий холдинга "Алтайлес" из Павловского, Волчихинского, Угловского, Рубцовского, Михайловского, Новичихинского районов Алтайского края, а также Барнаула. Также оперативно прибыли бригады "Новичихи лес", "Лесного", "Грин-Форса", "Лес Сервиса", "Вострово лес", "Ребрихинского лесхоза", "Содружества". То есть только от холдинга "Алтайлес" около 150 человек. А еще 14 тракторов, 36 пожарных автомобилей АРС, 16 УАЗов, автомобиль "Садко", ГАЗ-66, было организовано семь точек заправки топливом.
А также сотрудники регионального Минприроды, полиции, МЧС (более 70 человек личного состава и 18 единиц техники).
"МЧС хорошо помогали в плане обеспечения пожарных машин водой. Порядок взаимодействия в этом отношении был налажен. После того как прилетал самолет Бе-200, нужно было незамедлительно отрабатывать этот участок, поскольку вода может просто испариться и пожар поднимется снова. Авиация и наземные службы работали слаженно", – подчеркнул Валерий Савин.
Все ли удалось потушить?
Сейчас уже да. Пожар был локализован в течение 9 июня. Это значит, что огонь еще оставался, но его распространение было ограничено. Окончательно дотушили только 15 июня. Быстрее просто не получалось: лесной огонь очень коварен.
"Таких крупных лесных пожаров здесь не было с конца 90-х", – рассказал директор "Лебяжье-Лес" Владимир Горохов, руководивший тушением пожара на арендованной предприятием территории.
А нельзя было пригнать вертолеты и быстро все потушить с воздуха?
На этом пожаре использовали самолет-амфибию Бе-200, прилетевший на помощь из Красноярского края. В Алтайском крае такой техники нет.
"По разным данным, которые можно найти в интернете, в России всего от 6 до 10 самолетов Бе-200. Стоимость одной летающей амфибии – 2,6 млрд рублей, плюс нужно учитывать затраты на содержание. Это огромные средства, которые не под силу даже крупной компании. К тому же необходимо понимать, что самолет только помогает тушить лесной пожар. Основные силы и средства – наземные", – пояснили в холдинге.
Вертолеты, в том числе и на аэродроме в Волчихе, предназначены для патруля: они помогают определить места возгорания, границы, координацию сил и средств, добавили в холдинге.
По словам Владимира Горохова, авиация хорошо помогает при низовом пожаре. А при верховом техника почти бесполезна – температура такая, что вода буквально испаряется еще не долетев до огня.
Сколько леса пострадало и что с ним теперь будет?
По оперативным данным региональной диспетчерской службы, площадь пожара составила 8 тысяч га. После того как эксперты установят точные границы и площадь, там проведут лесопатологическое обследование, проще говоря, выяснят, какая растительность выжила, а что погибло.
Потом будут решать: вырубать погибший лес или просто расчистить (когда все сгорело под корень).
Затем специалисты проведут подготовку почвы и посадку лесных культур – молодого леса. На полноценное восстановление леса после пожара требуется не менее 80 лет. Но участие человека позволит не допустить возникновение очагов болезней и вредителей леса.
Плановые вырубки на арендуемом участке в любом случае будут скорректированы.
А люди не пострадали?
Слава богу, нет. Повторимся, 8 июня возникла угроза перехода огня на населенные пункты. В особо опасный момент – пожар был в пяти километрах от построек – эвакуировали часть поселка Перешеечного. Никто не пострадал.
А вот животных погибло десятки. На эти фото в соцсетях с трупами косуль, лебедей, краснокнижных журавлей и других, на эти видео, где лесное зверье бежит из леса, ныряет в водоемы, а кто-то потом и не выплывает, просто невозможно смотреть без слез.
Можно ли что-то сделать, чтобы пожаров больше не было?
Лесная служба, арендаторы, конечно, очень стараются. Только холдинг "Алтайлес" тратит на содержание пожарной службы в год более 150 млн рублей. А есть еще и другие арендаторы, и краевое унитарное предприятие – каждый отвечает за свой участок. Но когда возникает пожар, лес не делят на свой и чужой, тушат всегда "всем миром".
Лесная пожарная система предполагает комплекс мероприятий. Это мониторинг лесных пожаров, противопожарное обустройство, содержание техники, инвентаря, личного состава. У холдинга есть 55 пунктов сосредоточения противопожарного инвентаря, 72 пожарно-наблюдательные вышки, 100% которых оборудованы камерами видеонаблюдения. Причем силы и средства холдинга в несколько раз превышают установленные законом нормативы, подчеркнули в компании.
Но огонь – дело такое. Он может перебраться из соседнего Казахстана, а может возникнуть на пустом месте от окурка или грозы. Так что каждый из нас должен быть внимательнее.
09:59:42 20-06-2023
Обьявите чс, мобилизацию на тушение, я бы пошёл.
10:13:36 20-06-2023
Гроза? Сухая? А может кто то решил лесопилением во благо кошелька заняться?